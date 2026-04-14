KKP Dorong Pemanfaatan E-Commerce untuk Perluas Pasar Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng platform e-commerce untuk membantu pelaku usaha perikanan memperluas jangkauan pasar nasional dan internasional. Upaya ini juga berfokus pada peningkatan literasi keuangan dan pengelolaan usaha yang baik.

Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP ) berupaya keras mendorong para pelaku usaha di sektor perikanan untuk memanfaatkan platform e-commerce sebagai strategi utama dalam memperluas jangkauan pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Langkah ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat pesisir, khususnya melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Dalam implementasinya, KKP menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan dan pengelolaan usaha yang terstruktur bagi para pelaku usaha perikanan. Kolaborasi dengan platform digital menjadi kunci dalam upaya ini, yang bertujuan untuk membangun ekosistem usaha yang kokoh di tingkat desa dan sentra-sentra produksi perikanan. Pemerintah meyakini bahwa dengan memanfaatkan teknologi digital, pelaku usaha perikanan dapat mempercepat pertumbuhan usaha mereka dan secara efektif menjangkau pasar yang lebih luas.

Tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha perikanan tidak hanya terbatas pada aspek produksi, melainkan juga pada pengelolaan usaha. Banyak usaha perikanan yang sebenarnya memiliki potensi besar, namun belum mampu berkembang secara optimal karena pengelolaan keuangan yang belum tertata dengan baik. Oleh karena itu, KKP memandang literasi keuangan sebagai faktor krusial dalam memperkuat usaha perikanan. Pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan akan membantu pelaku usaha untuk mengelola keuangan mereka secara lebih efisien dan efektif. Selain itu, pemanfaatan platform digital diharapkan dapat membuka pintu bagi pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, melalui kanal daring. Dengan demikian, pelaku usaha perikanan memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Plt. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud, menjelaskan bahwa kolaborasi dengan platform digital merupakan bagian dari strategi pengembangan KNMP. Program ini dirancang untuk membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan di tingkat desa dan sentra-sentra produksi perikanan. Machmud juga menekankan pentingnya literasi keuangan sebagai fondasi yang kuat bagi keberhasilan usaha perikanan. Ia mengatakan, “Tantangan utama pelaku usaha perikanan tidak hanya pada aspek produksi, tetapi juga pada pengelolaan usaha. Banyak usaha yang sebenarnya berjalan, tetapi belum berkembang karena pengelolaan keuangannya belum tertata.” KKP berkomitmen untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para pelaku usaha perikanan guna meningkatkan pemahaman mereka tentang literasi keuangan dan pemanfaatan platform digital. Pelatihan ini akan dirancang agar sesuai dengan kondisi usaha masing-masing pelaku.

Pemanfaatan teknologi digital, khususnya platform e-commerce, dinilai sebagai kebutuhan mendesak dalam era ekonomi modern. Platform ini tidak hanya menawarkan kemudahan dalam pemasaran, tetapi juga menyediakan akses ke informasi pasar yang lebih luas. Selain itu, platform e-commerce juga memfasilitasi transaksi keuangan yang lebih efisien dan aman. Dengan demikian, pelaku usaha perikanan dapat fokus pada peningkatan kualitas produk dan pelayanan, serta pengembangan usaha secara keseluruhan. KKP membuka peluang kolaborasi dengan berbagai platform digital untuk mempercepat transformasi digital di sektor perikanan. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Industri digital menyambut baik kolaborasi ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing pelaku usaha perikanan. Head of Corporate Affairs Shopee Indonesia, Satrya Pinandita, menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. “Kami sangat mengapresiasi kesempatan yang diberikan kepada Shopee untuk dapat secara aktif terlibat bersama KKP dalam penguatan keterampilan UMKM agar bisa semakin berdaya saing di ekosistem digital. Terlebih lagi, langkah ini sejalan dengan semangat yang dijalankan Menteri Kelautan dan Perikanan,” kata Satrya. Pihak Shopee menyadari bahwa peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan adalah kunci utama dalam memperkuat daya saing mereka di ekosistem digital. Dengan memberikan pelatihan dan pendampingan, platform digital seperti Shopee dapat membantu pelaku usaha untuk mengoptimalkan penggunaan platform mereka, mulai dari pemasaran produk hingga pengelolaan transaksi keuangan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa pembangunan KNMP haruslah berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ia menekankan bahwa keberhasilan sektor perikanan sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha dalam mengelola usaha mereka dengan baik dan menjangkau pasar yang lebih luas. Pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada sektor perikanan, termasuk melalui penyediaan akses permodalan, infrastruktur, dan teknologi yang memadai. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan platform digital, diharapkan sektor perikanan Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional.





