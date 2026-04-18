Kisah Para Penyintas: Membangun Martabat ODHIV dan Transpuan Melawan Stigma di Yogyakarta

Kisah inspiratif para penyintas HIV dan komunitas transpuan di Yogyakarta yang gigih memperjuangkan kehidupan bermartabat. Melalui keterbukaan dan ketahanan, mereka melawan stigma dan diskriminasi, menunjukkan bahwa ODHIV berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam masyarakat.

Para penyintas HIV dan komunitas transpuan di Yogyakarta terus berupaya membangun kehidupan bermartabat sebagai bagian utuh dari masyarakat. Penandaan 'PRAM' pada dada kanan kemeja putih seorang pria berkacamata menjadi simbol keterbukaannya dalam menghadapi stigma yang masih melekat pada kelompok minoritas. Pria berusia 45 tahun itu, Pramono, dengan percaya diri memperkenalkan diri sebagai moderator sekaligus narasumber yang juga seorang orang dengan HIV atau ODHIV . Keterbukaannya mengenai status kesehatan tersebut merupakan pernyataan sikap untuk tidak menyembunyikan jati diri di hadapan publik.

Ingatan Pramono kembali ke Januari 2014 ketika ia pertama kali mengetahui statusnya setelah mengalami diare berkepanjangan selama tiga bulan. Kondisinya memburuk drastis hingga berat badannya merosot menjadi 40 kilogram. Ia sempat divonis dokter hanya bisa bertahan maksimal enam bulan. 'Saat itu langit tuh kayak runtuh. Alhamdulillah saya bisa berdiri di sini sampai hari ini,' ujar Pramono, yang kini berat badannya telah lebih dari 80 kg.

Meskipun telah berkeluarga dan dikaruniai dua anak yang negatif HIV, Pramono mengaku tidak lagi merasakan keluhan kesehatan berarti berkat kedisiplinan mengonsumsi obat Antiretroviral (ARV) secara rutin dan menjaga pola hidup sehat.

Perjalanan Pramono diwarnai berbagai penolakan dan label negatif. Ia harus keluar masuk tempat kerja sebanyak empat kali akibat status kesehatannya terungkap. Pemecatan tersebut terjadi karena kewajiban rutinnya mengambil obat ARV di rumah sakit yang hanya melayani pada jam kerja. Setiap bulan, ia terpaksa mengarang alasan berbagai kematian saudara atau nenek yang sudah tiada untuk mendapatkan izin cuti. 'Akhirnya saya terbuka soal status ke HRD dan yang ada beberapa hari kemudian saya disodori surat mengundurkan diri atau diberhentikan. Saya diminta memilih,' kenangnya.

Kini, Pramono menjabat sebagai manajer keuangan di Yayasan Kebaya Yogyakarta. Selain tantangan eksternal, ia juga pernah bergulat dengan penolakan tubuhnya sendiri, terutama saat muntah setiap kali mengonsumsi obat. 'Saya mulai rutin minum ARV. Kalau muntah, obatnya saya ambil lagi. Mungkin itu menjijikkan, tapi tekad saya obat harus masuk karena jika ambil baru artinya mengurangi jatah,' ungkapnya.

Kisah ketahanan serupa dituturkan oleh Ali Dani (37), seorang ODHIV asal Bangka Belitung. Ia pernah berada dalam kondisi kritis dan harus bergantung pada selang makanan selama enam bulan sebelum menemukan kembali semangat hidupnya di Yogyakarta. 'Keluarga saya mendukung tanpa adanya diskriminasi sedikit pun, sehingga dukungan moril itulah yang membuat saya merasa malu jika harus menyerah pada keadaan saat orang-orang terdekat terus memberikan semangat,' kata Ali.

Pengalaman mereka menjadi bukti nyata bahwa dengan dukungan, kedisiplinan, dan keterbukaan, penyintas HIV dapat membangun kehidupan yang bermartabat dan berkontribusi penuh dalam masyarakat, sekaligus menjadi inspirasi bagi individu lain yang menghadapi tantangan serupa. Keberanian mereka untuk berbagi cerita adalah langkah penting dalam memerangi stigma dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang HIV di kalangan masyarakat luas, menunjukkan bahwa ODHIV berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam hidup dan pekerjaan tanpa diskriminasi





Penyintas HIV ODHIV Transpuan Yogyakarta Stigma

