KKP Buka 116 Formasi CPNS Syahbandar Dukung Program Prioritas Kelautan

Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka 116 formasi CPNS untuk jabatan Syahbandar guna mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan modernisasi kapal perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan kebutuhan tambahan tenaga kerja profesional untuk menjalankan program pembangunan strategis di sektor pesisir dan kelautan. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Taufiq Budiman Atmamihardja, mengumumkan bahwa kementerian memerlukan sumber daya manusia khusus untuk mendukung dua program utama nasional.

Kedua program prioritas tersebut adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan modernisasi armada kapal perikanan di seluruh Indonesia. Kebutuhan ini direspons dengan pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang menyisihkan 116 formasi khusus untuk jabatan strategis di bidang kepelabuhanan perikanan.

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Detail Formasi Dan Persyaratan Jabatan Syahbandar

Jabatan Syahbandar di pelabuhan perikanan menjadi fokus utama rekrutmen kali ini dengan alokasi kuota sebesar 116 orang pegawai negeri sipil. Taufiq Budiman Atmamihardja menegaskan bahwa seleksi ini bersifat khusus dan ditujukan bagi lulusan pendidikan vokasi dari lingkungan kementerian. Kualifikasi akademik yang wajib dimiliki adalah gelar D4 Teknologi Penangkapan Ikan atau D4 Permesinan Perikanan.

Selain persyaratan pendidikan tinggi, calon pejabat Syahbandar wajib memiliki sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan atau dikenal dengan istilah ANKAPIN. Persyaratan ketat ini diperlukan karena jabatan tersebut memiliki tanggung jawab operasional dan teknis yang signifikan dalam pengelolaan keselamatan pelayaran serta aktivitas pelabuhan perikanan.

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Pengumuman ini disampaikan secara resmi dalam acara Vocational Goes to Actors atau VOGA yang diselenggarakan di Auditorium KKP, Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2026. Taufiq meminta para lulusan Teknologi Penangkapan, Teknologi Perikanan, dan bidang terkait lainnya untuk segera bersiap mengikuti proses seleksi CPNS.

Data Rekrutmen Sebelumnya Dan Kebutuhan Lainya

Pengalaman rekrutmen tahun sebelumnya menunjukkan adanya kesenjangan antara kuota yang diberikan dengan jumlah peserta yang lolos seleksi. Pada periode sebelumnya, kementerian memperoleh hampir 200 formasi untuk jabatan Syahbandar, namun hanya 79 orang yang berhasil diterima setelah melalui proses seleksi yang ketat. Jumlah penerimaan tersebut dinilai belum memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional yang terus meningkat.

Di samping jabatan Syahbandar, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengidentifikasi kebutuhan pegawai untuk beberapa posisi pendukung lainnya. Jabatan-jabatan tersebut meliputi Pengelola Keuangan, Penata Kelola Kelautan dan Perikanan, serta Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama untuk mengisi kekosongan sumber daya manusia di berbagai unit kerja.

Dampak Program Kampung Nelayan Merah Putih

Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu inisiatif besar kementerian yang menargetkan pembangunan fisik di 5.000 lokasi hingga tahun 2029. Untuk periode tahun 2025 hingga 2026 saja, pemerintah berencana melaksanakan pembangunan di 1.369 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah pesisir Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

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Program infrastruktur ini diproyeksikan akan menjangkau sekitar 563.600 nelayan secara langsung. Jika dihitung berdasarkan keluarga nelayan yang juga menerima manfaat dari pembangunan tersebut, jumlah penerima manfaat diperkirakan mencapai sekitar 2,2 juta keluarga di seluruh nusantara.

Modernisasi Kapal Dan Transformasi Pendidikan Vokasi

Selain pembangunan infrastruktur darat, kementerian juga menargetkan distribusi bantuan sebanyak 4.582 unit kapal perikanan untuk mendukung modernisasi armada nelayan. Jabatan Penata Kelola Kelautan dan Perikanan dibutuhkan untuk mengelola aspek teknis kapal, mesin, serta alat tangkap agar sesuai dengan standar efisiensi dan keberlanjutan. Sedangkan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama bertugas mendukung pengelolaan kegiatan penangkapan ikan secara profesional.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Irwan Meilano, menekankan bahwa pembangunan fisik infrastruktur tidak cukup jika tidak didukung oleh SDM yang kompeten dan produktif. Ia mengingatkan bahwa ketersediaan tenaga ahli sangat krusial agar fasilitas yang dibangun dapat beroperasi optimal dan menghasilkan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat pesisir.

Irwan Meilano juga menyoroti perubahan lanskap industri kelautan yang menuntut profesi baru seperti operator pakan otomatis, teknisi sistem budidaya, analis data satelit untuk pemantauan ikan, pilot drone untuk survei pesisir, hingga ahli karbon biru dan mangrove. Untuk menjawab tantangan tersebut, kementerian sedang mentransformasi 11 akademi dan politeknik di bawah naungannya menjadi Ocean Institute of Indonesia.