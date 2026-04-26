KKP Tegaskan Kapal di Merauke Gunakan JHUB, Bukan Pukat Harimau

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklarifikasi bahwa kapal penangkap ikan yang dipersoalkan nelayan di Merauke menggunakan Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB) yang diatur ketat, bukan pukat harimau yang dilarang. KKP juga menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan kesejahteraan nelayan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP ) memberikan klarifikasi terkait kapal penangkap ikan yang menjadi perhatian nelayan di Kabupaten Merauke , Papua Selatan. Klarifikasi ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP , Lotharia Latif, di Cirebon, Jawa Barat, pada Minggu, 26 Oktober 2025.

KKP menegaskan bahwa kapal tersebut tidak menggunakan alat tangkap pukat harimau yang dilarang, melainkan menggunakan Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB) yang penggunaannya diatur secara ketat. Lotharia Latif menjelaskan bahwa operasional JHUB tidak dilakukan secara sembarangan. Penggunaan alat tangkap ini melalui proses seleksi yang ketat dan hanya diperbolehkan di wilayah-wilayah tertentu yang telah ditetapkan secara jelas. Penentuan wilayah ini didasarkan pada peta dan titik koordinat yang spesifik, bertujuan untuk menghindari tumpang tindih dengan wilayah tangkap nelayan kecil.

Hal ini merupakan bagian dari upaya KKP dalam memperkuat tata kelola perikanan tangkap, yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023, yang mengatur penempatan alat penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dan wilayah pengelolaan perikanan. Peraturan ini juga mencakup daftar alat tangkap yang dilarang karena berpotensi merusak sumber daya ikan.

JHUB diperbolehkan dengan spesifikasi teknis tertentu yang dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan menghindari gangguan terhadap alat tangkap lain. Untuk memastikan implementasi yang efektif di lapangan, KKP telah menerbitkan Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap Nomor B.315/MEN-DJPT/PI.220/IV/2026, yang secara rinci mengatur operasional JHUB di Zona 03 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718.

Aturan ini menekankan bahwa penggunaan JHUB hanya boleh dilakukan di area spesifik yang ditentukan berdasarkan titik koordinat, dengan menggunakan alat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dengan memperhatikan keberadaan nelayan lain untuk mencegah potensi konflik. KKP juga mewajibkan seluruh pelaku usaha perikanan untuk menjaga keamanan dan keselamatan operasi, serta mematuhi seluruh spesifikasi alat tangkap yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan terhadap operasional JHUB akan diperkuat melalui sinergi yang erat antara KKP, aparat pengawas perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan penegak hukum lainnya. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Merauke pada 20 April 2026. Dalam aksi tersebut, para nelayan menolak operasional kapal yang diduga menggunakan alat tangkap yang merugikan.

Menanggapi aksi tersebut, KKP mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak benar dan menekankan bahwa kapal milik PT Tri Kusuma Graha yang berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Merauke belum dapat beroperasi karena belum memenuhi seluruh persyaratan perizinan, termasuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Lotharia Latif menegaskan bahwa izin operasional tidak akan diterbitkan apabila perusahaan tidak dapat memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan.

KKP juga berkomitmen untuk membuka ruang dialog dengan nelayan melalui otoritas pelabuhan dan dinas perikanan setempat, guna menghindari kesalahpahaman dan membangun komunikasi yang lebih baik. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif dan memastikan keberlanjutan sektor perikanan di Merauke dan wilayah Indonesia lainnya





