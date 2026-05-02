Kisah Seger: Bocah SMP yang Temukan Harta Karun Majapahit di Kediri

Seorang siswa SMP di Kediri menemukan harta karun bernilai miliaran rupiah saat bekerja sebagai buruh tani pada tahun 1989. Penemuan ini mengubah hidupnya dan menjadi salah satu penemuan harta karun paling mengejutkan di Indonesia.

Pada tahun 1989, sebuah kisah luar biasa terjadi di Kediri , Jawa Timur, melibatkan seorang siswa SMP bernama Seger . Seger , yang tengah berjuang untuk membiayai pendidikannya, justru menemukan harta karun bernilai fantastis saat bekerja sebagai buruh tani selama libur kenaikan kelas.

Kisah ini, meskipun terjadi lebih dari tiga dekade lalu, masih dikenang sebagai salah satu penemuan harta karun paling mengejutkan dalam sejarah Indonesia. Seger dilanda kecemasan karena belum mampu melunasi biaya sekolahnya. Rapornya bahkan ditahan akibat tunggakan SPP selama dua bulan. Untuk mengatasi masalah keuangan ini, ia memutuskan untuk bekerja serabutan, khususnya menjadi buruh tani di sawah-sawah sekitar rumahnya.

Setiap hari, di bawah terik matahari, Seger mencangkul dan menguruk sawah milik orang lain, berharap dapat mengumpulkan cukup uang untuk membayar biaya sekolahnya. Ketekunan dan kerja kerasnya ini membawanya pada sebuah penemuan yang mengubah hidupnya secara drastis. Pada tanggal 21 Juni 1989, saat Seger tengah mencangkul tanah dengan kedalaman sekitar setengah meter, cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Awalnya, ia mengira itu adalah batu, namun suara dentingan logam yang terdengar membuatnya penasaran.

Seger kemudian menggali lebih dalam dan terkejut menemukan sebuah benda pipih yang terbuat dari emas murni, dihiasi dengan permata dan berlian yang berkilauan. Penemuan ini sontak membuat Seger terkejut dan takjub. Ia segera memanggil dua orang temannya dan bersama-sama mereka membawa benda misterius tersebut ke kantor polisi. Kabar penemuan harta karun ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru negeri, menghebohkan masyarakat dan menarik perhatian media nasional.

Seger, seorang anak kampung yang sederhana, mendadak menjadi sorotan publik karena keberuntungannya menemukan harta karun yang tak ternilai harganya. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwenang, benda yang ditemukan Seger memiliki dimensi sekitar 25x35 cm dengan berat mencapai 1,2 kilogram. Benda tersebut terbuat dari emas murni dan dihiasi dengan 48 butir permata dan berlian yang indah. Selain itu, terdapat relief bergambar matahari dan burung garuda di beberapa bagian benda tersebut.

Para ahli menduga bahwa benda bersejarah ini berasal dari periode akhir Kerajaan Majapahit, berdasarkan ornamen-ornamen yang terukir di permukaannya. Relief matahari melambangkan kejayaan Majapahit, sementara burung garuda merupakan wahana Dewa Wisnu dalam mitologi Hindu. Nilai dari harta karun yang ditemukan Seger sangatlah tinggi. Emas seberat 1,2 kilogram saja sudah bernilai miliaran rupiah, belum lagi nilai dari permata, berlian, dan faktor sejarah yang menyertainya.

Jika mengacu pada harga emas saat ini, nilai emas tersebut setidaknya mencapai Rp2,3 miliar. Namun, Seger tidak dapat menikmati seluruh kekayaan dari harta karun tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, benda bersejarah itu diserahkan kepada negara dan kini tersimpan aman di Museum Nasional. Sebagai bentuk apresiasi atas penemuannya, Presiden Soeharto pada saat itu memberikan kompensasi sebesar Rp19,4 juta kepada Seger, serta menjamin beasiswa pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Meskipun tidak menjadi miliarder muda, Seger tidak menyesal dengan apa yang telah terjadi. Ia merasa bersyukur atas pengalaman tak terlupakan yang telah ia dapatkan, yaitu menemukan harta karun saat sedang berjuang untuk membiayai sekolahnya. Kisah Seger menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa keberuntungan dapat datang kepada siapa saja, bahkan kepada mereka yang sedang menghadapi kesulitan





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Harta Karun Majapahit Kediri Seger Sejarah Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pemerintah Kabupaten Kediri Gelar Tasyakuran di Hari Jadi Ke-1222Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar tasyakuran Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1222 dengan tema 'Kediri Berbudaya, Kediri Berdaya' di lapangan belakang komplek kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, Sabtu, 4 April 2026.

Read more »

Kemenhaj kaji embarkasi haji tanpa asrama di Dhoho KediriKementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengkaji perluasan skema embarkasi haji tanpa asrama di Bandara Dhoho Kediri, Jawa Timur, sebagai alternatif selain ...

Read more »

Kemendikdasmen: Siswa Tak Bisa Cek Nilai TKA SD SMP 2026 Secara MandiriKementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan, siswa tidak bisa mengakses langsung nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026.

Read more »

Kemendikdasmen ingatkan hasil TKA SD-SMP diumumkan 26 MeiKementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengingatkan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang pendidikan SD-SMP diumumkan kepada peserta ...

Read more »

Eks Direktur SMP Kemendikbudristek Divonis 4,5 Tahun Penjara di Kasus Korupsi ChromebookMenurut hakim, mantan Direktur SMP Kemendikbudristek itu terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tindak pidana rasuah.

Read more »

Kepala BRIN beri hadiah siswa SMP berprestasi di bidang keamanan siberKepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria memberikan hadiah apresiasi berupa tablet premium kepada Firoos Ghatfaan Ramadhan (14), siswa kelas ...

Read more »