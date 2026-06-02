Berita mengenai situasi sulit talenta sepuluh anak usia lansia yang berada di rumah jompo di Pondok Gede. Mereka harus hidup menentukan.

Pada usia 79 tahun, Wawan duduk di kursi roda sambil memandangi langit-langit gedung tua yang kini menjadi ruang kasihan bagi para lansia. Ia berasal dari Garut di Jawa Barat dan seharusnya menikmati masa tua bersama anak dan cucunya.

Namun terpisah dari istrinya serta tiga anaknya, Wawan telah berkeliling satu satelit kota, meminjamkan tempat tidur di satu masjid ke masjid lain, dan hidup bergantung pada rasa belas kasihan orang asing. Pada tiga bulan lalu, manajemen Rumah Roti Adeline, fasilitas panti jompo dan disabilitas di Pondok Gede, Bekasi, menemukan Wawan dalam kondisi sangat memprihatinkan. Ia menderita stroke dan kesulitan bernapas. Ia bahkan tidak memiliki dokumen identitas, sementara upaya pencarian keluarga di alamat yang ia berikan tidak membuahkan hasil.

Minggu 31 Mei 2026, Wawan bersama rekan-rekannya, mayoritas seseorang dengan disabilitas mental, sedang bersosialisasi di dalam panti. Dia pernah kembali ke rumah masa lalunya, menjelaskan bahwa anak-anak sudah pindah entah ke mana. Paman kalinya bercerita, "Jangan lupakan orangtua.

" Wawan mengekspresikan kerinduan yang mendalam untuk bertemu kembali dengan suami dan anak-anaknya, namun menyadari kenyataan bahwa keluarga belum menemui saling. Begitu juga dengan Francis, perempuan 69 tahun lahir Malang, yang sudah tinggal di panti sejak 10 bulan lalu. Ia bercerita mengenai suami dan anak-anaknya secara detail, dan bahkan menuliskan nomor telepon mereka. Dia memohon agar segera dihubungi, karena menganggap beliau lebih baik pulang daripada terus berdiam diri di sana.

Tak sekadar barengan, panti tersebut menampung sekitar 30 lansia, termasuk Marno 81 tahun asal Purwokerto. Setelah kelahiran anak tirinya, Marno bekerja sebagai penjaga rumah agar mendapatkan nafkah. Istri Bonya meninggal sepuluh tahun lalu, dan tidak ada keturunan. Di panti, Marno menegaskan, "Saya cuma ingin pulih.

Kaki saya lemah. Saya ingin memulai usaha lagi.

" Rumah Roti Adeline, yang dulunya pusat perbelanjaan, diubah menjadi tempat suaka bagi para lansia yang terbuang-untungan oleh keluarga karena masalah ekonomi, konflik keluarga atau pengasingan. Mayoritas para tamu bersumber dari latar belakang keluarga berbeda dan tidak mampu ekonomi. Meskipun sebagian masih rutin mengirim dana, kebanyakan antuk pelajaran bahwa pelaku keluarga tidak lagi memperhatikan mereka. Begitu pula cerita Agnes yang mengatakan kewajiban para lansia diserahkan ke panti sementara anaknya hanya muncul ketika memerlukan tanda tangan pensiun.

Kuru-melucu di panti tetap memiringkan kehidupan para lansia. Mereka tetap dirawat meski dampak fisik dan luka batin, gangguan mental menjadi teman hidup di dinding-dinding terbangun panti. Namun, para pengelola panti mengajak polisi pribadi, mar mengenal. Dengan tekad meminta keluarga untuk kembali terbuka dan berkunjungi, Rumah Roti Adeline ingin menyalakan kembali harapan bagi para lansia yang diam-diam menahan rasa sedih.

