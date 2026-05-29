Kisah di Balik Foto Keluarga: Seni Visual Warisan dan Sejarah Lokal

Artikel ini meninjau Bedeutung foto keluarga dalam konteks budaya Indonesia, mulai dari tradisi pribadi hingga warisan visual masa colonial. Melalui contoh fotografi historical, dikaji象征 nilai sosial, dinamika keluarga, dan potensi sebagai sumber penulisan sejarah yang menyentuh level mikro.

Setiap merayakan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, atau peristiwa-peristiwa khusus bagi sebuah keluarga, berfoto bersama keluarga menjadi hal penting. Mereka ingin mengabadikannya untuk disimpan atau disebarkan.

Baik bergaya formal maupun bergaya santai, foto keluarga menjadi warisan visual yang dijauhkan dari masa lalu ke masa depan. Setiap keluarga di Indonesia setidaknya memiliki foto dan potret keluarga. Baik secara khusus mereka berfoto secara profesional di studio, di rumah, maupun bergaya santai di luar ruangan. Untuk berfoto di studio yang menghasilkan potret keluarga, biasanya anggota keluarga berdandan dan mengenakan pakaian terbaik.

Jika perlu, mereka berseragam, supaya kelihatan kompak. Saya teringat ketika pertama kali keluarga saya berfoto di sebuah studio foto di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, pada pertengahan tahun 1980-an. Bapak berjas dan pantalon, ibu berkain dan kebaya. Rambut ibu pun disanggul.

Saya dan tiga adik saya mengenakan baju terbaik. Adik bungsu saya, yang ketika itu berusia dua tahun, mengenakan seragam tentara bermotif loreng. Kami semua berpose, berdiri menatap kamera, menahan mata dari cahaya lampu studio. Saat itu saya merasa tersiksa karena juru foto meminta kami untuk tidak berkedip dan bergerak sedikit pun.

Dalam sebuah foto dan potret keluarga ada kisah dan dinamika di dalamnya. Dalam hitungan waktu, ada yang anggota keluarganya berkurang dan ada yang bertambah. Kita tidak dapat mengetahui kisah di balik sehelai foto selain keluarga itu sendiri. Mungkin ada banyak drama dalam proses pembuatannya sebelum wajah-wajah dibekukan dan menjadi abadi.

Selain sebagai kenang-kenangan bagi sebuah keluarga, ada jejak visual menarik dari sebuah foto keluarga. Menelusuri potret dan foto keluarga pada masa kolonial, baik di studio maupun di luar studio, memiliki tantangan karena kita tidak mengetahui apakah orang-orang yang ada di dalam foto memang ada pertalian keluarga. Bisa jadi, di antara mereka, ada yang bukan anggota keluarga karena yang mengetahui persis siapa saja yang ada dalam foto adalah keluarga itu sendiri. Selembar foto dapat menjadi sumber penulisan sejarah keluarga.

Dalam historiografi Indonesia, sejarah keluarga merupakan salah satu tema penting dalam penulisan sejarah. Narasi sejarah keluarga, khususnya peran-peran orang biasa, turut menopang narasi historiografi para tokoh elite. Sejarah keluarga dapat menjadi respons terhadap dominasi penulisan sejarah para tokoh besar, negara, dan institusi yang kerap mengabaikan narasi-narasi dari kelompok terpinggirkan dan dianggap tidak penting.

Grace Leksana, yang mengembangkan studi sejarah keluarga sebagai metode penelitian sosial-politik, dalam National Geographic Indonesia (2022) menekankan bahwa sejarah keluarga bukan hanya silsilah, melainkan juga alat untuk memahami konteks sosial, memori kolektif, dan dampak suatu peristiwa besar (seperti tragedi 1965) pada tingkat mikro. Sejarah suatu keluarga dalam periode tertentu dapat memiliki cerita dan dampak dari luar seperti arus zaman, kebijakan yang memengaruhinya. Sebuah foto dari akhir abad ke-19 memperlihatkan sebuah keluarga pejabat bumiputra di tanah Batak.

Dalam foto, sang ayah dan ibu duduk menatap arah kamera. Ketiga anak mereka, seorang anak perempuan dan dua anak laki-laki, berdiri di belakang mereka. Baik sang ayah maupun kedua anak laki-lakinya mengenakan penutup kepala seperti kopiah. Kopiah kedua anak laki-laki itu dikenakan secara melintang.

Kedua sudut lancipnya berada di kiri dan kanan. Sang ayah berpakaian berwarna gelap, pantalon terang, dan bersepatu. Di bagian dada sang ayah tersemat sebuah medali, sementara sang ibu menutupi tubuhnya dengan kain. Mereka berfoto di luar studio karena di belakang mereka terlihat sedikit bagian dinding papan dari balik layar penutup.

Foto lainnya memperlihatkan keluarga Batak yangposing di halaman. Suatu keluarga pejabat adat dengan posisi alpukat yang jelas. Pria berpenutup kepala berdiri di baris belakang. Perempuan duduk di baris tengah, memegang anak dalam gendongan.

Anak-anak duduk di baris depan. Seorang anak laki-laki berdiri di antara perempuan. Semua menatap kamera. Sebuah foto studio dari akhir abad ke-19 karya Woodbury & Page memperlihatkan keluarga Eropa dengan dua anak di Jawa.

Ayah berjas dan dasi gelap berdiri di belakang istri dan dua anak yang duduk menyamping. Ibu bergaun panjang gelap. Anak perempuan rok terang dan sepatu bot, anak laki-laki pakaian kelasi. Semua menatap kamera.

Sebuah keluarga besar Jawa diabadikan dalam foto akhir abad ke-19-awal abad ke-20 di depan teras rumah. Ayah dan ibu duduk di tengah menatap kamera. Ayah berjas tutup gelap, batik, kopiah, dan bersepatu. Ibu berkebaya dan batik. Anak-anak duduk di depan dan berdiri di belakang





