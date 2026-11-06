King Nassar Gelar Konser Solo bersama Erwin Gutawa Orchestra

King Nassar akan konser solo Lost In The Jungle bersama Erwin Gutawa Orchestra, menjadi pertama kalinya orkestra dangdut penuh dipimpin sang maestro.

King Nassar akan menggelar konser solo bertajuk King Nassar Concert: Lost In The Jungle bersama Erwin Gutawa Orchestra. Informasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Jakarta pada 5 November 2026.

Dalam acara itu, maestro musik Indonesia Erwin Gutawa mengungkapkan bahwa konser ini menjadi kali pertama dirinya memimpin orkestra yang memainkan musik dangdut sebagai sajian utama. Pertunjukan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2,5 hingga 3 jam.

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Konser Lost In The Jungle Jadi Penampilan Orkestra Dangdut Pertama

Konser King Nassar kali ini menandai pertama kalinya Erwin Gutawa memimpin Erwin Gutawa Orchestra dalam format orkestra dangdut penuh. Seluruh sajian utama pertunjukan akan berupa musik dangdut.

Erwin menyebut dirinya senang berkolaborasi dengan musisi, penyanyi, maupun band dari genre apa pun. Ia juga mengaku senang mengikuti perkembangan musikal para musisi yang aktif manggung, baik yang muda maupun yang sudah lama berkarier.

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Penilaian Erwin Gutawa terhadap Bakat Musikal King Nassar

Erwin Gutawa menilai King Nassar memiliki kemampuan musikal yang baik. Menurutnya, pertimbangan utama adalah bakat dan rasa musikal sang penyanyi.

Erwin menyoroti kualitas vokal King Nassar serta cengkok Melayu yang menurutnya termasuk salah satu yang terkeren untuk penyanyi pria. Ia menilai energi yang dimiliki Nassar melengkapi kemampuan tersebut sebagai satu paket lengkap.

Maestro itu menegaskan bahwa ia tidak mengecualikan King Nassar dari pemantauannya terhadap musisi yang aktif tampil. Ia juga menilai Nassar memiliki keistimewaan tersendiri saat menghibur banyak orang di atas panggung.

Kolaborasi Pertama Erwin Gutawa dan King Nassar Berjalan Mulus

Konser King Nassar nanti bukan pertama kalinya Erwin Gutawa mengiringi penyanyi dangdut tersebut. Keduanya sebelumnya pernah berbagi panggung dan membawakan tiga lagu.

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Erwin menceritakan bahwa proses persiapan berjalan melalui latihan dan diskusi lagu. Ia merasa kerja sama itu sebagai sinergi yang seru, bukan sekadar kolaborasi biasa.

Menurut Erwin, tidak ada hambatan berarti selama proses tersebut. Setiap kali ia mengganti aransemen, King Nassar mengikutinya dengan baik.

Tawaran Promotor dan Rencana Konser Perdana King Nassar

Erwin Gutawa langsung menerima tawaran dari promotor dan kolaborator untuk mengiringi konser perdana King Nassar. Ia merasa percaya diri karena kerja sama sebelumnya dengan King Nassar berjalan sukses.

Konser King Nassar Concert: Lost In The Jungle menjadi konser tunggal perdana King Nassar dengan dukungan orkestra penuh. Kedua musisi ini kembali bertemu dalam format pertunjukan yang berdurasi 2,5 hingga 3 jam.