Klaim Gibran Panggil Raffi dan Willie Palsu, Foto Hasil AI

Penelusuran faktual mengungkap klaim Wapres Gibran memberikan dana kepada Raffi Ahmad dan Willie Salim adalah palsu. Foto yang beredar divalidasi sebagai hasil buatan kecerdasan buatan (AI).

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengklarifikasi kabar viral yang beredar di media sosial terkait hubungan pribadinya dengan Entertainner Raffi Ahmad dan pengusaha Willie Salim. Klarifikasi ini disampaikannya usai Shalat Jumat di Jakarta Barat pada Jumat, 6 November 2026.

Viralnya narasi bahwa Wapres Gibran Rakabuming Raka memanggil pasangan selebriti tersebut menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026 ternyata tidak berdasar. unggahan yang disertai gambar dugaan pertemuan tersebut telah dibantah keras oleh aparat sebagai informasi yang menyesatkan publik.

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Analisis Bukti Foto Hasil Kecerdasan Buatan

Sejumlah unggahan di platform digital menampilkan dua gambar yang mengindikasikan adanya pertemuan eksklusif antara Wapres Gibran, Raffi Ahmad, dan Willie Salim. Dalam salah satu foto, ketiga figur tersebut terlihat duduk mengelilingi sebuah meja dalam suasana yang tampak informal namun tertutup.

Detail yang menjadi sorotan utama adalah adanya tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang diletakkan di atas meja. Selain itu, Gibran dan Willie terlihat sedang berjabat tangan di atas tumpukan uang tersebut, yang memicu spekulasi publik mengenai adanya transaksi dana kepada mahasiswa.

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Sejumlah perangkat pendeteksi kecerdasan buatan bernama Hive Detect telah menganalisis citra viral tersebut dengan tingkat akurasi tinggi. Hasil pemeriksaan menunjukkan probabilitas sebesar 84,3 persen bahwa gambar tersebut adalah produk sintesis dari AI dan bukan dokumentasi peristiwa nyata.

Pemeriksaan siling menggunakan teknologi Google Lens juga tidak menemukan sumber asli atau kredibel dari kedua foto yang beredar luas di jaringan sosial. Ketiadaan jejak digital yang valid ini semakin memperkuat kesimpulan bahwa visual tersebut dibuat secara artifisial untuk memancing emosi publik.

Ketiadaan Laporan Resmi dan Konteks Kegiatan

Tidak ditemukan laporan berita yang kredibel dari sumber terpercaya maupun pernyataan resmi dari kantor Wakil Presiden yang membenarkan klaim panggilan tersebut. Narasi bahwa Gibran, Raffi, dan Willie mengadakan pertemuan tertutup untuk menyerahkan dana bantuan kepada mahasiswa terbukti tidak memiliki dasar fakta.

Sebelumnya, Raffi Ahmad dan Willie Salim memang tercatat hadir dalam kegiatan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026. Acara ini diselenggarakan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Kamis, 29 Oktober 2026, yang merupakan hari sebelum tanggal peringatan resmi.

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Dampak Sosial dan Langkah Ke Depan

Menyikapi berbagai tanggapan negatif dan kebingungan masyarakat, Raffi Ahmad secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas situasi yang terjadi. Ia menyadari bahwa penyelenggaraan deklarasi tersebut menuai berbagai kritik dan interpretasi yang berbeda dari publik.

Keberadaan pihak kepolisian dalam kasus ini juga menjadi langkah penindakan terhadap penyebar informasi yang dapat mengganggu ketertiban umum. Polisi menyatakan akan menjadikan seluruh kritik dan laporan masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam menindaklanjuti kasus penyebaran konten palsu ini.

Dengan demikian, publik diimbau untuk tetap berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum diverifikasi keabsahannya. Foto yang diklaim sebagai bukti pertemuan Wapres Gibran dengan Raffi dan Willie untuk urusan dana adalah hasil rekayasa digital yang sepenuhnya tidak berdasar.