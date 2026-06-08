Kim Soo Hyun Kembali Syuting Iklan Setelah Hiatus, Gegara Kasus Hukum Kim Se Ui

Kim Soo Hyun akan syuting iklan Bench pada 14 Juli 2024, menandai comeback pertama setelah setahun hiatus. Kabaret ini diiringi developments terkini penangkapan Kim Se Ui atas penyebaran rumor palsu dan berbagai gugatan perdata bermilyar won yang dihadapi Kim Soo Hyun.

Aktor Kim Soo Hyun dikabarkan akan melanjutkan aktivitasnya di dunia entertainment, dengan syuting iklan yang dijadwalkan pada 14 Juli untuk merek fashion Filipina, Bench . Aktivitas ini menjadi jadwal resmi pertamanya setelah hiatus selama setahun dan perselisihan hukum yang menusuk.

Liputan publik tertarik karena pilihan syuting iklan sebagai comeback, mengingat gambar publik memiliki peran penting dalam identitas merek. Bench mempertahankannya dianggap sebagai titik balik. Situasi Kim Soo Hyun berubah drastis menyusul penangkapan Kim Se Ui, pemilik channel YouTube Garo Sero Institute, pada 26 Mei karena menyebarkan rumor palsu hubungan dengan mendiang Kim Sae Ron sejak usia di bawah umur. Polisi menemukan penggunaan AI untuk memanipulasi suara Kim Sae Ron dan pemalsuan log KakaoTalk.

Pengadilan menolak permintaan peninjauan kembali reda atas penangkapan pada 2 Juni. Gold Medalist, agensi Kim Soo Hyun, mengeluarkan pernyataan resmi 5 Juni mengakui beratnya kasus pencemaran nama baik. Perhatian beralih ke gugatan perdata di Pengadilan Distrik Suwon, sidang pembelaan ketiga pada 10 Juni untuk gugatan FromBio senilai 3,96 miliar won. Ia menghadapi tuntutan total lebih dari 10 miliar won dari berbagai pengiklan. Kim Soo Hyun menghentikan semua aktivitas, termasuk syuting Disney+ 'Knock-Off'





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