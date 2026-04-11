Kiper Al-Ahli Mendy Kritik Keras Keputusan CAF: Gelar Piala Afrika Dicabut, Senegal Merasa Dirugikan

Édouard Mendy, kiper Al-Ahli Saudi dan timnas Senegal, menyuarakan kekecewaan mendalam atas keputusan CAF yang mencabut gelar juara Piala Afrika 2025 dari Senegal dan memberikannya kepada Maroko. Mendy mengkritik keras keputusan tersebut, menyebutnya tidak adil dan bertentangan dengan semangat persatuan dalam olahraga.

Édouard Mendy , kiper Al-Ahli Saudi asal Senegal , mengungkapkan kekecewaannya mendalam terkait keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika ( CAF ) yang mencabut gelar juara Piala Afrika dari timnas Senegal dan memberikannya kepada Maroko . Keputusan kontroversial ini muncul setelah insiden di final Piala Afrika 2025, di mana Senegal menghadapi Maroko .

Pertandingan itu sendiri diwarnai dengan drama, termasuk protes dari tim Senegal atas keputusan penalti yang diberikan kepada Maroko, yang mengakibatkan mereka meninggalkan lapangan selama beberapa menit. \Mendy dalam wawancara di podcast 'The Mo Show' menggambarkan pengalamannya di pertandingan tersebut sebagai situasi yang luar biasa. Ia mengaku belum pernah mengalami hal serupa sepanjang karirnya, terutama terkait dengan perilaku pemain cadangan lawan yang mengambil handuknya di tengah pertandingan final. Mendy menekankan tekanan besar yang dirasakan selama pertandingan, baik dari dukungan suporter Maroko yang riuh di stadion dengan 80 ribu penonton, maupun dari pertengkaran dengan pemain lain. Ia juga mengakui bahwa suara riuh penonton masih terngiang di telinganya bahkan dua hari setelah pertandingan. Mendy menyoroti bahwa Senegal telah berhasil memenangkan pertandingan dan merayakan kemenangan tersebut, sehingga keputusan CAF yang tiba-tiba mencabut gelar juara sangat mengejutkan. Ia mengungkapkan keheranan atas keputusan tersebut, mengira awalnya hanya lelucon atau kesalahan informasi dari situs berita. Mendy menekankan bahwa tim Senegal, meskipun menghadapi tekanan berat, berhasil mengalahkan Maroko yang merupakan salah satu tim terkuat di dunia, yang telah menunjukkan performa tinggi selama beberapa tahun terakhir, termasuk mencapai semifinal Piala Dunia 2022. Mendy juga menegaskan bahwa Federasi Sepak Bola Senegal sedang berupaya untuk merebut kembali gelar juara tersebut, dengan harapan Senegal tetap diakui sebagai juara Piala Afrika.\Lebih lanjut, Mendy menyinggung bahwa keputusan CAF bertentangan dengan semangat FIFA yang mengedepankan persatuan dalam olahraga. Ia menyatakan bahwa meskipun menghadapi situasi yang sulit, timnas Senegal menerima banyak dukungan dari penggemar setelah keputusan CAF. Ia mengaku kesulitan menjelaskan kepada anaknya tentang pencabutan gelar juara tersebut, mengingat kebahagiaan yang sebelumnya dirasakan setelah kemenangan. Mendy mengklarifikasi bahwa tim Senegal tidak sepenuhnya meninggalkan lapangan, melainkan hanya melakukan protes singkat sebagai reaksi atas keputusan wasit. Ia menegaskan bahwa jika tim Senegal benar-benar mundur dari pertandingan, wasit pasti akan meniup peluit akhir dan menyatakan Maroko sebagai pemenang. Mendy juga menyoroti bahwa tim Senegal merasa sangat terkejut dan kecewa dengan keputusan CAF mengenai pencabutan gelar juara dan pemberiannya kepada Maroko. Keputusan ini dianggap tidak adil mengingat Senegal telah memenangkan pertandingan di lapangan. Pihak federasi sepak bola Senegal terus berjuang untuk memulihkan gelar tersebut, dengan harapan keadilan dapat ditegakkan





GOAL_ID / 🏆 32. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Édouard Mendy Al-Ahli Saudi Senegal Maroko Piala Afrika CAF FIFA Keputusan Kontroversial Kiper

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Al-Hilal Sudan soal kasus Nahda Berkane: Kredibilitas CAF telah runtuhHilal Sudan, hari ini Kamis, melontarkan kritik tajam terhadap sikap Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) terkait krisis yang menimpa pemain Nahda Berkane asal Maroko, Hamza El Moussaoui, setelah sidang dengar pendapat yang digelar oleh Komite Disiplin CAF.

Read more »

Google Langgar Hukum RI, Ahli Saran YouTube Dibikin LeletMedia sosial di Indonesia kini membatasi akses untuk anak di bawah 16 tahun sesuai PP Tunas.

Read more »

Cara Mudah Mengenali Bos yang Narsis Menurut Ahli PsikologiGaya kepemimpinan CEO karismatik dan narsistik jadi sorotan. Peneliti mengembangkan cara mengenali narsisme melalui perilaku dan media sosial.

Read more »

Keluhan Senegal dan Sudan.. Kekacauan CAF mengancam integritas turnamen AfrikaKonfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) mendapati dirinya berada dalam posisi yang memalukan, setelah serangkaian krisis yang beruntun mencoreng reputasinya dan mengancam kredibilitas turnamen yang diselenggarakannya, baik di level klub maupun tim nasional.

Read more »

Keberhasilan Satgas PKH dinilai jadi standar baru penegakan hukum RIPerkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli) menilai keberhasilan Satgas PKH dan Kejaksaan Agung dalam menyelamatkan keuangan negara ...

Read more »

Ahli wasit memutuskan kontroversi seputar hak Mbappé atas tendangan penaltiPertandingan antara Real Madrid dan Girona dalam pekan ke-31 La Liga, yang digelar di Stadion Santiago Bernabéu, memicu kontroversi besar terkait keputusan wasit pada menit-menit akhir, setelah tidak diberikan tendangan penalti yang seharusnya untuk tim tuan...

Read more »