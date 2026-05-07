Kisah Mengharukan Zaakiyah Amalia Remaja 13 Tahun Jadi Jemaah Haji Termuda di Kloter 21

Seorang siswi MTs asal Soppeng berangkat haji menggantikan almarhumah ibunya dan menjadi jemaah termuda di Embarkasi Makassar.

Kabar mengharukan datang dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari rombongan jemaah haji Kloter 21 Embarkasi Makassar . Di antara ratusan jemaah yang bersiap menuju Tanah Suci, perhatian tertuju pada seorang remaja perempuan berusia 13 tahun bernama Zaakiyah Amalia .

Gadis belia ini bukan sekadar peserta biasa, melainkan jemaah termuda dalam kelompok tersebut. Sebagai siswi kelas satu di Madrasah Tsanawiyah Yasrib Batu-Batu, Kabupaten Soppeng, kehadiran Zaakiyah memberikan warna tersendiri di tengah riuhnya persiapan keberangkatan. Ia membawa semangat yang luar biasa meskipun usianya masih sangat muda, menunjukkan dedikasi spiritual yang tinggi di saat teman-teman sebayanya mungkin masih fokus sepenuhnya pada kegiatan sekolah. Keberangkatannya menjadi simbol bakti seorang anak kepada orang tua yang melampaui batas usia dan waktu.

Namun, di balik keberangkatan yang membahagiakan ini, tersimpan kisah sedih yang menyayat hati. Zaakiyah berangkat ke Mekkah bukan untuk dirinya sendiri semata, melainkan untuk menggantikan almarhumah ibunya yang telah berpulang ke rahmatullah tahun lalu. Sang ibu sebenarnya telah memiliki impian besar untuk menginjakkan kaki di Baitullah sejak lama, terbukti dengan pendaftaran haji yang telah dilakukan sejak tahun 2010. Penantian panjang selama belasan tahun tersebut sayangnya tidak sempat terwujud karena ajal menjemput sang ibu sebelum giliran berangkat tiba.

Bagi Zaakiyah, kesempatan ini adalah sebuah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia merasa bahwa menunaikan ibadah haji atas nama ibunya adalah bentuk penghormatan terakhir dan wujud cinta kasih yang tak terputus meski terpisah dunia. Perjalanan spiritual ini ditempuh Zaakiyah bersama sang ayah, Aliyas Talib Musa. Sang ayah berperan penting sebagai pembimbing sekaligus pelindung bagi putrinya selama berada di Tanah Suci.

Hubungan antara ayah dan anak ini menjadi semakin erat melalui pengalaman ibadah yang sangat sakral ini. Aliyas memberikan dukungan penuh kepada Zaakiyah, membimbingnya dalam setiap rukun haji, dan memastikan bahwa putrinya dapat menjalankan semua prosesi ibadah dengan benar dan khusyuk. Kehadiran sang ayah menjadi pilar kekuatan bagi Zaakiyah dalam mengatasi rasa rindu yang mendalam kepada ibunya, sembari berupaya memberikan yang terbaik untuk mendiang sang ibu melalui doa-doa yang dipanjatkan di tempat-tempat mustajab.

Secara keseluruhan, Kloter 21 terdiri dari 387 jemaah yang berasal dari tiga wilayah berbeda, yaitu Kabupaten Soppeng, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Enrekang. Mereka semua diberangkatkan melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Rabu siang kemarin. Suasana di bandara dipenuhi dengan isak tangis haru dan doa dari keluarga yang mengantar. Zaakiyah, dengan wajah yang polos namun penuh keteguhan, tampak tegar saat melangkah menuju pesawat.

Kehadirannya menjadi inspirasi bagi jemaah lain, mengingatkan mereka semua bahwa panggilan Allah SWT bisa datang kepada siapa saja, tanpa memandang usia, dan bahwa bakti kepada orang tua adalah ibadah yang sangat mulia. Harapan besar tersimpan di dalam hati Zaakiyah Amalia. Ia berdoa dengan sangat sungguh-sungguh agar dapat menjadi haji yang mabrur. Menjadi mabrur berarti ibadahnya diterima oleh Allah SWT dan membawa perubahan positif bagi akhlak serta perilakunya setelah kembali ke tanah air.

Meskipun masih remaja, Zaakiyah menyadari bahwa tantangan fisik dan mental selama di Arab Saudi tidaklah mudah, terutama dengan cuaca yang ekstrem dan kerumunan jutaan manusia. Namun, tekadnya sudah bulat. Ia ingin membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang untuk menjalankan kewajiban agama dengan sempurna. Kisah Zaakiyah ini memberikan pesan moral yang kuat tentang kesabaran, pengabdian, dan keyakinan bahwa setiap niat baik akan menemukan jalannya, bahkan melalui perantara seorang anak yang berbakti





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Haji Soppeng Embarkasi Makassar Bakti Anak Zaakiyah Amalia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kembar Identik Ternyata Saudara Tiri: Kisah Lavinia dan Michelle OsbourneLavinia dan Michelle Osbourne, yang selama 45 tahun meyakini sebagai kembar identik, terkejut mengetahui bahwa mereka hanya berbagi 25 persen DNA dan merupakan saudara tiri akibat fenomena medis langka Heteropaternal Superfecundation.

Read more »

Reza Rahadian angkat kisah anak tunanetra lewat film pendek 'Annisa'Aktor sekaligus sutradara Reza Rahadian mengangkat kisah seorang anak perempuan tunanetra dalam film pendek “Annisa” yang menjadi bagian dari ...

Read more »

Kasus OTT Cilacap Berlanjut, Plt Bupati Ammy Amalia Jalani Pemeriksaan KPKKPK periksa Plt Bupati Cilacap dan 6 saksi lain dalam kasus dugaan pemerasan THR Forkopimda senilai Rp750 juta. Proses hukum terus berjalan.

Read more »

Drama, Konflik, dan Kebangkitan: Kisah Inter Milan Juara di Era Cristian ChivuInter juara Serie A musim ini berkat peran Cristian Chivu yang menyatukan tim di tengah krisis dan konflik internal menuju Scudetto ke-21.

Read more »

Kisah Nelayan Indonesia Tembus Film Internasional, Ini Cerita di BaliknyaIsu keselamatan nelayan jarang menjadi sorotan utama dalam layar lebar. Namun, film dokumenter All That Separates Us Is Distance hadir membawa perspektif berbeda.

Read more »

Dari Kisah Evan, Gubernur Dedi Mulyadi Nilai Pembunuh Satu Keluarga Haji Sahroni di Indramayu Jago ManipulatifBerita Dari Kisah Evan, Gubernur Dedi Mulyadi Nilai Pembunuh Satu Keluarga Haji Sahroni di Indramayu Jago Manipulatif terbaru hari ini 2026-05-06 01:47:06 dari sumber yang terpercaya

Read more »