Klaim Pemadaman Listrik Global 9 Hari pada Juli 2026 Terbukti Hoaks

Verifikasi menegaskan bahwa kabar pemadaman listrik global selama sembilan hari mulai 18 Juli 2026 tidak memiliki dasar fakta. Tidak ada sumber resmi atau bukti yang mendukung klaim tersebut, yang beredar sebagai teori konspirasi di media sosial. Sistem kelistrikan dunia juga tidak terintegrasi sedemikian rupa untuk memungkinkan pemadaman global bersamaan.

Waktu baca 3 menit. Arsip - Suasana Kota Caracas saat terjadi padam listrik atau mati lampu di Venezuela, Kamis (7 Maret 2019) waktu setempat. Sebagian besar wilayah Venezuela gelap gulita pada Kamis malam setelah dilanda padam listrik besar-besaran.

Pemerintahan Presiden Nicolas Maduro menyalahkan adanya sabotase pada bendungan pembangkit listrik tenaga air yang menjadi sumber listrik negara. ANTARA FOTO/REUTERS/Manaure Quintero/wsj.menarasikan bahwa dunia akan mengalami pemadaman listrik global selama sembilan hari atau 9-day global blackout yang disebut akan dimulai pada 18 Juli 2026. Unggahan tersebut mengklaim bahwa peristiwa itu merupakan bagian dari Agenda 2030 dan akan menyebabkan jaringan listrik, komunikasi, serta satelit di seluruh dunia berhenti beroperasi tanpa peringatan.

"On July 18, 2026, the world will experience a 9-day global blackout Not because someone palnned it (they won't warn you - because silence is part of the protocol) It is part of agenda 2030. " Unggahan yang menarasikan akan ada pemadaman listrik global selama 9 hari, mulai 18 Juli 2026. Faktanya, pernyataan tersebut tidak berdasar.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pengumuman resmi dari pemerintah, lembaga energi internasional, operator jaringan listrik, atau organisasi global yang menyatakan akan terjadi pemadaman listrik global selama sembilan hari mulai 18 Juli 2026. Penelusuran menggunakan kata kunci "9-day global blackout" juga tidak menemukan sumber kredibel yang mendukung klaim tersebut. Narasi yang beredar hanya berupa teori dan spekulasi tanpa bukti yang dapat diverifikasi. Situs fakt-checking turut membantah klaim tersebut.

Dalam hasil verifikasinya, Boatos.org menjelaskan bahwa tidak ada prediksi resmi, ilmiah, maupun teknis mengenai pemadaman listrik global selama sembilan hari pada Juli 2026. Klaim tersebut hanya bersumber dari teori konspirasi yang beredar di media sosial tanpa didukung dokumen, laporan teknis, kajian ilmiah, ataupun pernyataan resmi dari otoritas terkait. Sebagai informasi, jaringan listrik dunia tidak berada dalam satu sistem terpusat yang dapat dimatikan secara bersamaan.

Sistem kelistrikan di berbagai negara dikelola secara terpisah dan independen, sehingga skenario pemadaman global selama sembilan hari seperti yang diklaim dalam unggahan tidak berdasar. Selain itu, hasil penelusuran gambar menunjukkan bahwa foto yang digunakan dalam unggahan tidak berkaitan dengan isu pemadaman listrik global. Gambar tersebut identik dengan unggahan Instagram yang membahas serial televisi Gossip Girl dan berisi ulasan mengenai identitas, reputasi, serta dinamika sosial para karakternya.

Dengan demikian, klaim yang menyebut dunia akan mengalami pemadaman listrik global selama sembilan hari mulai 18 Juli 2026 merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hoaks Pemadaman Listrik Global Agenda 2030 Teori Konspirasi Verifikasi Fakta

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Piala Dunia 2026: Argentina vs Aljazair 17 Juni 2026Prediksi Argentina vs Aljazair di laga pembuka Grup J Piala Dunia 2026 FIFA. Cek perkiraan susunan pemain, kabar tim, dan prediksi skor. Apakah Lionel Messi akan bermain?

Read more »

Prediksi Piala Dunia 2026: Prancis vs Senegal 17 Juni 2026Prediksi Prancis vs Senegal di Piala Dunia 2026 Grup I. Simak kabar tim, perkiraan susunan pemain, dan prediksi skor Prancis lawan Senegal di sini.

Read more »

Prediksi Piala Dunia 2026: Inggris vs Kroasia 18 Juni 2026Prediksi Skor Inggris vs Kroasia, Prediksi Bola 18 Juni 2026, Hasil Akhir Inggris vs Kroasia, Piala Dunia 2026, Inggris vs Kroasia.

Read more »

KIP Kuliah 2026 untuk Jalur Mandiri Dibuka, Cek Cara Daftar dan Kriteria EkonomiCalon mahasiswa yang mendaftar jalur mandiri 2026 tapi memiliki kesulitan ekonomi, bisa mendaftar jalur mandiri 2026.

Read more »