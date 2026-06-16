Kisah Roberto López: Kapten Pertahanan Cape Verde yang Lolos ke Piala Dunia melalui 'LinkedIn'

Kisah Roberto López, kapten pertahanan Cape Verde yang lolos ke Piala Dunia 2026 melalui 'LinkedIn', menjadi simbol partisipasi bersejarah pertama negara ayahnya setelah turnamen diperluas menjadi 48 tim.

Saat dunia menanti penampilan Spanyol, juara Eropa, di Piala Dunia 2026, tim nasional Cape Verde justru mencuri perhatian, bukan hanya karena penampilannya, tetapi juga karena kisah kapten pertahanannya yang berhasil lolos ke Piala Dunia melalui surat lamaran kerja.

Kisah Roberto 'Pico' López, yang lahir di Dublin, yang menjadi simbol partisipasi bersejarah pertama negara ayahnya setelah turnamen diperluas menjadi 48 tim. Ironisnya, Cape Verde, negara kedua terkecil di turnamen ini dengan populasi tidak lebih dari 600 ribu jiwa, tidak lolos ke Piala Dunia hanya dengan talenta lokal, melainkan dengan strategi yang jelas untuk mencari putra-putrinya di luar negeri.

Dari 25 pemain dalam skuad, 14 di antaranya lahir di luar kepulauan tersebut, namun satu kisah merangkum keseluruhan proyek ini: seorang bek asal Irlandia yang menerima panggilan internasional pertamanya melalui 'LinkedIn', setelah sebelumnya bekerja di bank dan mengira mimpi Piala Dunia telah berakhir. Kisah ini bermula beberapa tahun lalu, ketika López masih menjadi pemain di Liga Irlandia bersama Shamrock Rovers, tanpa ekspektasi apa pun di kancah internasional setelah sebelumnya hanya mewakili Irlandia di level junior.

Akun yang ia buat di 'LinkedIn' selama kuliah - sebagai bagian dari persyaratan salah satu mata kuliah - berubah menjadi pintu gerbang yang tak terduga. López menerima pesan dalam bahasa Portugis dari federasi Cape Verde. Dia tidak mengerti sepatah kata pun, sehingga menganggapnya sebagai spam dan mengabaikannya selama sembilan bulan penuh.

Keputusan yang hampir membuatnya kehilangan kesempatan bermain di Piala Dunia itu berubah hanya ketika ia menerima pesan tindak lanjut dalam bahasa Inggris, dan menyadari bahwa itu adalah undangan resmi untuk mewakili tim nasional negara asal ayahnya. Pelatih saat itu, Rui Aguas, adalah orang yang menemukan asal-usul López dari Cape Verde melalui sebuah postingan di media sosial, dan memutuskan untuk menghubunginya dengan cara yang tidak biasa melalui 'LinkedIn', seperti yang ditegaskan oleh sang pemain sendiri: 'Ini adalah cara yang unik untuk dipanggil ke tim nasional.

' Roberto López, yang lahir di Cromlin, Dublin, memenuhi syarat untuk membela Cape Verde melalui ayahnya, Carlos. Setelah mengabaikan tawaran pertama, ia menerima kesempatan kedua yang datang padanya, dan akhirnya memainkan pertandingan internasional pertamanya pada tahun 2019.

Sejak saat itu, ia telah memainkan 44 pertandingan internasional bersama 'Hiu Biru', dan menjadi pemain inti dalam proyek yang sangat bergantung pada pemain diaspora, di mana tim nasional saat ini memiliki 14 pemain yang lahir di luar kepulauan tersebut, termasuk enam pemain Belanda dan satu pemain Irlandia, yaitu López sendiri. BBC menggambarkannya dengan tepat: 'Bek berusia 33 tahun ini lahir di Dublin tetapi memenuhi syarat melalui ayahnya, dan direkrut untuk bermain bersama mereka melalui (LinkedIn).





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