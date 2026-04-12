Kinerja Kepolisian Meningkat: Survei TDS Ungkap Peningkatan Kepercayaan Publik Terhadap Keamanan

Survei Tempo Data Science (TDS) terbaru menunjukkan peningkatan signifikan dalam penilaian publik terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bidang keamanan. Sebanyak 84 persen responden menilai kinerja Polri baik atau sangat baik, meningkat dari 63 persen pada survei sebelumnya. Peningkatan ini sejalan dengan tingginya rasa aman masyarakat.

INFO TEMPO - Penilaian masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia ( Polri ) dalam menjaga keamanan menunjukkan tren positif yang signifikan dalam tiga bulan terakhir. Hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Tempo Data Science (TDS) pada periode Februari hingga Maret 2026 mengungkapkan bahwa sebanyak 84 persen responden memberikan penilaian baik atau sangat baik terhadap kinerja Polri .

Angka ini mencerminkan peningkatan yang substansial dibandingkan dengan survei sebelumnya yang dilaksanakan pada bulan Desember 2025, di mana tingkat penilaian positif berada di angka sekitar 63 persen. Peningkatan kepercayaan publik ini sejalan dengan meningkatnya rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Mayoritas responden, yaitu sekitar 94 persen, menyatakan bahwa mereka merasa aman di lingkungan tempat tinggal mereka. Lebih lanjut, sekitar 91,3 persen responden mengungkapkan rasa aman saat berjalan sendirian pada malam hari. Temuan-temuan ini memberikan indikasi yang kuat bahwa masyarakat menilai fungsi preventif yang dijalankan oleh Polri berjalan cukup efektif, serta dirasakan secara langsung di tingkat komunitas. Survei ini menyoroti bagaimana persepsi terhadap rasa aman sehari-hari menjadi indikator kunci yang sangat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap institusi kepolisian. Ini mencerminkan pentingnya kehadiran polisi yang terlihat, patroli rutin, dan respons cepat terhadap laporan masyarakat dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. \Penelitian ini juga menggali lebih dalam mengenai aspek-aspek lain yang memengaruhi penilaian publik terhadap Polri. Meskipun terjadi peningkatan signifikan dalam penilaian terhadap aspek keamanan, survei TDS juga mencatat bahwa peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh persepsi positif yang sama pada aspek layanan publik dan penegakan hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan di berbagai bidang layanan yang disediakan oleh Polri, serta dalam proses penegakan hukum. Responden memberikan masukan mengenai harapan mereka terhadap peningkatan pelayanan publik, seperti peningkatan kecepatan dan efisiensi dalam penanganan laporan, serta peningkatan transparansi dalam proses hukum. Selain itu, sorotan juga diberikan pada pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Polri, termasuk peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi personel Polri, untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka secara profesional dan efektif. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas SDM tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga aspek-aspek seperti etika, integritas, dan kemampuan komunikasi. Peningkatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri secara keseluruhan. Investasi dalam teknologi juga menjadi poin penting, dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kemampuan Polri dalam merespons berbagai situasi.\Analisis lebih lanjut terhadap hasil survei mengungkapkan beberapa faktor kunci yang berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri. Salah satu faktor yang paling signifikan adalah peningkatan kegiatan patroli dan kehadiran polisi di lapangan. Kehadiran polisi yang terlihat, baik dalam bentuk patroli rutin maupun kegiatan pengamanan acara-acara publik, memberikan rasa aman yang lebih besar bagi masyarakat. Selain itu, peningkatan respons cepat terhadap laporan masyarakat juga memainkan peran penting. Masyarakat cenderung lebih mempercayai Polri jika mereka melihat bahwa laporan mereka ditanggapi dengan cepat dan serius. Upaya-upaya yang dilakukan Polri dalam menindak pelaku kejahatan dan memberikan efek jera juga memberikan kontribusi positif. Penegakan hukum yang tegas dan adil, serta penanganan kasus yang transparan, dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara keseluruhan. Selain itu, peningkatan kerjasama antara Polri dengan masyarakat juga memberikan dampak positif. Program-program kemitraan, seperti forum komunikasi kamtibmas dan kegiatan siskamling, memungkinkan Polri untuk lebih dekat dengan masyarakat dan membangun hubungan yang lebih baik. Sisi lain, survei ini menekankan pentingnya Polri untuk terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya dalam hal penanganan laporan, transparansi proses hukum, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan terus berfokus pada peningkatan di area-area tersebut, Polri diharapkan dapat mempertahankan tren positif dalam penilaian publik dan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polri Keamanan Survei Tempo Data Science Kepercayaan Publik Kinerja Penegakan Hukum

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »