Pertumbuhan aset industri jasa keuangan di Bali, NTB, dan NTT mencapai Rp396 triliun pada September 2026 dengan laju 3,05 persen year-on-year.

Industri jasa keuangan di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur mencatatkan pertumbuhan positif hingga September 2026. Data terbaru menunjukkan stabilitas sektor perbankan meskipun terjadi perlambatan pada beberapa indikator utama pertumbuhan aset.

Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Bali, Adityo Pamudji, mengemukakan rincian kinerja tersebut dalam diskusi media di Hotel Nusa Dua Bali pada Selasa, 17 November. Adityo Pamudji menegaskan bahwa pertumbuhan ini mencakup seluruh ekosistem keuangan regional, termasuk perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.

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Perincian Jangkauan Pengawasan OJK di Bali Nusra

Kantor OJK Provinsi Bali menjalankan fungsi pengawasan komprehensif terhadap berbagai entitas keuangan di wilayah Bali Nusra. Adityo Pamudji menjelaskan bahwa pengawasan ini mencakup tiga bank pembangunan daerah, yaitu Bank BPD Bali, Bank NTB Syariah, dan Bank NTT. Selain itu, ada 145 Bank Perekonomian Rakyat yang berada dalam pengawasan langsung, dengan rinciannya adalah 117 di Bali, 18 di NTB, dan 10 di NTT.

Di luar sektor perbankan, pengawasan juga mencakup tiga dana pensiun dan tiga lembaga penjaminan yang tersebar di ketiga provinsi tersebut. Untuk sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan lembaga jasa keuangan mikro, terdapat empat lembaga keuangan mikro, 14 perusahaan pergadaian swasta, serta tiga perusahaan modal ventura yang diawasi. Di sektor pasar modal, pengawasan terhadap 25 kantor cabang perusahaan efek dan 65 kantor cabang APERD juga sedang berlangsung.

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Aset dan Kredit Perbankan Melambat Secara Tahunan

Aset perbankan berdasarkan lokasi bank di wilayah Bali Nusra mencapai Rp 396 triliun pada September 2026. Angka ini mengalami pertumbuhan 3,05 persen secara tahunan atau year-on-year. Laju pertumbuhan ini melambat secara signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 9,23 persen. Aset perbankan yang berkantor pusat di wilayah tersebut, mencakup BPD dan BPR, mencapai Rp 109,53 triliun atau sekitar 27,65 persen dari total aset.

Pertumbuhan aset lokal ini tercatat sebesar 1,82 persen year-on-year. Dari sisi penyaluran kredit, kredit berdasarkan lokasi bank mencapai Rp 254,26 triliun dengan pertumbuhan 4,5 persen year-on-year. Pertumbuhan kredit ini lebih rendah dibandingkan September 2025 yang mencapai 7,31 persen year-on-year. Sementara itu, kredit berdasarkan lokasi proyek mencapai Rp 333,24 triliun atau tumbuh 4,08 persen year-on-year.

Struktur Kredit dan Rasio Likuiditas per Provinsi

Provinsi Bali mencatat pertumbuhan kredit berdasarkan lokasi proyek tertinggi di wilayah ini, yaitu sebesar 7,78 persen year-on-year. Sementara itu, pertumbuhan kredit di NTB dan NTT masing-masing tercatat sebesar 1,47 persen dan 1,33 persen year-on-year. Adityo Pamudji menambahkan bahwa kredit oleh perbankan yang berkantor pusat di wilayah Bali Nusra mencapai sekitar 29 persen dari total kredit dengan pertumbuhan lebih tinggi sebesar 6,4 persen year-on-year.

Pertumbuhan kredit lokal tersebut terutama didorong oleh perbankan yang berkantor pusat di NTB sebesar 9,73 persen year-on-year. Di sisi penghimpunan dana, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga mengalami perlambatan. Total Dana Pihak Ketiga tercatat sekitar Rp312 triliun, dengan kontraksi deposito sebesar 3,75 persen year-on-year. Padahal, pada periode yang sama tahun sebelumnya, deposito masih tumbuh 13,44 persen year-on-year.

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Sebaliknya, tabungan masih tumbuh 8,27 persen year-on-year dan giro sebesar 6,99 persen year-on-year. Fungsi intermediasi perbankan secara umum tetap stabil. Namun, rasio Loan to Deposit Ratio di NTB mencapai 145,34 persen dan NTT sebesar 116,81 persen. Angka tersebut menunjukkan penyaluran kredit di kedua provinsi ini lebih besar dibandingkan dana yang dihimpun oleh perbankan setempat.

Kualitas Kredit dan Dampak UMKM di NTT dan NTB

Dari sisi kualitas kredit, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan tercatat sebesar 2,79 persen. Angka ini membaik dibandingkan September 2025 yang sebesar 3,05 persen. Meski demikian, rasio Non-Performing Loan tertinggi masih berada di NTT sebesar 3,48 persen. Kualitas kredit UMKM di NTB dan NTT masih perlu mendapat perhatian khusus karena rasio Non-Performing Loan di kedua provinsi tersebut berada di atas 7 persen.

Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit konsumsi masih mendominasi dengan porsi 42,4 persen dan tumbuh 4,76 persen year-on-year. Kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 12,98 persen year-on-year, terutama didorong oleh peningkatan di Bali yang mencapai 22,63 persen year-on-year. Di sisi lain, kredit modal kerja di ketiga provinsi tersebut secara agregat mengalami kontraksi sebesar 2,8 persen year-on-year.