Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana komitmen tindaklanjuti enam MoU investasi biru dan rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus pasca konferensi MSP 2026 di Bali.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut menargetkan realisasi konkret dari berbagai perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani selama ajang Global Marine Spatial Planning Conference & Expo 2026. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana, sebagai tindak lanjut strategis terhadap dokumen perencanaan yang disepakati dalam forum internasional tersebut.

Komitmen Eksekusi Kesepakatan Kerja Sama Internasional

Kartika Listriana menegaskan bahwa pihaknya akan segera menggerakkan program dan kegiatan nyata berdasarkan Memorandum of Understanding serta Letter of Intent yang telah diratifikasi oleh para pemangku kepentingan nasional dan internasional. Langkah ini dimaksudkan untuk menerjemahkan dokumen perencanaan yang sudah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah menjadi proyek yang berdampak langsung.

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Rincian Kolaborasi Sektor Privat dan BUMN Kelautan

Dalam rangkaian acara yang berlangsung dua hari di Nusa Dua, Badung, Bali pada hari Kamis tanggal 26 November 2026, terjadi penandatihan enam kesepakatan kerja sama krusial yang mencakup berbagai aspek pembangunan maritim. Pada hari pertama, Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana menandatangani perjanjian dengan PT Pelabuhan Kepri untuk pemanfaatan ruang laut serta dengan Pertamina Foundation dan Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia untuk ekosistem karbon biru.

Kesepakatan lainnya pada hari pertama meliputi investasi ekonomi biru bersama MIND ID, pengembangan zona ekonomi khusus dengan PT Gobel Bangun Lestari, dan pengembangan karbon biru makroalga bersama PT Arbon Earth Indonesia. Kerjasama-kerjasama ini dirancang untuk mengoptimalkan potensi sumber daya laut Indonesia melalui kemitraan yang kuat antara pemerintah dan pelaku industri.

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Investasi Kawasan Ekonomi Khusus dari Perusahaan Swasta

Pada hari kedua pelaksanaan forum, fokus utama bergeser pada komitmen investasi konkret untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus di wilayah strategis Indonesia. Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana resmi menandatangani kesepakatan dengan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut serta PT Kawasan Industri Makassar untuk mewujudkan rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus yang terintegrasi.

Keenam perjanjian kerja sama ini menandai langkah awal implementasi nyata dari visi pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi biru di seluruh perairan nusantara. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menarik minat investor swasta guna mendukung infrastruktur dan ekosistem maritim yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi tinggi.

Platform Global Untuk Pembangunan Ekonomi Biru Berkelanjutan

Global Marine Spatial Planning Conference & Expo 2026 berfungsi sebagai wadah pertemuan tingkat dunia yang menghadirkan perwakilan pemerintah, organisasi internasional, akademisi, lembaga keuangan, investor, dan komunitas pesisir dari berbagai negara. Forum internasional ini diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai kelanjutan dari International MSP Forum yang sebelumnya diadakan di Bali pada tahun 2024.

Dengan mengusung tema Unlocking, Securing, Transforming: From Ocean Planning to Sustainable Blue Investment, acara ini menekankan urgensi menghubungkan perencanaan ruang laut dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Implementasi dari seluruh MoU yang telah ditandatangani diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus melindungi lingkungan laut dari degradasi jangka panjang.