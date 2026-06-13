Kim Seung-gyu, Kiper Korea Selatan, Menghadapi Momen Paling Emosional di Piala Dunia 2026

Kim Seung-gyu, kiper Korea Selatan, menghadapi salah satu momen paling emosional dalam kehidupannya di Piala Dunia 2026. Ia harus meninggalkan istrinya karena visa Amerika Serikat menjadi kendala dan hanya dapat melihat sang buah hati melalui panggilan video.

Kim Seung-gyu, kiper Korea Selatan , tengah menikmati sorotan di Piala Dunia 2026 . Namun, di balik penampilan impresifnya, ia menghadapi salah satu momen paling emosional dalam kehidupannya.

Ia harus meninggalkan istrinya, Kim Jin-kyung, yang sedang menunggu proses persalinan, karena visa Amerika Serikat menjadi kendala. Ia hanya dapat melihat sang buah hati melalui panggilan video dari lokasi pemusatan tim. Perasaan bersalah menjadi motivasi tambahan bagi Kim untuk tampil maksimal di lapangan. Pada laga pembuka Korea Selatan melawan Republik Ceko, Kim menunjukkan kualitas dan pengalaman yang dimilikinya.

Korea Selatan berhasil meraih kemenangan 2-1, dan Kim tampil sigap dengan melakukan penyelamatan krusial yang menjaga keunggulan timnya hingga peluit panjang dibunyikan. Aksi tersebut membuatnya mendapat banyak pujian dari pendukung Korea Selatan. Pengalamannya sebagai pemain senior kembali menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas tim di momen-momen menentukan. Ia harus menghadapi tantangan yang berat, tetapi ia tetap bersemangat untuk membantu timnya





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Kim Seung-Gyu Piala Dunia 2026 Korea Selatan Republik Ceko Kemenangan 2-1

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