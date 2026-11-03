Kimi Antonoli Tolak Nomor 1, Pertahankan 12 Demi Hormati Ayrton Senna

Andrea Kimi Antonelli, juara dunia F1 termuda, menolak nomor 1 musim depan. Pebalap Italia ini memilih tetap menggunakan nomor 12 demi harga diri dan menghormati Ayrton Senna.

Andrea Kimi Antonelli telah memutuskan untuk tidak menggunakan nomor 1 pada mobil balapnya di musim depan meskipun ia baru saja dinobatkan sebagai juara dunia Formula 1. Keputusan unik ini diambil oleh pebalap Italia tersebut sebagai bentuk kerendah-hatian dan untuk menghindari beban psikologis yang sering dikaitkan dengan menjadi pebalap nomor satu.

Riwayat Sejarah dan Rekor Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli mengukir sejarah penting sebagai pebalap termuda sepanjang sejarah yang meraih gelar juara dunia Formula 1. Prestasi monumental ini diraihnya saat ia masih berusia 20 tahun dan 68 hari. Pencapaian ini terjadi seusai ia berhasil finis di posisi ketiga pada balapan seri Meksiko yang digelar pada Minggu tanggal 1 November 2026.

Also read Kimi Antonelli Juara Dunia F1 2026, Pecahkan Rekor Sebagai Juara Termuda

Dengan pencapaian ini, Andrea Kimi Antonelli berhasil melampaui catatan sebelumnya yang dipegang oleh Sebastian Vettel. Sebastian Vettel sebelumnya menjadi juara dunia Formula 1 pada usia 23 tahun dan 133 hari pada tahun 2010. Keunggulan ini menempatkan Andrea Kimi Antonelli sebagai juara dunia pertama yang berasal dari Italia dalam jangka waktu 73 tahun terakhir.

Alasan Penolakan Nomor 1 dan Keyakinan Takhayul

Sebagai juara dunia, Andrea Kimi Antonelli secara tradisional berhak untuk memasang tulisan angka 1 pada mobil balapnya untuk musim depan. Tahun 2026, misalnya, tulisan nomor 1 terpasang pada mobil McLaren yang dipacu oleh Lando Norris yang merupakan juara dunia tahun lalu. Namun, untuk balapan musim depan, Andrea Kimi Antonelli memilih tetap memakai nomor 12 yang kini dipakainya.

Advertisement

Andrea Kimi Antonelli menyatakan bahwa ia akan tetap memakai nomor 12 karena itu adalah nomor yang spesial bagi dirinya. Penampilan dengan nomor tersebut juga membuatnya merasa tetap membumi dan tidak tersesat oleh popularitas. Ia juga menjelaskan bahwa dengan tetap mengenakan nomor 12, ia memiliki titik awal yang baru untuk berupaya menjadi lebih baik.

Alasan lainnya adalah bahwa Andrea Kimi Antonelli termasuk orang yang percaya pada takhayul. Menurutnya, angka satu tidak pernah membawa keberuntungan baginya. Ia menjelaskan bahwa setiap kali ia mengenakan angka 1 pada mobil balapnya, hasilnya tidak sesuai dengan harapannya. Hal tersebut menjadi alasan kuat baginya untuk tetap bertahan pada nomor 12.

Mengikuti Jejak Ayrton Senna dan Dukungan Toto Wolff

Jika Andrea Kimi Antonelli tetap memakai nomor 12, ia akan mengikuti jejak almarhum Ayrton Senna, juara dunia Formula 1 sebanyak tiga kali. Ayrton Senna, pebalap asal Brasil yang tewas dalam kecelakaan di Sirkuit Imola, Italia, pada tahun 1994, juga memilih memakai nomor favoritnya, yaitu 12, seusai menjadi juara dunia bersama McLaren pada tahun 1988.

Ayrton Senna merupakan idola dari Andrea Kimi Antonelli. Sebagai bentuk penghormatan untuk mendiang Ayrton Senna, Andrea Kimi Antonelli berencana mengenakan helm khusus saat menjalani balapan pertama sebagai juara dunia pada seri Brasil di Sao Paulo. Balapan tersebut dijadwalkan pada akhir pekan mendatang.

Advertisement

Toto Wolff, CEO dan Kepala Tim Mercedes F1, mengatakan bahwa Andrea Kimi Antonelli merupakan pebalap yang unik karena sifatnya yang rendah hati. Karakter ini sangat kontras dengan barisan juara dunia Formula 1 sebelumnya, seperti Max Verstappen. Toto Wolff menilai bahwa karakter pebalap yang mengutamakan kemenangan di atas segalanya, egois, oportunistik, dan keji untuk keuntungan diri sendiri, telah tiada.

Menurut Toto Wolff, kita kini memiliki juara dunia yang mewakili nilai-nilai seperti rendah hati, menghargai orang lain, berintegritas, dan loyalitas. Dia menilai bahwa Andrea Kimi Antonelli seharusnya menjadi teladan bagi para pebalap muda. Toto Wolff pun meyakini bahwa Andrea Kimi Antonelli bakal terus berkembang mengingat usianya yang masih sangat muda dan karakternya yang unik.

Toto Wolff menambahkan bahwa Andrea Kimi Antonelli mewakili pebalap modern Formula 1 karena nilai-nilai yang dia anut, bukan semata kemampuan hebatnya di lintasan. Andrea Kimi Antonelli telah menunjukkan bahwa kita bisa mengalahkan semua orang di lintasan dengan menjadi orang yang berkarakter baik.