Fatahila Zibran, calon mahasiswa termuda Unesa berusia belum genap 16 tahun, berhasil lolos SNBP 2026. Kisah inspiratif tentang semangat belajar dan strategi meraih cita-cita.

Tumbuh bersama kekuatan mimpi perempuan Indonesia - Sebuah kisah inspiratif datang dari Fatahila Zibran, calon mahasiswa baru termuda di Universitas Negeri Surabaya ( Unesa ) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi ( SNBP ) 2026. Di usianya yang belum genap 16 tahun, Zibran telah mengambil langkah besar dengan memilih program studi S1 Ilmu Hukum di Kampus 5 Magetan . Perjalanan Zibran dalam dunia pendidikan bukanlah hal yang biasa.

Ia mengikuti program pendidikan akselerasi sejak masih menjadi murid di MTsN 4 Ngawi, sebuah program yang memungkinkannya untuk menyelesaikan pendidikan dengan lebih cepat dari teman-teman sebayanya. Dedikasi dan semangat belajar yang tinggi terus membara, membawanya melanjutkan pendidikan ke MAN 1 Ngawi. Bagi Zibran, menyelesaikan pendidikan lebih awal adalah sebuah strategi jitu untuk membuka peluang karier yang lebih luas di masa depan. 'Semakin cepat pendidikan selesai, semakin cepat pula saya bisa mengejar apa yang ingin dicapai,' ungkap peraih Juara 1 RPIN Academy 2025 ini, yang kutipannya diambil dari berbagai sumber berita terpercaya. Pilihan Zibran untuk mengambil program studi Ilmu Hukum didasari oleh minat yang mendalam pada isu-isu sosial-politik dan aspek penyelidikan hukum. Ia melihat bidang hukum sebagai arena yang membutuhkan analisis mendalam dan pemahaman yang komprehensif. Zibran bertekad untuk menjadi seorang praktisi hukum yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga peka terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Ia bercita-cita untuk mematahkan stigma negatif yang seringkali melekat pada dunia hukum, dengan menunjukkan bahwa hukum dapat menjadi alat yang ampuh untuk keadilan dan perubahan positif.\Keputusan Zibran untuk memilih Unesa Kampus Magetan juga dilatarbelakangi oleh sisi humanis dan rasa baktinya kepada keluarga. Ia ingin tetap tinggal dekat dengan keluarga, terutama kakek dan neneknya, yang telah memberikan dukungan tak ternilai selama ini. 'Saya memilih kuliah di Magetan agar tetap bisa tinggal dan menjaga kakek-nenek. Kondisi saat ini belum memungkinkan bagi saya untuk merantau jauh,' tutur Zibran dengan tulus. Dukungan dari keluarga, khususnya kakeknya, Muh. Romli, menjadi kekuatan utama bagi Zibran ketika ia menghadapi keraguan dari sebagian orang terkait pilihannya di bidang hukum. Kisah Zibran menjadi bukti nyata bahwa usia bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Dengan semangat juang, dedikasi, dan dukungan dari orang-orang terkasih, Zibran berhasil menorehkan prestasi gemilang dan menginspirasi banyak orang. Keberhasilannya dalam SNBP 2026 menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berani bermimpi dan berjuang keras demi mencapai cita-cita.\Selain kisah inspiratif Zibran, artikel ini juga mengangkat beberapa informasi penting lainnya yang relevan dengan dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah informasi mengenai program beasiswa kuliah gratis yang ditawarkan oleh beberapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bagi siswa yang memenuhi syarat SNBP 2026. Informasi ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswi yang sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan membutuhkan dukungan finansial. Selain itu, artikel ini juga menyoroti popularitas program studi Kedokteran di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang baru dibuka tiga tahun lalu namun sudah menjadi program studi terketat dalam SNBP 2026. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap program studi kedokteran dan kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh UNY. Artikel ini juga menyertakan daftar 20 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan peminat terbanyak dalam SNBP 2026, yang dapat menjadi acuan bagi siswa-siswi dalam memilih perguruan tinggi dan program studi yang sesuai dengan minat dan potensi mereka. Informasi-informasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika dunia pendidikan tinggi di Indonesia dan membantu siswa-siswi dalam mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan mereka. KOMPAS.com berkomitmen untuk memberikan informasi yang faktual, terpercaya, dan berimbang, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pendidikan di Indonesia





