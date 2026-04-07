KKJ Kecam Upaya Komdigi Batasi Berita Magdalene di Instagram, Sebut Ancaman Serius bagi Kebebasan Pers

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mengutuk keras tindakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang membatasi akses berita Magdalene di Instagram, menilai sebagai ancaman serius terhadap kebebasan pers. KKJ mendesak pencabutan pembatasan dan transparansi.

KOMITE Keselamatan Jurnalis ( KKJ ) mengecam keras tindakan Kementerian Komunikasi dan Digital ( Komdigi ) yang berupaya membatasi akses terhadap konten berita Magdalene di platform media sosial Instagram .

Koordinator KKJ, Erick Tanjung, menyatakan bahwa berita yang menjadi sasaran pembatasan merupakan bagian dari publikasi laporan investigasi mendalam yang dilakukan oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) terkait kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, yang telah dipublikasikan pada tanggal 30 Maret 2026. Erick menegaskan melalui pesan WhatsApp pada hari Selasa, 7 April 2026, bahwa Magdalene, sebagai perusahaan pers berbadan hukum yang sah dan menjalankan tugas serta fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Pers, memiliki hak penuh untuk mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa hak-hak Magdalene dilindungi secara konstitusional dan dijamin oleh UU Pers. Oleh karena itu, setiap keberatan atau sengketa yang berkaitan dengan produk jurnalistik, wajib diselesaikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam sistem pers, termasuk melalui hak jawab, hak koreksi, atau pengaduan kepada Dewan Pers. KKJ dengan tegas menyatakan bahwa tindakan Komdigi yang tidak menggunakan mekanisme pers yang berlaku, merupakan pengabaian terhadap sistem hukum pers, sekaligus berpotensi melanggar prinsip due process of law dalam penyelesaian sengketa pemberitaan. Erick juga mengutip Pasal 4 ayat (2) juncto Pasal 18 ayat (1) UU Pers, yang menyatakan bahwa segala bentuk pembatasan berita adalah bentuk pelanggaran. Erick Tanjung juga menyayangkan sikap Komdigi yang justru memilih untuk membungkam kebebasan pers alih-alih memberikan informasi kepada publik demi mendorong transparansi dalam proses hukum Andrie Yunus. Tindakan ini, menurut Erick, merupakan ancaman serius terhadap kebebasan pers di Indonesia. KKJ menuntut Komdigi untuk segera menghentikan upaya pembatasan terhadap publikasi berita Magdalene di media sosial, termasuk memberikan klarifikasi secara terbuka sesuai dengan mandat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVIII/2020. Erick juga menekankan pentingnya transparansi, karena tanpa adanya transparansi, tindakan pembatasan ini berpotensi menimbulkan praktik penyalahgunaan kewenangan dan sensor berlebih dalam pengaturan ruang digital. \Selain itu, KKJ juga mendesak Meta Indonesia untuk segera mencabut pembatasan terhadap konten Magdalene dan tidak lagi melakukan tindakan serupa yang secara serta merta mematuhi permintaan pembatasan tanpa mempertimbangkan prinsip kebebasan pers dan kepentingan publik. KKJ menilai, tindakan Meta Indonesia yang mematuhi permintaan pembatasan tanpa adanya proses verifikasi yang jelas, turut berkontribusi pada upaya pembungkaman kebebasan pers di Indonesia. Tempo telah berupaya melakukan konfirmasi terkait dugaan restriksi laporan media Magdalene kepada Menteri Komdigi Meutya Hafid dan Wakilnya, Nezar Patria. Namun, hingga laporan ini diterbitkan, pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui nomor telepon WhatsApp hanya menunjukkan notifikasi dua centang abu-abu, yang menandakan bahwa pesan hanya terkirim, tanpa adanya balasan atau konfirmasi lebih lanjut dari pihak Komdigi. Kondisi ini semakin menguatkan kekhawatiran akan adanya upaya untuk menghambat penyebaran informasi yang penting bagi publik dan merugikan prinsip kebebasan pers. KKJ, sebagai organisasi yang berkomitmen pada perlindungan jurnalis dan kebebasan pers, akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak jurnalis dan kebebasan pers di Indonesia tetap terjaga. Upaya pembatasan terhadap informasi ini juga dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap independensi pers, yang seharusnya menjadi pilar penting dalam demokrasi. KKJ juga mengingatkan bahwa kebebasan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi dan hukum internasional, dan tidak boleh dibatasi atau dikontrol oleh pemerintah atau pihak manapun. KKJ berharap bahwa Komdigi akan segera mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki situasi ini dan memastikan bahwa kebebasan pers di Indonesia tetap terjaga dengan baik. KKJ juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta dalam mengawal kebebasan pers dan menolak segala bentuk upaya pembungkaman terhadap informasi yang penting bagi publik





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kebebasan Pers Komdigi Magdalene Pembatasan Akses KKJ Sensor Instagram UU Pers

United States Latest News, United States Headlines

