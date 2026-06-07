KKP Perkuat Aksi Kolaborasi Lindungi Laut pada World Ocean Day dan Coral Triangle Day 2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengoptimalkan momentum peringatan Hari Laut Sedunia (World Ocean Day) dan Hari Terumbu Karang Sedunia (Coral Triangle Day) 2026 untuk memperkuat aksi kolaboratif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP ) mengoptimalkan momentum peringatan Hari Laut Sedunia ( World Ocean Day ) dan Hari Terumbu Karang Sedunia ( Coral Triangle Day ) 2026 untuk memperkuat aksi kolaboratif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut .

Peringatan World Ocean Day dan Coral Triangle Day 2026 berlangsung di Peninsula Island, ITDC Nusa Dua, Bali, pada 7-8 Juni 2026. Kegiatan ini diselenggarakan bersama WWF-Indonesia, CTI-CFF, Konservasi Indonesia, GIZ Indonesia, serta berbagai mitra strategis lainnya. Berbagai aksi nyata yang diperkuat dalam kegiatan tersebut meliputi pengurangan sampah plastik dari sumbernya, pemulihan habitat penting, hingga pengembangan program-program ekonomi biru yang berkelanjutan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, mengatakan peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kesehatan laut Indonesia.





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World Ocean Day Coral Triangle Day KKP Kolaborasi Lindungi Laut Ekosistem Laut

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