Kisah Sukses Rumavin: Dari Keresahan Bumbu Dapur Menuju UMKM Kuliner Terpercaya

Berawal dari kesulitan menemukan bumbu tabur berkualitas, Revael Kristian mendirikan Rumavin dan berhasil mengembangkan UMKM kuliner yang sukses. Dengan ketekunan, inovasi, dan pemanfaatan platform Shopee, Rumavin kini menjadi pilihan banyak konsumen dan restoran ternama, serta berupaya memberdayakan petani lokal.

Bisnis kuliner memang penuh dengan tantangan, seperti yang dialami oleh Revael Kristian, pendiri Rumavin . Perjalanan Revael dimulai dari keresahan pribadi. Kesulitan menemukan bumbu tabur premium untuk kebutuhan restoran kecilnya, mendorongnya untuk meracik bumbu sendiri. Siapa sangka, langkah awal ini menjadi cikal bakal kesuksesan besar. Setelah mengalami pahitnya hanya meraih satu penjualan dalam enam bulan pertama, Revael tidak menyerah.

Ia belajar keras, memahami target pasar, dan menguasai strategi pemasaran yang tepat di platform Shopee. Ketekunan dan inovasi yang konsisten akhirnya membuahkan hasil manis. Usaha yang dirintis sejak tahun 2018 ini kini berkembang pesat, dengan lebih dari 5.000 produk terjual setiap bulan. Rumavin dipercaya oleh ribuan konsumen dan bahkan menjadi pilihan banyak restoran ternama di Indonesia. Revael Kristian, owner Rumavin, menceritakan bahwa awalnya ia sama sekali tidak pernah membayangkan akan berkecimpung di bisnis bumbu dapur. 'Dunia ini terasa asing, dan jujur saja, rasanya terlalu jauh dari mimpi saya waktu itu. Saya hanya ingin menjalankan restoran kecil, berusaha mencari nafkah untuk keluarga. Tapi ternyata, justru dari saja masalah besar muncul. Saya berkali-kali kesulitan menemukan bahan baku, terutama bumbu tabur. Yang saya temui di pasaran rata-rata kualitasnya kurang baik, ada yang pakai pewarna berbahaya, ada yang memakai penguat rasa berlebihan sampai semua makanan rasanya mirip, hambar tapi gurih berlebihan. Dari situ saya mulai sadar, kalau saya sendiri sebagai pelaku usaha kuliner kesulitan, bagaimana dengan orang lain?' kisah Revael dalam keterangan tertulis. Perjalanan Rumavin membuktikan bahwa kesuksesan tidak selalu datang dari modal besar atau jaringan luas, tetapi dari keyakinan dan keberanian untuk menjawab kebutuhan nyata di pasar. Lahir dan dibesarkan di keluarga menengah ke bawah, Revael menghadapi banyak keterbatasan, terutama dalam pengetahuan dan pemahaman dunia digital. Namun, ia tidak patah semangat. Membaca data, menganalisis tren pasar, dan menjalankan strategi pemasaran digital yang efektif menjadi fokus utama saat merintis usaha di Shopee. Revael mengungkapkan, 'Bisa dibilang saya bergabung dengan Shopee sejak 2018, di usia yang masih 20-an. Entah mengapa, saya sudah yakin Shopee akan menjadi pasar utama untuk Rumavin. Dan ternyata benar, Shopee memang berkembang pesat saat itu dan memiliki segudang program untuk pertumbuhan UMKM seperti kami. Jadi bisa dibilang, tanpa adanya Shopee mungkin tidak akan ada Rumavin. Dulu, untuk masuk dunia bisnis, entry barrier sangat tinggi, hanya orang-orang dengan modal besar dan koneksi yang bisa bertahan. Tapi dengan adanya Shopee, pintu kesempatan jadi lebih terbuka bagi siapa saja.' Melalui berbagai program dan fitur inovatif dari Shopee, Rumavin tidak hanya bertumbuh dan semakin dikenal luas, tetapi juga mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah di Indonesia. Keikutsertaan dalam kampanye angka kembar setiap bulan dan kampanye tematik besar seperti Ramadan membantu meningkatkan transaksi. Kampanye Big Ramadan Sale 2025 menjadi bukti nyata dampak positif yang Rumavin terima, di mana pesanan mereka meningkat hingga 3 kali lipat dibanding tahun lalu. Selain itu, Rumavin juga memaksimalkan berbagai fasilitas pendukung penjualan, seperti fitur Iklan Shopee yang efektif mendongkrak traffic toko dan layanan Multi Gudang di Seller Center yang memudahkan ekspansi ke kota-kota besar tanpa harus membangun toko baru dari nol. Kini, Rumavin juga mulai menjajaki fitur interaktif seperti Shopee Live, serta memanfaatkan konten Shopee Video yang dibuat para Shopee Affiliate. Strategi ini terbukti efektif meyakinkan calon pelanggan. Video-video yang dibuat para affiliate terasa lebih autentik dan jujur karena banyak berasal dari pengalaman pengguna asli. Setidaknya, calon pembeli bisa mendapat gambaran nyata mengenai produk kami, jelas Revael. Selain aman, bumbu tabur Rumavin dikenal dengan rasa yang natural, sebuah bukti kuat bahwa kualitas produk dapat berbicara sendiri tanpa perlu dijelaskan panjang lebar. Komitmen pada kepuasan pelanggan juga terbukti melalui didapatkannya rating 4,9/5 dari lebih dari 22 ribu penilaian di Shopee. Tim customer service Rumavin dilatih bukan hanya untuk memberi solusi, tetapi juga melayani dengan empati. Tak heran jika banyak pelanggan yang awalnya sekadar mencoba, kini menjadi pelanggan setia. Bahkan ada pelanggan yang sekadar ingin curhat pun tetap dilayani, karena bagi Rumavin pelanggan adalah kerabat. Rumavin hadir sebagai solusi praktis untuk menambah cita rasa istimewa untuk berbagai hidangan. Diracik dari bahan pilihan dengan kualitas premium, Rumavin menghadirkan beragam varian rasa yang bisa menyesuaikan selera konsumen, mulai dari rasa klasik hingga kreasi modern yang kekinian. Rumavin berkomitmen tidak hanya pada kualitas produk tetapi juga pada keberlanjutan. Rumavin berupaya untuk memberdayakan petani lokal dan UMKM, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan memperkuat ekosistem kuliner Indonesia. Rumavin tidak hanya menjadi kisah sukses UMKM, tetapi juga menjadi inspirasi bagi para pelaku usaha kuliner lainnya. Rumavin membuktikan bahwa dengan semangat pantang menyerah, inovasi, dan pemanfaatan platform digital, mimpi untuk memiliki bisnis yang sukses dapat diwujudkan. Rumavin terus berinovasi untuk memberikan yang terbaik bagi konsumen dan berkontribusi positif bagi perkembangan industri kuliner Indonesia





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

UMKM Kuliner Rumavin Bumbu Tabur Shopee Strategi Pemasaran

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Resmikan PLUT Natuna Senilai Rp4 Miliar, Sesmen UMKM: Dukung UMKM Berdaya Saing di PerbatasanGedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Natuna, senilai Rp4 miliar, diresmikan Sesmen UMKM untuk mengoptimalkan pengembangan UMKM berdaya saing di wilayah perbatasan.

Baca lebih lajut »

Lewat Rumah BUMN BRI, UMKM Ini Sukses Tembus Pasar InternasionalNetaly, brand modest fashion asal Bandung, berkembang pesat berkat dukungan BRI. Inovasi dan pemberdayaan komunitas jadi kunci suksesnya di pasar global.

Baca lebih lajut »

PT KAI Dorong UMKM Naik Kelas Melalui Fasilitasi Sertifikasi Halal, BPOM, dan HKIPT Kereta Api Indonesia (Persero) berkomitmen kuat dalam mendukung pertumbuhan UMKM melalui fasilitasi sertifikasi halal, BPOM, dan HKI. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat daya saing UMKM di pasar nasional dan internasional, serta mendorong mereka menjadi UMKM kelas dunia. Kick Off Sertifikasi UMKM di Bandung menjadi tonggak penting dalam upaya pemberdayaan UMKM binaan PT KAI, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Rumah BUMN. Sinergi antar-BUMN menjadi kunci sukses dalam mewujudkan visi UMKM yang tangguh dan berdaya saing global.

Baca lebih lajut »

Naik Kelas Bersama Rumah BUMN BRI, UMKM Fashion Asal Bandung Sukses Tembus Pasar InternasionalNetaly, brand modest fashion asal Bandung tidak hanya dikenal di pasar lokal, tetapi juga mulai diminati oleh buyer internasional.

Baca lebih lajut »

Kisah Sukses Konglomerat China di Balik Merek Kopi Kapal ApiSeorang perantau asal China, Go Soe Loet, merintis bisnis kopi di Surabaya pada 1920-an. Melalui kerja keras dan inovasi, usahanya berkembang pesat hingga dikenal sebagai Kapal Api. Kisah ini mengungkap perjalanan bisnis kopi yang penuh tantangan dan ketekunan.

Baca lebih lajut »

Sukses Sebelum 30, Rumavin Bangkit dari Frustrasi jadi UMKM Andalan Restoran lewat ShopeePerjalanan Revael tidak berjalan mulus sejak awal. Pada enam bulan pertama setelah membuka toko di Shopee, ia hanya berhasil menjual satu produk. Meski demikian, pengalaman pahit itu tidak membuatnya menyerah.

Baca lebih lajut »