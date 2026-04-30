Kisah Korban Koperasi Gagal Bayar: Trauma Sosial dan Kegagalan Negara

Kasus koperasi gagal bayar seperti KSPTPI menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi rakyat. Ribuan korban, termasuk pensiunan dan ibu rumah tangga, menunggu keadilan. Diperlukan reformasi hukum dan skema penjaminan untuk mencegah tragedi serupa.

Aprillianty, mahasiswi S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, saat ini memegang berbagai tanggung jawab penting, termasuk sebagai CEO Sentra Sepak Bola Budaya Indonesia, pendiri 3K Foundation, serta Co-Founder Garuda Lions FC dan B.24 HABS FC.

Sementara itu, di sudut Kota Jakarta, seorang janda bernama Ibu T menunggu uang simpanannya yang tak kunjung kembali. Uang yang ia kumpulkan untuk masa tuanya, yang ia percayakan kepada sebuah koperasi, kini hilang tanpa jejak. Kasus serupa dialami Ibu S, yang dana peninggalan suaminya untuk masa depan kedua anaknya juga menguap dalam ketidakjelasan. Pak O, yang kehilangan penglihatannya karena tak mampu membayar biaya pengobatan, juga menjadi korban koperasi gagal bayar.

Cerita ketiga orang ini bukan sekadar tragedi individu, melainkan potret trauma sosial yang dialami anggota KSPTPI (Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama), salah satu dari delapan koperasi bermasalah yang hingga kini belum ada kejelasan penuntasannya. Masih banyak kisah lain yang lebih ironis, namun ini hanya sebagian kecil dari ribuan korban yang menunggu keadilan. Dalam teori, koperasi diharapkan menjadi simbol ekonomi kerakyatan, mengedepankan gotong royong, demokrasi ekonomi, dan solidaritas.

Namun, dalam praktik, banyak koperasi simpan pinjam justru menjadi institusi yang memperdalam ketimpangan dan kerentanan. Data pemerintah menunjukkan kerugian anggota dari koperasi bermasalah mencapai Rp26 triliun, termasuk KSPTPI dengan kerugian sekitar Rp400 miliar. Korban terbesar adalah mereka yang paling rentan: pensiunan, ibu rumah tangga, dan masyarakat dengan literasi keuangan terbatas. Kasus ini menunjukkan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan, meskipun regulasi sudah ada.

Hukum tidak hanya sekadar teks, tetapi juga praktik sosial yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat. Kegagalan koperasi ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga kegagalan sistem hukum nasional. Anggota koperasi masuk dengan logika kepercayaan, tetapi sistem berjalan dengan logika risiko. Ketika terjadi gagal bayar, hukum negara tidak cukup kuat untuk melindungi mereka.

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: Di mana negara? Berbeda dengan bank, simpanan di koperasi tidak dijamin oleh negara. Akibatnya, ketika koperasi gagal bayar, anggota dibiarkan menghadapi risiko sendiri. Dalam jangka panjang, ini lebih berbahaya daripada kerugian finansial itu sendiri.

Negara harus mengambil langkah konkret, seperti skema penjaminan simpanan koperasi, penguatan pengawasan dan audit, reformasi hukum koperasi berbasis perlindungan anggota, dan pemulihan hak korban sebagai prioritas. Karena koperasi bukan hanya institusi ekonomi, tetapi juga janji negara kepada rakyat kecil. Hari ini, janji itu sedang dikhianati





