Kimi Antonelli Juara Dunia F1 2026, Pecahkan Rekor Vettel

Kimi Antonelli resmi menjadi juara dunia Formula 1 musim 2026 setelah finis ketiga di GP Meksiko. Pembalap Mercedes ini memecahkan rekor Sebastian Vettel sebagai juara termuda sepanjang sejarah.

Pembalap Mercedes Kimi Antonelli resmi mengumumkan diri sebagai juara dunia Formula 1 musim 2026. Pengumuman ini terjadi setelah ia finis di peringkat ketiga pada acara Grand Prix Meksiko 2026. Balapan tersebut diselenggarakan di Sirkuit Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, pada hari Minggu tanggal 1 November 2026 menurut waktu setempat.

Antonelli Pecahkan Rekor Juang Terbanyak Sejarah

Dengan pencapaian ini, Andrea Kimi Antonelli mencatatkan sejarah baru sebagai juara dunia termuda dalam keseluruhan sejarah ajang balap Formula 1. Saat mendapatkan gelar bergengsi tersebut, ia berusia 20 tahun dan 68 hari. Angka ini secara signifikan lebih muda dibandingkan catatan sebelumnya.

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Rekor sebelumnya dipegang oleh Sebastian Vettel. Vettel menjadi kampiun ketika ia berusia 23 tahun dan 133 hari. Antonelli melampaui angka usia tersebut, sehingga memecahkan rekor lama dengan selisih usia yang cukup jauh. Ini menegaskan dominasi muda di ajang elit balap dunia.

Klasemen Poin 380 Poin Memastikan Gelar

Kimi Antonelli mengoleksi total 380 poin di klasemen pembalap pada akhir musim 2026. Jumlah poin ini tidak mungkin dapat dikejar oleh pembalap lain di klasemen. Meskipun musim ini masih menyisakan empat seri balapan, gelar telah resmi milik Antonelli.

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Seri yang tersisa meliputi Grand Prix Sao Paulo, Las Vegas, Qatar, dan Abu Dhabi. Posisi kedua klasemen diisi oleh Max Verstappen dengan total 261 poin. Posisi ketiga dihuni oleh Lewis Hamilton yang berasal dari tim Ferrari dengan 251 poin.

Persaingan Ketat Di Sirkuit Mexico City

Persaingan di balapan ini sangat dramatis dan penuh dengan strategi pit stop. Hamilton sempat kehilangan posisi terdepan karena disalip oleh rekan setimnya di tim Ferrari, Charles Leclerc. Situasi ini mengubah dinamika balapan secara signifikan.

Namun, Leclerc menghadapi masalah serius ketika menerima penalti lima detik. Hukuman ini diberikan pada lap ke-13 akibat manuver yang dinilai melanggar regulasi resmi. Leclerc menjalani hukuman tersebut saat masuk ke area pit stop pada lap ke-27.

Drama Pit Stop Dan Bendera Merah

Hamilton menyusul masuk ke pit stop pada lap ke-29. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Antonelli untuk mengambil alih posisi terdepan. Rekan setimnya di Mercedes, George Russell, menyusul di belakangnya. Pada lap ke-34, Russell juga masuk ke pit, sehingga posisi kedua beralih kepada Lando Norris.

Lima besar awal diisi oleh Verstappen, Leclerc, Hamilton, dan dua pembalap lainnya. Antonelli baru masuk pit empat lap kemudian dan kembali ke lintasan di posisi keempat. Ketegangan meningkat ketika Valtteri Bottas mengalami kecelakaan pada lap ke-45. Bendera merah dikibarkan untuk menghentikan balapan sementara waktu.

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Finis Dan Pengukuhan Gelar Dunia

Penghentian balapan ini dilakukan agar petugas dapat mengevakuasi mobil yang rusak dan memperbaiki pembatas lintasan. Setelah balapan dilanjutkan, Hamilton berhasil menyalip Leclerc secara bersih untuk merebut posisi kedua. Verstappen tetap memimpin balapan sementara Antonelli berada di urutan keempat.

Pada lap ke-48, Antonelli berhasil melampaui Leclerc untuk naik ke posisi ketiga. Posisi ini sangat menguntungkan bagi persaingan gelar juara dunia. Verstappen mampu mempertahankan posisi terdepan dari kejaran Hamilton hingga garis finis. Pebalap Red Bull tersebut memastikan kemenangan ketiganya pada musim 2026.

Tiga Italia Raih Gelar Sejak Tahun 1950

Kimi Antonelli menyelesaikan balapan di posisi ketiga dan resmi mengunci gelar juara dunia Formula 1 2026. Pencapaian ini menempatkan Antonelli sebagai pembalap Italia ketiga yang berhasil meraih gelar juara dunia F1 sepanjang sejarah.

Sebelumnya, prestasi tersebut dicatatkan oleh Giuseppe Farina pada tahun 1950. Prestasi kedua dicatatkan oleh Alberto Ascari pada tahun 1952 dan 1953. Antonelli melengkapi nama besar pembalap Italia dalam sejarah Formula 1. Ini menjadi momen bersejarah bagi motorsport Italia dan dunia.