Kirk Cousins Kembali ke Minnesota Vikings, Raiders Dapet Pilihan Putaran Ketiga

Kirk Cousins resmi kembali ke Minnesota Vikings setelah tiga tahun bersama Las Vegas Raiders. Tim hanya mendapat satu pilihan putaran ketiga dalam transaksi ini.

Kirk Cousins resmi bergabung kembali dengan Minnesota Vikings pada masa bursa pertukaran pemain NFL. Keputusan ini mengakhiri periode tiga tahun di mana quarterback bintang tersebut membela Las Vegas Raiders. Sebagai imbalan atas kedatangan Cousins, Raiders menerima satu pilihan putaran ketiga dari tim asal Minnesota.

Sejarah Performa dan Rekor Statistik

Kirk Cousins sebelumnya telah bermain untuk Minnesota Vikings dari tahun 2018 hingga 2023. Selama periode itu, ia terpilih sebagai Pro Bowler sebanyak tiga kali. Secara statistik, ia dianggap sebagai salah satu quarterback terbaik di liga pada masanya. Namun, ia gagal meraih prestasi besar bersama Minnesota karena hanya dua kali mencapai babak playoff. Tim tidak pernah melaju lebih jauh dari Divisional Round selama era kepemimpinannya. Dengan passer rating sepanjang karier sebesar 101,2, Cousins mencatatkan 171 touchdown dan 55 intersepsi. Angka-angka ini menjadikannya yang terbaik di antara seluruh quarterback Vikings yang bermain lebih dari satu musim di Minnesota.

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Tantangan Lini Serang dan Kondisi Saat Ini

Vikings saat ini memiliki rekor bagus 6-2, tetapi lini serang mereka termasuk salah satu yang terlemah di liga. Quarterback Kyler Murray absen karena cedera dengan akurasi operan 64,9 persen, lima touchdown, tiga intersepsi, dan 1.022 yard. Carson Wentz tampil sangat buruk melawan Buffalo Bills pada Senin malam. Ia hanya berhasil memasukkan delapan dari 25 operannya untuk menghasilkan 81 yard, disertai dua intersepsi. Meskipun pertahanan Vikings adalah yang terbaik di liga berdasarkan poin yang dilepas dengan rata-rata 18,3 poin, lini serang mereka menempati peringkat ke-27. Dalam permainan operan, posisi mereka bahkan hanya berada di peringkat ke-31.

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Strategi Pelatih dan Alternatif yang Ditolak

Cousins diharapkan mengatasi masalah lini serang dan membawa tim ke level baru. Hubungannya dengan penerima bintang Justin Jefferson kemungkinan akan memudahkan adaptasinya. Head coach Kevin O'Connell disebut sangat gencar meyakinkan para pemilik klub untuk merekrut Cousins. Menurut laporan orang dalam NFL Jordan Schultz, O'Connell telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa quarterback berpengalaman mutlak diperlukan untuk melaju di playoff. Sebelum merekrut Cousins, Vikings juga menanyakan kemungkinan mendatangkan Justin Herbert dari Los Angeles Chargers, Daniel Jones dari Indianapolis Colts, dan Geno Smith dari New York Jets. Semua nama tersebut ditolak oleh masing-masing tim asal mereka.

Masa Depan Fernando Mendoza di Raiders

Dalam Las Vegas Raiders, pilihan pertama secara keseluruhan Fernando Mendoza kini tampaknya akhirnya akan mengambil alih kendali. Sejak draft, Cousins selalu dipandang sebagai solusi sementara bagi Raiders. Cousins setidaknya membawa Raiders mencatatkan rekor 4-5 lewat 2.340 yard dan 20 touchdown, dengan 8 intersepsi. Kini tiba saatnya bagi Mendoza untuk menjadi franchise quarterback yang telah lama dinantikan di Las Vega. Transaksi ini menandai akhir sebuah bab bagi Cousins dan awal baru bagi kedua organisasi tersebut.