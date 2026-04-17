Kinerja Bisnis Indonesia Kuat di Awal 2026, Dorong Proyeksi Positif Triwulan II

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia menunjukkan kinerja bisnis yang stabil pada triwulan I 2026, didorong oleh peningkatan permintaan masyarakat dan aktivitas panen. Proyeksi triwulan II 2026 juga optimis seiring berlanjutnya musim panen dan dimulainya proyek konstruksi.

Kinerja sektor bisnis di Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat pada awal tahun 2026, sebagaimana tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha ( SKDU ) yang dirilis oleh Bank Indonesia . Data terbaru menunjukkan bahwa Saldo Bersih Tertimbang (SBT) mencapai 10,11% pada triwulan I 2026, mengindikasikan bahwa mayoritas sektor usaha masih mencatat pertumbuhan positif. Perkembangan ini sangat menggembirakan mengingat tantangan yang mungkin dihadapi perekonomian global.

Kontributor utama pertumbuhan ini berasal dari beberapa sektor kunci, yaitu Jasa Keuangan yang terus menunjukkan perannya sebagai penggerak ekonomi, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memanfaatkan momentum panen, sektor Industri Pengolahan yang menunjukkan pemulihan dan peningkatan aktivitas, serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran beserta Reparasi Mobil dan Motor yang merasakan lonjakan permintaan. Peningkatan aktivitas ini secara signifikan didukung oleh permintaan masyarakat yang melonjak selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di triwulan pertama tahun 2026. Momen seperti Tahun Baru Imlek, Hari Suci Nyepi, periode krusial Ramadan, hingga perayaan Idulfitri 1447 Hijriah turut mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, dimulainya musim panen untuk berbagai komoditas pertanian juga memberikan dorongan tambahan yang substansial, menciptakan siklus positif dalam rantai pasok dan pendapatan. Dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada Jumat (17/4/2026), lembaga tersebut menekankan bahwa tren positif ini sejalan dengan ekspektasi dan strategi pemulihan ekonomi nasional. Selain pencapaian pada tingkat permintaan, sektor industri juga menunjukkan peningkatan dalam utilisasi kapasitas produksinya. Pada triwulan I 2026, kapasitas produksi yang terpakai tercatat sebesar 73,33%. Angka ini merupakan peningkatan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu triwulan IV 2025, yang mencatat utilisasi kapasitas produksi sebesar 73,15%. Kenaikan utilisasi kapasitas produksi ini secara khusus ditopang oleh kinerja sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, serta sektor Industri Pengolahan yang mulai meningkatkan outputnya untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan efisiensi operasional, tetapi juga kepercayaan industri terhadap prospek permintaan di masa mendatang. Lebih lanjut, kondisi keuangan dunia usaha secara umum dilaporkan dalam keadaan yang sehat. Baik dari aspek likuiditas maupun profitabilitas, perusahaan-perusahaan menunjukkan performa yang memuaskan. Selain itu, kemudahan dalam akses kredit juga menjadi faktor pendukung yang signifikan, memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi dan ekspansi tanpa hambatan finansial yang berarti. Kondisi keuangan yang stabil dan akses kredit yang mudah ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Bank Indonesia terus memantau perkembangan ini secara seksama untuk memastikan stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan. Menatap ke depan, para responden survei memproyeksikan bahwa tren positif dalam kegiatan usaha akan terus berlanjut pada triwulan II 2026. Perkiraan ini terlihat dari proyeksi Saldo Bersih Tertimbang (SBT) yang diperkirakan akan meningkat menjadi 14,80%. Peningkatan estimasi ini didorong oleh beberapa faktor utama. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diprediksi akan terus memberikan kontribusi positif seiring dengan berlanjutnya musim panen untuk berbagai komoditas pangan penting, yang akan menjaga pasokan dan stabilitas harga. Sektor Pertambangan dan Penggalian juga diperkirakan akan mengalami peningkatan aktivitas, yang didukung oleh penurunan curah hujan yang memungkinkan kelancaran operasi pertambangan. Selain itu, sektor Konstruksi diprediksi akan menjadi motor penggerak pertumbuhan lainnya, seiring dengan dimulainya pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur dan properti yang telah direncanakan. Proyeksi positif ini menunjukkan adanya momentum pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkelanjutan di Indonesia. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan mewujudkan pertumbuhan yang lebih kuat serta inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kebijakan yang pro-pertumbuhan dan stabilisasi terus menjadi prioritas utama lembaga ini dalam menghadapi dinamika ekonomi global maupun domestik





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bisnis Indonesia Ekonomi Triwulan I 2026 Bank Indonesia SKDU Proyeksi Ekonomi

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »