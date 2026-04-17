Kisah Inspiratif Wan Alan: Bumbu Instan Asal Padang Panjang Tembus Pasar Ekspor Inggris Berkat Dukungan BRI

Vianti Maghdalena, pemilik usaha bumbu instan Wan Alan dari Padang Panjang, Sumatera Barat, berhasil mengembangkan bisnisnya hingga menembus pasar ekspor Inggris. Keberhasilan ini didukung oleh program pemberdayaan dan ekosistem BRI melalui LinkUMKM dan Rumah BUMN, yang memberikan pendampingan dalam pemasaran, branding, dan manajemen bisnis.

Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) terus aktif dalam upaya pemberdayaan pelaku usaha perempuan, membuktikan komitmennya melalui beragam program yang terintegrasi. Salah satu kisah inspiratif yang patut diangkat adalah perjalanan Vianti Maghdalena, pemilik usaha bumbu instan bernama Wan Alan yang berasal dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Usaha yang dirintisnya dari skala rumahan kini telah berhasil menembus pasar ekspor yang luas.

Produk bumbu instan inovatif ini tidak hanya mendominasi pasar domestik di berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga telah menorehkan jejak di kancah internasional, termasuk mencapai pasar Inggris. Wan Alan menawarkan solusi bumbu instan yang praktis, namun tetap teguh pada prinsip menjaga kualitas rasa otentik masakan Nusantara dan memperhatikan aspek kesehatan konsumen. Hal ini diwujudkan dengan produksi yang tanpa tambahan Monosodium Glutamat (MSG), sebuah pilihan yang semakin dicari oleh konsumen modern yang peduli kesehatan. Varian produk unggulan yang menjadi favorit pelanggan antara lain bumbu rendang dan bumbu lengkuas, yang mampu menghadirkan cita rasa masakan rumahan khas Indonesia tanpa memerlukan waktu memasak yang panjang dan rumit. Perjalanan pengembangan usaha Wan Alan dimulai dari skala rumahan selama masa pandemi COVID-19. Awalnya, fokus produk adalah berbasis jahe, namun seiring waktu dan adaptasi terhadap dinamika pasar, Vianti Maghdalena dan timnya berinovasi menciptakan bumbu instan yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Inovasi ini kemudian melahirkan berbagai varian baru yang semakin beragam, mencakup bumbu gulai, soto, hingga nasi goreng. Varian-varian baru ini disambut baik oleh pasar dan terus memperluas jangkauan penerimaan produknya. Saat ini, produk Wan Alan dengan mudah ditemukan di berbagai toko oleh-oleh dan supermarket yang tersebar di seluruh wilayah Sumatra Barat. Selain itu, pemasaran juga dilakukan secara masif melalui jaringan reseller, platform marketplace online, serta promosi aktif di media sosial. Perkembangan pasar Wan Alan yang terus meluas menunjukkan potensi besar UMKM Indonesia untuk bersaing di pasar global. Vianti Maghdalena secara gamblang menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari proses pembelajaran berkelanjutan dan pendampingan intensif yang ia terima melalui ekosistem BRI. Ia mengungkapkan bahwa ia pertama kali mengenal program LinkUMKM BRI pada tahun 2022 ketika mendaftar sebagai UMKM di Rumah BUMN Padang Panjang. Keaktifannya dalam berbagai program, termasuk BRIncubator 2022, memberikan dampak signifikan. Alasan utama Vianti untuk aktif di ekosistem BRI adalah manfaat besar yang ia peroleh, mulai dari penambahan ilmu terkait strategi pemasaran yang efektif, pengembangan branding yang kuat, manajemen bisnis yang lebih baik, hingga perluasan jaringan relasi yang sangat membantu dalam mempromosikan produknya hingga dikenal luas seperti sekarang ini. Melalui program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Rumah BUMN BRI dan platform LinkUMKM, Vianti Maghdalena mendapatkan bekal yang memadai dalam pengelolaan bisnis, strategi pemasaran yang inovatif, serta branding yang mampu meningkatkan daya saing produknya. Pembelajaran ini secara langsung mendorong peningkatan omzet penjualan dan kapasitas produksi, sekaligus membuka peluang pasar baru hingga ke ranah internasional. Dalam kegiatan operasional sehari-hari, Vianti Maghdalena juga memanfaatkan berbagai layanan perbankan yang disediakan oleh BRI. Layanan seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) mempermudah proses transaksi di berbagai kanal penjualan, baik online maupun offline. Selain itu, penggunaan rekening tabungan BRI juga mendukung kelancaran pengelolaan keuangan bisnisnya. Vianti menambahkan bahwa dalam menjalankan roda usaha, ia tidak luput dari berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi adalah fluktuasi harga bahan baku yang seringkali tidak stabil, serta keterbatasan peralatan produksi yang memadai untuk skala yang lebih besar. Namun, Vianti menekankan bahwa konsistensi dalam menjaga kualitas produk dan ketekunan dalam melayani pelanggan menjadi kunci utama dalam mempertahankan kepercayaan pasar dan menghadapi segala rintangan. Ia mengutip sebuah prinsip hidup yang kuat: "Hasil yang hebat lahir dari dua hal: lutut yang bersimpuh dalam doa dan tangan yang lelah karena kerja keras. Jika salah satu hilang, langkah kita akan pincang." Pernyataan ini merefleksikan perpaduan antara spiritualitas dan kerja keras yang menjadi landasan keberhasilannya. BRI, melalui platform LinkUMKM, terus berupaya menciptakan ekosistem pemberdayaan yang komprehensif untuk mendukung UMKM agar dapat tumbuh secara berkelanjutan. Dukungan yang diberikan mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia hingga perluasan akses pasar yang lebih luas. Hingga akhir Maret 2026, tercatat lebih dari 15,57 juta UMKM telah memanfaatkan platform ini, sebuah bukti nyata efektivitasnya. Platform ini dilengkapi dengan fitur-fitur terintegrasi dan menyediakan lebih dari 840 modul pembelajaran yang dapat diakses oleh para pelaku UMKM. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Manajemen Risiko BRI, Ety Yuniarti, mengemukakan pandangannya bahwa pemberdayaan perempuan bukan sekadar isu sosial semata, melainkan sebuah strategi fundamental yang krusial dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional secara keseluruhan. BRI memiliki keyakinan yang kuat bahwa perempuan memegang peranan yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, melalui LinkUMKM dan berbagai program pemberdayaan yang diselenggarakan, BRI senantiasa berkomitmen untuk menyediakan akses yang setara bagi perempuan agar mereka dapat berkembang, berinovasi, dan mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, hingga akhirnya mampu bersaing di pasar global dengan produk-produk unggulan mereka. Keterlibatan BRI dalam pemberdayaan perempuan juga tercermin dalam berbagai inisiatif lain, seperti kisah "Perempuan Penggerak Desa, Cerita Mantri BRI di Lombok yang Berdayakan Ekonomi Masyarakat Sekitar", serta "Intip Kisah Inspiratif KWT Buaran Citra Lestari Bersama BRInita, Manfaatkan Lahan Sempit Jadi Produktif". Selain itu, BRI juga terus menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung UMKM, sebagaimana terlihat dalam pemberitaan "Dorong UMKM Kuartal I, BRI Regional Office Semarang Salurkan KUR Rp 5,63 Triliun". Di sisi lain, upaya menjaga kelestarian lingkungan juga menjadi perhatian, terbukti dari adanya kegiatan seperti "3 Ton Ikan Sapu-Sapu Terjaring dalam Operasi di Setu Babakan Jagakarsa". Semua ini menunjukkan cakupan komitmen BRI dalam berbagai aspek pembangunan masyarakat dan ekonomi





