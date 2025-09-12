Kimberly Ryder Meraih Kebahagiaan Baru dengan Pasangan Pengusaha

Selebriti Kimberly Ryder usai melalui proses perceraian akhirnya menemukan kebahagiaan bersama kekasih barunya yang seorang pengusaha, rumor kedekatannya dengan Baim Wong pun sirna.

Kimberly Ryder kembali menata hidupnya setelah perceraiannya. Bintang film dan model ini telah move on dari masa sulitnya dan telah mengungkapkan bahwa ia memiliki kekasih baru, seorang pengusaha. Kimberly mengatakan bahwa sang kekasih sudah dikenalkan kepada keluarganya dan kedua anak-anaknya, yang menunjukkan bahwa hubungan tersebut dijalani dengan serius.

Meskipun enggan membagikan detail lebih lanjut tentang hubungannya, Kimberly menegaskan bahwa ia siap membuka hatinya untuk pria lain setelah melewati masa sulit usai perceraian. Sebelumnya, terdapat rumor yang mengaitkan Kimberly dengan aktor dan produser Baim Wong karena kedekatannya dengan anak-anak Baim. Kimberly mengakui bahwa ia cukup akrab dengan Kiano dan Kenzo, namun ia hanya bertukar pesan dan bermain dengan mereka, dan menegaskan bahwa hubungannya dengan Baim hanya sebatas profesional selama bekerja di sebuah proyek film. Kini, dengan pengakuan resmi soal hubungannya dengan sang pengusaha, Kimberly seolah menutup spekulasi publik terkait kedekatannya dengan Baim Wong dan fokus pada kehidupan barunya





