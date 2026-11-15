Kisah Sukses Khoiruddin dari Sopir Ojek Online Menjadi Pemilik Jaringan Agen BRILink

Khoiruddin, mantan sopir taksi online di Medan, sukses membangun jaringan BRILink Agen dari toko sembako kecil. Ia kini memiliki cabang di Tanjung Morawa dan berkontribusi pada inklusi keuangan serta ekonomi lokal.

Khoiruddin, seorang warga Kota Medan di Sumatera Utara, berhasil mengubah nasib perekonomiannya dari seorang pengemudi taksi online menjadi pemilik jaringan agen layanan keuangan yang berkembang pesat. Usaha ini, yang ia beri nama BRILink Agen Berkah Nasution, awalnya hanya merupakan pengembangan dari toko sembako milik mertuanya sebelum akhirnya menjadi sumber penghasilan utama bagi keluarga dan penyedia manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Mulai dari Toko Sembako dan Layanan BRILink

Pendiri BRILink Agen Berkah Nasution, Khoiruddin, merintis bisnisnya pada tahun 2020 di Jalan Sentosa Baru, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Keputusan strategis ini diambil setelah ia menyadari adanya kebutuhan mendesak warga setempat terhadap layanan transaksi keuangan yang lebih dekat dan mudah dijangkau dibandingkan bank konvensional. Ia menggabungkan toko sembako dengan layanan digital bank sebagai langkah awal untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Also read Modus Agen Rahasia Palsu, Pria di AS Peras Para Korban hingga Rp 4,5 Miliar

Khoiruddin tidak memulai usahanya dengan modal yang besar. Ia mengumpulkan dana secara bertahap dengan disiplin tinggi. Sebagian keuntungan dari toko sembako dan BRILink disisihkan untuk menambah modal, sementara penghasilannya sebagai pengemudi taksi online juga dialokasikan khusus untuk pengembangan bisnis. Strategi konservatif ini terbukti ampuh ketika pandemi mulai mereda, di mana omzet usahanya mulai menanjak secara signifikan.

Beragam Layanan dan Omzet Belasan Juta Rupiah

Seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap BRILink Agen Berkah Nasution, Khoiruddin terus memperluas ragam layanan yang tersedia. Pelanggan kini dapat melakukan transfer uang, penarikan tunai, pembayaran tagihan listrik dan air, hingga mendapatkan bimbingan untuk membuka rekening bank secara online. Diversifikasi layanan ini menjadikan agen tersebut sebagai pusat transaksi vital di lingkungan setempat.

Advertisement

Konsistensi Khoiruddin dalam mengembangkan usaha membuahkan hasil nyata. Ia kini mampu mencatatkan omzet sebesar belasan juta rupiah setiap bulannya. Pendapatan tersebut bahkan berpotensi meningkat lebih lanjut seiring dengan bertambahnya aktivitas usaha, khususnya setelah ia terpilih untuk melayani penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dalam bentuk sembako bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ekspansi ke Tanjung Morawa dan Ciptakan Lapangan Kerja

Meskipun bisnisnya terus berkembang pesat, Khoiruddin tetap memilih untuk tidak mengubah gaya hidupnya secara berlebihan. Sebagian besar keuntungan yang diperoleh terus disimpan sebagai tabungan dan digunakan sebagai tambahan modal untuk memperkuat fondasi usaha. Sikap hemat dan bijaksana ini memberinya kepercayaan diri untuk mengambil langkah besar berikutnya dalam ekspansi usahanya.

Melalui dukungan pembiayaan komersial dari Bank BRI, Khoiruddin kemudian membuka cabang baru di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ekspansi ini menandai langkah penting dalam perjalanan bisnisnya, mengubah BRILink Agen Berkah Nasution dari satu gerai lokal menjadi jaringan dengan jangkauan yang lebih luas. Pertumbuhan ini juga memberikan dampak sosial yang positif karena Khoiruddin mulai melibatkan warga sekitar untuk membantu kegiatan operasional, sehingga tercipta peluang penghasilan baru bagi masyarakat lokal.

Perspektif BRI tentang Inklusi Keuangan dan Dampak Ekonomi

Dhanny, Corporate Secretary Bank BRI, menyatakan bahwa perkembangan BRILink Agen Berkah Nasution merupakan contoh nyata bagaimana akses layanan perbankan dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan usaha masyarakat. Menurutnya, keberadaan agen ini bukan sekadar memperluas jangkauan transaksi bank, melainkan juga memberikan peluang strategis bagi pelaku usaha untuk meningkatkan aktivitas ekonomi mereka.

Advertisement

Dhanny menekankan bahwa layanan keuangan yang semakin dekat memudahkan masyarakat bertransaksi, sekaligus memberikan kesempatan bagi pemilik agen untuk mengembangkan bisnis. Keberadaan BRILink Agen menjadi bagian penting dalam memperluas inklusi keuangan, terutama di wilayah yang membutuhkan akses layanan perbankan yang lebih mudah dijangkau. Melalui jaringan agen yang tumbuh bersama masyarakat, Bank BRI berharap semakin banyak pelaku usaha yang dapat tumbuh dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi lingkungan sekitarnya.

Perjalanan Khoiruddin menunjukkan bahwa usaha yang dirintis dengan modal terbatas dapat berkembang melalui ketekunan, kemampuan melihat peluang, serta dukungan akses pembiayaan. Melalui jaringan BRILink Agen, Bank BRI terus berkomitmen untuk memperluas layanan keuangan yang mudah dijangkau masyarakat sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi bagi para pelaku usaha di berbagai daerah di Indonesia.