Kisah Inspiratif Haji Jumariah Ikon Global 2026 yang Baru Kembali ke Tanah Air dan Ingin Sekali Kembali ke Tanah Suci

Hj Jumariah, buruh tani 70 tahun asal Maros, tiba di Makassar setelah menunaikan haji dan dinobatkan sebagai Ikon Haji Global 2026. Rombongan Kloter 14 sebanyak 393 jemaah pulang dengan selamat. Ia mengungkapkan rasa syukur, kelelahan, dan kerinduan untuk kembali ke Arab Saudi. Pemerintah daerah dan PPIH menilai keberadaannya sebagai kebanggaan sekaligus inspirasi.

Haji Jumariah , seorang perempuan berusia 70 tahun asal Kabupaten Maros , Sulawesi Selatan, kembali ke tanah air setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Ia dinobatkan sebagai Ikon Haji Global 2026 dan menjadi sorotan dunia karena perjuangannya yang luar biasa menabung selama puluhan tahun untuk dapat berangkat haji.

Rombongan jemaah haji Kloter 14 Debarkasi Makassar yang berjumlah 393 orang tiba dengan selamat di Makassar. Jumariah mengungkapkan rasa syukur yang mendalam karena rangkaian ibadah haji berjalan lancar, meski ia masih merasakan kelelahan setelah perjalanan udara selama sekitar 12 jam dari Arab Saudi menuju Makassar. Selama di Makkah, kondisinya sempat menurun setelah menjalani puncak ibadah wukuf di Arafah, namun ia tidak mengalami kendala berarti lainnya.

Meski baru kembali, kerinduan terhadap Tanah Suci sudah muncul kembali, bahkan saat di Arafah ia pernah memohon dalam doa untuk dapat kembali ke Arab Saudi. Ia membawa oleh-oleh khas Arab Saudi untuk keluarga serta mengenakan pakaian mispa berhiaskan ornamen berkilau yang telah disiapkan sejak di Maros khusus untuk perjalanan pulang.

Bupati Maros, Chaidir Syam, menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh rombongan dan mengakui kehadiran Hj Jumariah menjadi kebanggaan bagi masyarakat Maros karena telah diakui Kementerian Agama Arab Saudi sebagai Ikon Haji Global 2026. Perjalanan hidupnya dianggap inspiratif: selama 16 tahun menabung dengan penuh kesabaran, uang tabungannya disimpan di bawah bantal dan di dalam ember hingga akhirnya cukup untuk mendaftar haji. Pemerintah dan masyarakat Maros mendoakan agar ibadah hajinya mabrur.

Ketua PPIH Debarkasi Makassar, Ikbal Ismail, menambahkan bahwa seluruh 393 jemaah telah tiba dengan selamat dan berharap mereka membawa nilai-nilai kebaikan ke tengah masyarakat. Kisah inspiratif ini tidak hanya tentang pencapaian spiritual, tetapi juga tentang keteguhan hati, persabaran, dan dukungan sistem seperti layanan Makkah Route yang memfasilitasi perjalanan haji bagi jemaah dari berbagai latar belakang. Haji Jumariah, sebagai buruh tani, menjadi contoh nyata bagaimana impian besar dapat terwujud dengan niat tulus, usaha keras, dan doa yang tulus.

Pulang ke kampung halaman, ia membawa pengalaman yang tidak bisa dilupakan dan menginspirasi banyak orang untuk tetap bermimpi dan berusaha. Rasa ingin kembali ke Tanah Suci yang mengalir di hatinya menunjukkan betapa dalamnya pengaruh ibadah haji dalam kehidupan spiritual seseorang. Berita ini juga menegaskan pentingnya peran pemerintah dan lembaga haji dalam mendampingi jemaah, termasuk layanan konsuler dan kesehatan selama di Tanah Suci.

Diberitahu pula bahwa僚 jemaah lain, seperti jemaah Debarkasi Padang, Banjarmasin, dan figure publik seperti Ivan Gunawan dan Kartika Putri, juga menunaikan haji dengan kondisi haru dan penuh persembahan. Sementara di Tanah Suci, pasar oleh-oleh seperti Pasar Kakiyah Makkah menjadi destinasi utama jemaah Indonesia untuk berbelanja cendera mata sebelum pulang. Secara keseluruhan, berita ini mencerminkan keragaman pengalaman haji, mulai dari kisah inspiratif individual hingga fasilitas yang mempertahankan kenyamanan jemaah, serta semangat untuk kembali menunaikan ibadah di kemudian hari





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