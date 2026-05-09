King Charles III, Queen Camilla, and Sir David Attenborough Celebrate 100th Birthday

King Charles III, Queen Camilla, and Sir David Attenborough celebrated the 100th birthday of Sir David Attenborough with messages and photos. The veteran environmentalist expressed his gratitude for the messages and mentioned a special concert on Friday night at Royal Albert Hall, London.

King Charles III dan Queen Camilla termasuk di antara para pemberi ucapan yang membagikan pesan ulang tahun untuk merayakan Sir David Attenborough yang genap berusia 100 tahun.

Pasangan kerajaan tersebut juga membagikan foto-foto Sir David, termasuk satu foto dirinya bersama Pangeran Charles yang masih muda dan Putri Anne pada 1958, saat ia memperkenalkan mereka kepada Cocky si kakatua, dari serial televisi BBC Zoo Quest. Penyiar dan pegiat lingkungan veteran itu mengatakan dirinya "sangat terharu" oleh pesan-pesan yang ia terima menjelang hari besarnya, yang mencakup sebuah konser khusus pada Jumat malam di Royal Albert Hall, London.

Dalam salah satu gambar yang dibagikan di akun Instagram Keluarga Kerajaan, Sir David memperkenalkan Cocky, seekor burung kakatua, kepada Pangeran Charles bersama saudara perempuannya, Putri Anne, pada tahun 1958





