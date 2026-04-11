Kisah Sukses Ristianti: Dari Guru PHK Menjadi Pengusaha Ultra Mikro Mandiri Beromzet Jutaan Rupiah Berkat Dukungan Pertamina

Program UMiMAX Pertamina berhasil mengubah kehidupan banyak orang, termasuk Ristianti, mantan guru yang bangkit dari keterpurukan. Program ini memberikan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan bagi pelaku usaha ultra mikro, terutama mereka yang terdampak PHK. Kisah sukses Ristianti menjadi bukti nyata bagaimana semangat wirausaha dan dukungan yang tepat dapat mengubah nasib seseorang. Selain itu, berita juga mencakup informasi penting lainnya seperti perkembangan harga emas, pembagian dividen Sido Muncul, dan dampak krisis energi global.

Hidup Ristianti terasa sangat sulit ketika ia kehilangan pekerjaannya sebagai guru. Ditambah lagi, suaminya juga terkena Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ). Namun, semangatnya tak luntur. Untuk menghidupi keluarga, Ristianti memulai usaha kecil-kecilan dengan berjualan kue. Sementara itu, suaminya mencari nafkah sebagai pengemudi ojek daring.

Kisah Ristianti menjadi bukti nyata bagaimana ketahanan dan semangat wirausaha dapat mengubah nasib seseorang, bahkan di tengah kesulitan ekonomi yang mendera. Berkat dukungan program UMiMAX dari Pertamina, Ristianti mendapatkan modal usaha berupa gerobak warkop serta pelatihan dan pendampingan bisnis. Transformasi Ristianti dari seorang guru yang kehilangan arah menjadi pengusaha ultra mikro mandiri dengan omzet jutaan rupiah adalah inspirasi bagi banyak orang. Ia kini mampu mencukupi kebutuhan pendidikan anak-anaknya, sebuah pencapaian yang membanggakan.\Program UMiMAX, yang diluncurkan Pertamina, memberikan harapan bagi masyarakat yang terdampak PHK dan kondisi ekonomi lemah. Program ini, yang telah berjalan sejak Desember 2025, bertujuan memberdayakan pelaku usaha ultra mikro (UMi). Rudi Arifianto, Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina, mengungkapkan bahwa sekitar 75 persen peserta program UMiMAX adalah korban PHK, sementara sisanya adalah masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Melalui hibah sarana usaha, pelatihan, dan pendampingan, Pertamina berkomitmen untuk mendorong perekonomian masyarakat. Program UMiMAX saat ini menjangkau enam wilayah, yaitu Jabodetabek, Karawang, Subang, dan Bandung. Program ini mencakup usaha warmindo (warung makan Indomie), usaha kopling (kopi keliling), dan usaha mini ATM (anjungan tunai mandiri). Dari program ini, para peserta mampu menghasilkan rata-rata omzet bulanan sekitar 30 juta rupiah, bahkan beberapa di antaranya meraih laba lebih dari 10 juta rupiah per bulan. Total pendapatan seluruh peserta dari Januari hingga April 2026 mencapai 2,75 miliar rupiah dengan laba bersih 858 juta rupiah. Dampak positif ini mendorong Pertamina untuk terus mengembangkan program UMiMAX.\Muhammad Baron, Vice Corporate Communication Pertamina, menambahkan bahwa Program UMiMAX merupakan inisiatif Pertamina untuk memberdayakan pelaku usaha ultra mikro agar dapat berkembang, mandiri, dan naik kelas. Pertamina memberikan apresiasi atas semangat dan keberhasilan mitra usaha ultra mikro dalam mengikuti program UMiMAX. Acara wisuda peserta UMiMAX diharapkan menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lainnya untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kapasitas usaha sehingga dapat menjadi wirausahawan yang handal. Selain itu, berita hari ini juga mencakup informasi mengenai harga emas yang mencapai Rp 2.860.000 per gram, mengalami kenaikan Rp 3.000 per gram dibandingkan hari sebelumnya. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) juga telah menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2025 sebesar Rp 1,08 triliun kepada pemegang saham. Informasi terkini mengenai harga pangan juga menjadi perhatian utama masyarakat karena fluktuasi pasar. Kadin Indonesia menyoroti bahwa Program MBG adalah mesin pertumbuhan ekonomi baru yang mengubah lanskap bisnis di daerah. Berita lainnya meliputi tekanan berat yang dihadapi negara miskin akibat krisis energi global dan dampak biaya impor BBM yang sangat tinggi





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Umimax Pertamina PHK Wirausaha Ultra Mikro

United States Latest News, United States Headlines

