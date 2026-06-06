Kimi Antonelli Rebut Pole Position Dramatis di GP Monako 2026

Pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengamankan pole position GP Monako 2026 setelah mengalahkan Max Verstappen dan Lewis Hamilton dalam kualifikasi ketat. Antonelli mencatat waktu 1:12.051, unggul 0,043 detik dari Verstappen. Balapan utama akan berlangsung Minggu.

Kimi Antonelli , pembalap muda Mercedes, berhasil merebut pole position GP Monako 2026 secara dramatis. Dalam sesi kualifikasi yang berlangsung di Circuit de Monaco pada Sabtu (6/6) waktu setempat, Antonelli mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,051 detik, mengungguli rival beratnya Max Verstappen dan Lewis Hamilton.

Keberhasilan ini menjadi momen bersejarah bagi Antonelli, yang semakin menegaskan statusnya sebagai kandidat kuat juara dunia musim 2026. Start dari posisi terdepan di sirkuit jalan raya yang legendaris ini memberikan keuntungan besar, mengingat sirkuit Monako dikenal sangat sulit untuk melakukan overtake. Antonelli mengakui bahwa tekanan sangat tinggi, tetapi ia mampu tetap tenang dan memberikan putaran terbaik saat dibutuhkan. Sesi kualifikasi berlangsung sangat ketat sejak awal.

Pada Q1, pembalap tuan rumah Charles Leclerc tampil dominan dengan catatan waktu 1 menit 13,293 detik, membuat para penggemar Ferrari bersorak. Namun, kecepatan Leclerc tidak bertahan hingga Q2, di mana Max Verstappen dari Red Bull menunjukkan taringnya dengan membukukan waktu 1 menit 12,499 detik. Persaingan semakin memanas di Q3, ketika Verstappen sempat memuncaki catatan waktu dengan lap cepat di percobaan terakhirnya.

Namun, Antonelli yang start dari posisi kelima mampu menghasilkan putaran yang lebih cepat di detik-detik akhir, merebut pole position dengan selisih tipis 0,043 detik dari Verstappen. Lewis Hamilton, rekan setim Leclerc di Ferrari, mengamankan posisi ketiga dengan waktu 1 menit 12,279 detik, sementara Leclerc harus puas di posisi keempat dengan 1 menit 12,351 detik. Posisi kelima ditempati Isack Hadjar dari Red Bull dengan waktu 1 menit 12,434 detik, unggul tipis dari George Russell (Mercedes) di urutan keenam.

Oscar Piastri (McLaren) menempati posisi ketujuh dengan 1 menit 12,624 detik, diikuti juara dunia bertahan Lando Norris (McLaren) yang mencatat 1 menit 12,765 detik untuk posisi kedelapan. Dua posisi terakhir di 10 besar diisi oleh Pierre Gasly (Alpine) dan Liam Lawson (Racing Bulls). Balapan utama GP Monako akan berlangsung Minggu (7/6) pukul 20.00 WIB. Antonelli diprediksi akan mendapatkan tekanan besar dari Verstappen dan Hamilton sejak tikungan pertama.

Sirkuit Monako yang sempit dan tidak memiliki run-off area membuat konsentrasi dan akurasi menjadi kunci. Dengan pole position ini, Antonelli memiliki peluang emas untuk meraih kemenangan perdananya di sirkuit ikonik ini, sekaligus memperkokoh posisinya di puncak klasemen kejuaraan dunia





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Kimi Antonelli GP Monako 2026 Formula 1 Pole Position Max Verstappen

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