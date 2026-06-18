Kisah Nyata Program 3 Juta Rumah: Dari Kurang Listrik hingga Sanitasi Layak

Program 3 Juta Rumah nichchan mberikan dampak signifikan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk akses listrik dan sanitasi. Artikel ini menyajikan kisah-kisah inspiratif warga yang mengubah hidup mereka melalui berbagai skema pembiayaan perumahan seperti BSPS, FLPP, dan KPP.

Pemerintah Indonesia melalui Program 3 Juta Rumah terus memperjuangkan terciptanya perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini tidak hanya fokus pada pembangunan rumah baru, tetapi juga mempertimbangkan peningkatan kualitas hidup melalui akses terhadap fasilitas dasar seperti listrik dan sanitasi.

Beberapa kisah nyata warga menampilkan dampak signifikan program ini. Seperti yang disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, dalam konferensi pers terkait Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di Jakarta, Rabu (17/6), Program 3 Juta Rumah melalui berbagai jalur dan skema pembiayaannya telah memberi dampak langsung bagi kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu kisah yang mengejutkan datang dari Jumadiah, warga kawasan pesisir Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Selama sekitar 10 tahun, dia hidup tanpa akses listrik dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) yang layak. Setiap hari, Jumadiah berjualan gorengan untuk memenuhi kebutuhan keluarga setelah suaminya mengalami stroke. Kondisi rumah yang tidak layak membuat aktivitas sehari-hari sangat sulit. Ia terpaksa mandi di depan dapur, sementara untuk buang air besar (BAB) harus ke laut.

Perubahan besar mulai dirasakan setelah rumahnya direnovasi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Kini, Jumadiah dan suaminya tinggal di rumah yang layak, lengkap dengan listrik dan sanitasi memadai. Kisah serupa juga dialami Idayani, ibu tunggal dengan empat anak di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya, ia tinggal di rumah kontrakan sambil mengelola usaha laundry.

Melalui program KPR Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Idayani berhasil memiliki rumah sendiri di Perumahan Polinesia, Desa Wajipolat, Kecamatan Labuapi. Rumahnya tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga lokasi pengembangan usahanya. Skema FLPP dipilih karena cicilan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan beban cicilan ringan, ia dapat mengatur keuangan keluarga dengan lebih baik, termasuk memastikan empat anaknya tetap sekolah.

Program ini juga memberi manfaat bagi pelaku usaha kecil di sektor perumahan. I Ketut Suwija, pengusaha indekos dan properti, memanfaatkan Kredit Program Perumahan (KPP) untuk mengembangkan usahanya. Ia menilai proses pengajuan KPP relatif mudah dan membantu akses pembiayaan. Dana diperolehnya digunakan untuk merenovasi unit indekos agar lebih nyaman dan nilai sewa meningkat.

Suwija menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas kemudahan akses pembiayaan. Qodari menegaskan bahwa kisah-kisah tersebut menjadi gambaran nyata manfaat Program 3 Juta Rumah. Program ini dirancang untuk mengatasi backlog perumahan nasional dengan menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah, sekaligus mendukung renovasi sekitar 26,9 juta rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Pemerintah juga bekerja sama dengan sektor perbankan seperti BRI yang telah menyalurkan KPR Subsidi sebesar Rp16,16 triliun kepada 118 ribu debitur pada tahun 2025.

Mendagri Tito Karnavian meninjau implementasi program di berbagai daerah dan meminta seluruh pemerintah daerah berperan aktif untuk memastikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto berjalan efektif. Dengan demikian, Program 3 Juta Rumah diharapkan dapat mencapai target tahun 2026 untuk memperkuat ekonomi rakyat sesuai dengan Asta Cita





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