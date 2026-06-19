Kisah Roti Legendaris Tan Ek Tjoan: Perjalanan Lebih dari 100 Tahun

Mengenal sejarah roti legendaris Tan Ek Tjoan yang telah berjalan lebih dari 100 tahun, mulai dari pendirian di Bogor hingga ekspansi ke Jakarta, serta perbedaan pengelolaan antara dua cabang keluarga yang tetap mempertahankan resep asli.

Masyarakat Jabodetabek barangkali tak asing dengan Tan Ek Tjoan, merek roti legendaris yang kerap dijajakan dalam gerobak-gerobak di pinggir jalan. Usaha ini mulai berjualan pada tahun 1920, dan dengan usia yang telah melampaui 100 tahun, menjadi salah satu merek roti tertua yang masih bertahan di Indonesia.

Kisahnya bermula dari seorang pria keturunan China bernama Tan Ek Tjoan yang merintis usaha roti di Bogor bersama istrinya. Berbekal resep turun-temurun dan kerja keras, roti buatannya mulai dikenal luas. Setelah pendirinya meninggal dunia, bisnis keluarga terbagi menjadi dua: toko roti di Bogor dikelola oleh putrinya, Tan Bok Nio, sementara ekspansi ke Jakarta diambil alih oleh putranya, Tan Kim Thay. Perbedaan pendekatan inilah yang kemudian melahirkan dua cabang dengan identitas masing-masing.

Tan Bok Nio memilih mempertahankan usaha keluarga di Bogor dengan tetap menggunakan resep asli yang diwariskan. Berkat konsistensi menjaga cita rasa dan kualitas produk, toko roti tersebut tetap bertahan meski menghadapi berbagai tantangan selama berpuluh tahun berdiri. Gerobak roti Tan Ek Tjoan Bogor berwarna kuning-coklat, dilengkapi keterangan tempat produksi di Jalan Siliwangi Nomor 176 Bogor pada papan gerobaknya. Sementara itu, cabang Jakarta memiliki gerobak dengan warna dan desain yang berbeda, serta bungkus roti yang polos tanpa desain.

Harga roti manis untuk kedua cabang sama, mulai Rp 10.000 per bungkus dengan varian yang nyaris identik. Menurut salah seorang penjual roti Tan Ek Tjoan di Jakarta, roti yang telah dipasarkannya selama 16 tahun terakhir diproduksi di pabrik yang berada di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Produk tersebut kemudian dipasarkan di kawasan Cikini, tepatnya di depan bangunan bekas pabrik Tan Ek Tjoan Jakarta yang menjadi salah satu jejak sejarah perkembangan usaha roti legendaris itu di ibu kota.

Berbeda dengan itu, roti Tan Ek Tjoan Bogor yang dijual di Jakarta diproduksi langsung di pabrik Bogor dan dikirim setiap hari untuk menjaga kesegaran serta mempertahankan cita rasa khas yang telah diwariskan secara turun-temurun. Keturunan pemilik Tan Ek Tjoan di Bogor saat ini masih dikelola oleh generasi ketiga, yaitu Lydia Cynthia Elia, putri dari Tan Bok Nio. Lydia melanjutkan bisnis keluarganya sejak tahun 1985 hingga sekarang dengan tetap mempertahankan resep tradisional.

Sementara itu, Tan Kim Thay menikah dengan seorang perempuan Belanda dan dikaruniai dua anak, Robert dan Alexandra Tamara. Setelah Tan Kim Thay meninggal pada tahun 2007, kedua anaknya tidak memiliki minat yang besar untuk meneruskan usaha keluarga karena lebih banyak menetap di Belanda dan tidak memiliki keterikatan kuat dengan bisnis leluhur. Alexandra Tamara sempat berupaya melanjutkan usaha Tan Ek Tjoan, tetapi menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaannya.

Pada 2010, ia mengajak teman masa kecilnya, Josey R. Darwin dan Kennedy Sutandi, untuk bekerja sama mengembangkan kembali bisnis keluarga tersebut. Perjalanan dua cabang keluarga ini akhirnya menempuh arah yang berbeda. Keluarga di Bogor tetap mempertahankan tradisi dan resep warisan pendiri, sedangkan pihak Jakarta mencoba mengembangkan usaha dengan pendekatan baru. Meskipun berbeda, keduanya sama-sama menjaga nama besar Tan Ek Tjoan sebagai roti legendaris yang telah menemani masyarakat Indonesia selama lebih dari satu abad.

Cerita ini menjadi bukti bahwa warisan kuliner dapat bertahan lintas generasi jika dirawat dengan cinta dan dedikasi tinggi





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Roti Tan Ek Tjoan Roti Legendaris Bogor Jakarta Bisnis Keluarga

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