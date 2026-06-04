Klaim Video Menteri Keuangan Purbaya Umumkan Program Bantuan Dana Pensiun, Benarkah?

Pada bulan Mei 2026, klaim video Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa umumkan program bantuan dana pensiun, informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook. Namun, klaim program dana bantuan khusus pensiunan periode pendaftaran 4 - 29 Mei 2026 juga diunggah sejumlah akun TikTok. Oleh karena itu, penting bagi setiap pensiunan dan keluarga untuk memahami pola-pola penipuan ini agar dapat melindungi diri dari kerugian.

Kerentanan digital dan kebutuhan tambahan penghasilan menjadi faktor utama yang dimanfaatkan para pelaku kejahatan. Informasi palsu tersebut harus diwaspadai karena dapat merugikan. Modus penipuan ini tidak hanya mengancam stabilitas finansial, tetapi juga keamanan data pribadi para pensiunan.

Para pelaku menggunakan beragam taktik, dari tautan palsu hingga manipulasi teknologi canggih, untuk menjerat korbannya. Oleh karena itu, penting bagi setiap pensiunan dan keluarga untuk memahami pola-pola penipuan ini agar dapat melindungi diri dari kerugian. Pada bulan Mei 2026, klaim video Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa umumkan program bantuan dana pensiun, informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook. Klaim video Purbaya umumkan program bantuan dana pensiun menampilkan Purbaya sedang berbicara, berikut transkripnya.

Program bantuan dana pensiun resmi dibuka ini kesempatan bagi seluruh pensiunan di Indonesia untuk mendaftar dan lengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Program ini dirancang untuk membantu para pensiunan menjalani masa depan yang lebih nyaman, mandiri, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Dengan penyaluran yang tepat waktu, aman, dan transparan, kesejahteraan pensiunan menjadi prioritas utama. Namun, klaim program dana bantuan khusus pensiunan periode pendaftaran 4 - 29 Mei 2026 juga diunggah sejumlah akun TikTok.

Informasi tersebut kemudian diarahkan oleh pemilik akun ke nomor telepon tertentu. Oleh karena itu, penting bagi setiap pensiunan dan keluarga untuk memahami pola-pola penipuan ini agar dapat melindungi diri dari kerugian. Video Purbaya Umumkan Program Bantuan Dana Pensiun Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim video Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa umumkan program bantuan dana pensiun, informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook, pada 22 Mei 2026. Klaim video Purbaya umumkan program bantuan dana pensiun menampilkan Purbaya sedang berbicara, berikut transkripnya.

Program bantuan dana pensiun resmi dibuka ini kesempatan bagi seluruh pensiunan di Indonesia untuk mendaftar dan lengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Program ini dirancang untuk membantu para pensiunan menjalani masa depan yang lebih nyaman, mandiri, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Dengan penyaluran yang tepat waktu, aman, dan transparan, kesejahteraan pensiunan menjadi prioritas utama. Namun, klaim program dana bantuan khusus pensiunan periode pendaftaran 4 - 29 Mei 2026 juga diunggah sejumlah akun TikTok.

Informasi tersebut kemudian diarahkan oleh pemilik akun ke nomor telepon tertentu. Oleh karena itu, penting bagi setiap pensiunan dan keluarga untuk memahami pola-pola penipuan ini agar dapat melindungi diri dari kerugian





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Purbaya Program Bantuan Dana Pensiun Penipuan Klaim Video Menteri Keuangan

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