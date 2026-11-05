Klaim Prabowo Gratis Listrik 3 Bulan adalah Hoaks PLN

Cek Fakta Liputan6.com membantah klaim viral bahwa Presiden Prabowo Subianto menggratiskan tagihan listrik selama 3 bulan. PLN menegaskan informasi tersebut adalah hoaks dan penipuan. Informasi detail ada di dalam.

Klaim viral yang menyebutkan Presiden Prabowo Subianto memberikan keringanan berupa pembebasan tagihan listrik selama tiga bulan untuk seluruh pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere hingga 2.200 Volt Ampere adalah informasi palsu atau hoaks. Fakta ini telah dikonfirmasi secara tegas oleh PT PLN (Persero) melalui pernyataan resmi yang diterbitkan guna membantah pemberitaan yang beredar luas di berbagai platform media sosial pada Oktober 2026.

Informasi palsu tersebut mulai menyebar luas pada tanggal 25 Oktober 2026 melalui sebuah akun Facebook yang mengunggah pesan berantai dengan judul provokatif bahwa PLN akan gratiskan tagihan listrik hari ini untuk masa periode tiga bulan ke depan bagi masyarakat yang memiliki kapasitas daya tertentu. Akun yang membagikan klaim ini mengklaim bahwa kebijakan tersebut sudah diterapkan secara nasional tanpa adanya penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme atau syarat administrasi yang perlu dipenuhi oleh para konsumen.

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Penelusuran mendalam yang dilakukan oleh tim Cek Fakta Liputan6.com mengarah pada sumber klaim tersebut yang awalnya bersumber dari unggahan tidak resmi di platform jejaring sosial, namun tidak memiliki dasar kebijakan resmi dari pemerintah maupun perusahaan tenaga listrik negara. Tim verifikasi fakta menemukan bahwa narasi ini murni fiksi yang dirancang untuk menarik perhatian publik dengan memanfaatkan kebingungan masyarakat terhadap kebijakan energi nasional yang sedang dibahas, namun sama sekali tidak memiliki korelasi dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan Resmi PLN Membantah Klaim Hoaks

PT PLN (Persero) secara tegas membantah kebenaran informasi tersebut dan memastikan bahwa tidak ada program penggratisan tagihan listrik selama tiga bulan yang sedang dijalankan oleh perusahaan. PLN menyatakan secara jelas bahwa seluruh informasi mengenai promo biaya listrik gratis yang sedang beredar di media sosial adalah hoaks dan sangat berisiko tinggi terindikasi sebagai praktik penipuan yang merugikan masyarakat luas yang sedang mencari bantuan ekonomi.

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Perusahaan listrik negara ini menekankan pentingnya kehati-hatian bagi seluruh pelanggan dalam mengonsumsi berita terkait tagihan dan kebijakan tarif listrik. PLN mengingatkan bahwa tidak ada notifikasi resmi yang dikirimkan melalui pesan singkat, email, atau postingan media sosial tanpa melalui kanal komunikasi resmi yang telah diverifikasi sebelumnya, sehingga masyarakat wajib menyaring informasi dengan cermat sebelum percaya atau menyebarkannya kembali.

Kanalan Resmi dan Mekanisme Verifikasi Data

Sebagai otoritas tunggal yang memiliki akses terhadap data pelanggan dan kebijakan tarif, PLN menegaskan bahwa seluruh informasi valid, akurat, dan terbaru mengenai status tagihan, perubahan tarif, maupun program bantuan sosial hanya dapat diperoleh melalui situs web resmi PLN, kanal media sosial yang telah diberi verifikasi biru, aplikasi PLN Mobile, atau melalui kontak center resmi PLN di nomor 123.

Para pengguna layanan listrik tidak disarankan untuk mengklik tautan mencurigakan atau mengisi data pribadi dan kartu kredit di halaman web yang tidak dikenal demi mengklaim program gratis yang tidak nyata. PLN juga menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah meminta dana atau informasi sensitif melalui metode komunikasi instan yang tidak terenkripsi atau melalui agen yang tidak berstatus karyawan resmi perusahaan, mengingat keamanan data pelanggan adalah prioritas utama yang dijamin oleh standar keamanan siber internasional.

Peran Cek Fakta Liputan6 dalam Literasi Digital

Kelompok Cek Fakta Liputan6.com berkomitmen untuk melawan penyebaran informasi palsu yang dapat menimbulkan kepanikan dan kerugian finansial bagi masyarakat Indonesia. Pendirian kanal ini sejak tahun 2018 didasari oleh kesadaran tinggi bahwa melawan hoaks sama artinya dengan melawan kebodohan dan ketidakpedulian terhadap kebenaran faktual yang harus dipegang teguh oleh setiap warganet yang kritis.

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Sejak tanggal 2 Juli 2018, tim Cek Fakta Liputan6.com telah resmi bergabung dalam International Fact Checking Network atau IFCN dan menjadi mitra resmi Facebook untuk mengawasi konten berisiko tinggi di platform tersebut. Mereka juga aktif dalam inisiatif cekfakta.com yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem informasi sehat di Indonesia, dengan jaminan independensi penuh dari tekanan pihak manapun dalam menjalankan tugas verifikasi fakta sehari-hari.

Pentingnya Verifikasi Sebelum Menyebarkan Berita

Masyarakat diminta untuk tidak terpancing oleh judul-judul yang sensasional dan iming-iming bantuan ekonomi instan yang seringkali dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan penipuan online. Verifikasi silang terhadap setiap berita yang diterima dari teman di media sosial adalah langkah awal yang paling efektif untuk memutus mata rantai penyebaran hoaks yang dapat menyebabkan keretakan sosial dan kerugian ekonomi kolektif.

Jika masyarakat menemukan informasi terbaru seputar klaim bantuan listrik atau program pemerintah lainnya yang mencurigakan, mereka segera melaporkan atau mengirimkannya ke alamat email resmi cekfakta.liputan6@kly.id untuk dilakukan pengecekan dan verifikasi oleh para jurnalis profesional. Dengan kesadaran kolektif untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, masyarakat dapat melindungi diri dari praktik penipuan yang terus berkembang di era digital ini.