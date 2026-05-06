Kisah Inspiratif Ratidjo Sang Pionir Resto Jejamuran di Sleman Yogyakarta

Perjalanan hidup Ratidjo yang berhasil membangun bisnis kuliner jamur terkemuka meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan pertanian formal.

Di sebuah sudut kawasan Niron, Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, terdapat sebuah destinasi kuliner yang sangat unik bernama Resto Jejamuran . Pada suatu siang di hari Selasa, 14 April 2026, suasana di restoran tersebut tampak begitu hangat, sehangat senyuman seorang pria lanjut usia yang menyambut setiap pengunjung dengan keramahan yang tulus.

Pria tersebut adalah Ratidjo, sosok inspiratif di balik kesuksesan bisnis jamur yang kini telah dikenal luas oleh masyarakat. Meskipun ia adalah pemilik dari sebuah perusahaan besar dengan lahan budidaya jamur yang sangat luas, penampilan Ratidjo jauh dari kesan mewah atau glamor yang biasanya melekat pada seorang CEO atau pemilik korporasi besar.

Di usianya yang telah menginjak 82 tahun, ia tampil sangat sederhana dengan hanya mengenakan kaus putih yang warnanya sudah sedikit memudar dimakan usia, dipadukan dengan celana kain berwarna hitam pekat. Langkah kakinya yang kini mulai tertatih pelan mencerminkan perjalanan panjang hidup yang telah ia lalui, namun semangat yang terpancar dari matanya tidak pernah padam sedikit pun. Perjalanan Ratidjo menuju puncak kesuksesannya sebagai pionir restoran serba jamur tidaklah terjadi dalam semalam.

Laki-laki kelahiran 16 April 1944 ini memulai langkah awalnya dengan modal ilmu yang sangat terbatas. Setelah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK pada tahun 1965, ia tidak langsung terjun ke dunia pertanian. Karier awalnya justru dimulai di sebuah perusahaan batik sekitar tahun 1965 hingga 1966. Baru pada tahun 1968, takdir membawanya masuk ke sektor pertanian ketika ia bergabung dengan PT Dieng Djaya, sebuah perusahaan yang fokus pada pengembangan budidaya jamur kancing.

Pada masa itu, Ratidjo mengaku sama sekali tidak memahami apa itu pertanian, apalagi teknik budidaya jamur yang tergolong rumit. Untuk menutupi kekurangan tersebut, perusahaan mendatangkan tenaga ahli berupa dua sarjana pertanian dari Universitas Gadjah Mada dan dua sarjana dari Institut Pertanian Bogor guna memberikan edukasi mendalam kepada seluruh karyawan mengenai seluk-beluk budidaya jamur. Menariknya, proses belajar Ratidjo tidak hanya datang dari para akademisi bergelar sarjana.

Ia juga banyak menyerap ilmu dari seorang pakar petani jamur yang memiliki latar belakang serupa dengannya, yakni tidak mengenyam pendidikan formal di bidang pertanian. Pakar tersebut belajar secara otodidak melalui kelompok tani dan warisan ilmu dari orang tuanya. Ratidjo melihat bahwa pengalaman praktis di lapangan seringkali memberikan pemahaman yang lebih mendalam daripada sekadar teori yang ada di dalam buku.

Ketekunan Ratidjo dalam menyerap segala informasi membuat perusahaan akhirnya mengambil keputusan mengejutkan dengan menyerahkan kendali operasional pertanian jamur kepadanya, mengalahkan para pakar yang memiliki ijazah resmi. Bagi Ratidjo, hal ini menjadi bukti nyata bahwa dedikasi dan kemauan belajar yang tinggi jauh lebih berharga daripada selembar kertas ijazah formal. Filosofi yang dipegang teguh oleh Ratidjo dalam mengelola jamur sangatlah sederhana namun mengandung makna yang mendalam. Ia percaya bahwa jamur adalah makhluk hidup yang jujur.

Menurut pengalamannya, jika jamur sedang sakit atau mengalami kendala dalam pertumbuhannya, maka jamur tersebut akan menunjukkan tanda-tanda yang sangat jelas melalui bentuk, warna, atau kondisi fisiknya. Hal inilah yang membuatnya sadar bahwa untuk mengelola tanaman hidup, seseorang tidak selalu membutuhkan ilmu pertanian yang sangat tinggi atau teori yang rumit. Kunci utamanya adalah kepekaan, kesabaran, dan ketulusan. Ia menekankan bahwa ketika berurusan dengan makhluk hidup, maka manajemen yang diterapkan harus melibatkan hati.

Dengan pendekatan yang penuh kasih dan perhatian, hasil budidaya jamur yang ia kelola menjadi maksimal dan berkualitas tinggi, yang kemudian menjadi fondasi kuat bagi berdirinya Resto Jejamuran. Kini, Resto Jejamuran telah menjadi ikon kuliner di Yogyakarta yang menawarkan berbagai menu inovatif berbasis jamur. Keberhasilan Ratidjo bukan hanya tentang keuntungan materi semata, melainkan tentang bagaimana ia mampu mengubah keterbatasan menjadi kekuatan yang luar biasa.

Kisahnya memberikan pelajaran berharga bagi generasi muda bahwa latar belakang pendidikan bukanlah penghalang utama untuk meraih sukses di bidang yang sama sekali baru. Selama ada kemauan untuk belajar secara otodidak, keberanian untuk mencoba, dan ketulusan dalam bekerja, segala rintangan dapat diatasi. Sosok Ratidjo dengan kaus putih sederhananya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kerendahan hati dan kerja keras adalah kombinasi terbaik dalam membangun sebuah imperium bisnis yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi banyak orang di sekitarnya





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ratidjo Resto Jejamuran Budidaya Jamur Kisah Inspiratif Kuliner Yogyakarta

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kisah Dera Bantu Suami Melawan Penyakit GERD Melalui Pendekatan HolistikPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Kisah Prajurit TNI Eneng Kusnani, Satu-satunya Kasektor Perempuan di MakkahTotal tagihan avtur penerbangan haji tahun ini diperkirakan mencapai Rp1,77 triliun. Meski demikian, Pemerintah memastikan, beban biaya avtur tersebut tidak dibebankan kepada jemaah.

Read more »

Kisah Penyintas Letusan Gunung Lewotobi di NTT: Terlihat Tegar Padahal Menahan LaparAndris Kobun, penyintas letusan Gunung Lewotobi masih bisa tertawa meski beras di huntara tinggal segenggam saja. Ia sempat berpikir untuk kembali ke zona maut.

Read more »

Reza Rahadian Garap Film Pendek Annisa, Terinspirasi Anak TunanetraReza Rahadian sutradarai film pendek 'Annisa' yang dibintangi anak tunanetra. Kisah inspiratif dari rusun Jakarta yang tembus panggung internasional.

Read more »

Kisah Warga Hidup Sejengkal dari Gunung Sampah Bantargebang, Bau yang Menyatu dengan NafasLongsor maut yang terjadi di TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, berbuntut panjang. Ratusan truk sampah tidak bisa membuang muatannya. Antrean truk mengular sepanjang 5 kilometer hingga ke Jalan Raya Narogong.

Read more »

Direktur BTN Hermita raih penghargaan sebagai pemimpin inspiratifDirektur Commercial Banking PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Hermita mendapatkan penghargaan sebagai pemimpin perbankan inspiratif dalam ajang CNN ...

Read more »