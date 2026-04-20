Kinerja DJP di Pengadilan Pajak: Rasio Kemenangan Merosot dan Strategi Perbaikan Menuju 2026

Tingkat kemenangan DJP di pengadilan pajak pada 2025 hanya mencapai 37,50%, jauh di bawah target 45%. Perbedaan persepsi hukum antara hakim dan petugas pajak menjadi kendala utama, sehingga DJP menyiapkan berbagai strategi perbaikan untuk tahun mendatang.

Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) Kementerian Keuangan kini tengah menghadapi tantangan serius terkait efektivitas mereka dalam memenangkan sengketa perpajakan di pengadilan. Berdasarkan data yang tercantum dalam Laporan Kinerja DJP tahun 2025, tingkat kemenangan otoritas pajak di pengadilan pajak sepanjang tahun lalu hanya mencapai angka 37,50%. Angka ini diperoleh dari total 14.360 kasus yang masuk ke meja hijau, baik dalam bentuk banding maupun gugatan.

Fakta ini menjadi sorotan tajam karena capaian tersebut berada jauh di bawah target yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut, yaitu sebesar 45% dari total amar putusan. Penurunan ini cukup mencolok jika dibandingkan dengan tren tahun-tahun sebelumnya yang cenderung lebih stabil. Sebagai perbandingan, pada tahun 2021 tingkat kemenangan DJP berada di angka 43,25%, kemudian naik ke 44,8% pada 2022, sempat turun menjadi 41,14% pada 2023, dan kembali menguat ke 44,14% pada 2024. Secara historis, dalam rentang waktu lima tahun terakhir, indikator kinerja ini tercatat tidak pernah menyentuh target yang dicanangkan, yang menunjukkan adanya masalah sistemik dalam proses penanganan sengketa hukum perpajakan di Indonesia. Salah satu akar permasalahan utama yang diidentifikasi oleh Ditjen Pajak adalah adanya perbedaan perspektif yang cukup mendasar antara Majelis Hakim di Pengadilan Pajak dengan para petugas pajak. Dalam dokumen Lakin DJP 2025 disebutkan bahwa Majelis Hakim cenderung memberikan keputusan dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan substantif. Di sisi lain, petugas pajak di lapangan bersikap kaku dengan berpegang teguh pada aturan perundang-undangan yang berlaku serta bukti-bukti administratif yang tersedia selama proses pemeriksaan maupun keberatan. Kesenjangan pola pikir ini sering kali menyebabkan argumen hukum yang disusun oleh fiskus tidak sejalan dengan pertimbangan hakim. Untuk memitigasi risiko kekalahan ini, DJP telah meluncurkan berbagai strategi mitigasi, seperti penyusunan panduan kasus atau case guidance bagi SDM, serta pengembangan aplikasi Knowledge Base Sengketa Pajak. Aplikasi ini berfungsi sebagai repositori data putusan pengadilan yang dapat diakses oleh seluruh pegawai di Indonesia agar mereka memiliki referensi yang lebih kuat dalam menyusun argumen sengketa. Selain itu, kolaborasi dengan pihak eksternal untuk meningkatkan kapasitas teknis petugas pajak terus diperkuat demi menghadapi persidangan yang kian menantang. Menatap tahun 2026, DJP tidak tinggal diam dan telah merumuskan empat langkah strategis untuk membalikkan keadaan. Pertama, lembaga ini berkomitmen meningkatkan kualitas umpan balik bagi unit yang menangani sengketa, dengan tujuan melakukan perbaikan berkelanjutan pada proses bisnis dan regulasi. Kedua, mereka akan memperbanyak kuantitas serta kualitas bedah kasus untuk sengketa yang sedang berjalan guna memperkuat posisi hukum. Ketiga, langkah sentralisasi penanganan sengketa akan dilakukan, di mana seluruh penanganan sidang banding dan gugatan dipindahkan ke Kantor Pusat DJP untuk memastikan standarisasi argumen yang lebih solid. Terakhir, pelatihan intensif mengenai teknik beracara akan diberikan kepada seluruh staf terkait. Di tengah perjuangan di meja hijau, DJP melaporkan keberhasilan di sektor lain, yakni penegakan hukum yang menghasilkan penerimaan sebesar Rp 2,74 triliun pada tahun 2025, angka yang meningkat 35,44% dari tahun sebelumnya. Meski capaian dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) secara keseluruhan mencapai Rp 136,11 triliun, pihak DJP menyadari bahwa target total sebesar Rp 257,54 triliun masih menyisakan tantangan besar yang harus dikejar di masa mendatang melalui reformasi penegakan hukum dan efisiensi birokrasi perpajakan yang lebih baik





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DJP Pengadilan Pajak Sengketa Pajak Penerimaan Pajak Kinerja Pemerintah

United States Latest News, United States Headlines

