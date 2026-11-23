Pemimpin Korut Kim Jong Un secara resmi menerima surat kepercayaan dari 10 duta besar baru dalam upacara bersejarah yang dihadiri Gina Yoginda dari Indonesia.

Kepemimpinan Korea Utara di bawah Kim Jong Un mencatatkan momen bersejarah pada Minggu, 23 November 2026, dengan penerimaan langsung surat kepercayaan dari para duta besar negara sahabat yang baru ditunjuk. Upacara krusial ini mengukuhkan posisi diplomatik Pyongyang dengan menghadirkan sepuluh perwakilan negara, termasuk Duta Besar Republik Indonesia, Gina Yoginda.

Proses Diplomatik Pasca Amandemen Konstitusi

Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) melaporkan bahwa pertemuan ini dilaksanakan di markas besar Komite Sentral Partai Buruh Korea (WPK) sebagai tindak lanjut resmi dari amandemen konstitusi yang disahkan pada Maret 2026. Perubahan fundamental dalam undang-undang dasar tersebut telah mengalihkan wewenang eksklusif dalam menerima surat kepercayaan dan surat penarikan perwakilan diplomatik asing dari Ketua Komite Tetap Majelis Rakyat Tertinggi kepada Kim Jong Un secara pribadi.

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Kehadiran Minister Luar Negeri Korut Choe Son Hui dalam upacara tersebut menandakan tingginya prioritas politik pemerintah Pyongyang terhadap normalisasi hubungan bilateral dengan komunitas internasional. Kim Jong Un berfoto bersama masing-masing duta besar dan menyampaikan pidato resmi yang menjadi fokus perhatian dunia diplomasi saat ini.

Kebijakan Luar Negeri dan Penolangan Ekspansi

Dalam sambutannya, Kim Jong Un menegaskan secara tegas bahwa kebijakan luar negeri Pyongyang tidak mengejar supremasi global maupun ekspansi territorial. Ia menyampaikan pernyataan bahwa negara tersebut hanya menentang upaya yang membatasi hak negara berdaulat atas kemerdekaan dan pembangunan, serta berkomitmen untuk melakukan segala cara guna sepenuhnya menjamin hak dan kepentingannya sendiri.

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Pemimpin Korut tersebut mengkritik keras ketidakstabilan serta kekacauan politik dan ekonomi yang melanda seluruh dunia sebagai faktor yang membuat situasi internasional semakin tidak dapat diprediksi. Ia menilai perdamaian sejati mustahil terwujud selama ada kekuatan tertentu yang menempatkan kepentingannya sendiri di atas hukum internasional, melanggar kedaulatan negara lain, serta memaksakan pandangan nilai mereka yang sempit.

Narasi kritik yang disampaikan tanpa menyebut nama negara secara eksplisit ini secara luas dipahami sebagai respons terhadap kebijakan Amerika Serikat (AS). Kim Jong Un menyatakan bahwa lingkungan keamanan di Asia Timur menuntut Korut untuk memiliki kekuatan dan kemampuan guna menjamin keamanannya sendiri, sembari menyatakan bahwa kesewenang-wenangan dan tekanan tidak memiliki tempat dalam kebijakan luar negeri negara kami.

Respons Korea Selatan dan Analisis Ekspert

Kementerian Unifikasi Korea Selatan di Seoul pada Senin, 24 November 2026, merespons pidato tersebut dengan menyatakan bahwa pernyataan Kim hanya mengulang posisi Korut yang sudah ada dan bukan sesuatu yang istimewa. Penolakan keras ini menunjukkan ketegangan diplomatik yang masih berlanjut di antara kedua belah pihak.

Sementara itu, profesor tamu di University of North Korean Studies, Yang Moo-jin, memberikan interpretasi berbeda yang menilai pengumpulan 10 duta besar baru secara bersamaan bertujuan untuk meningkatkan citra Korut sebagai negara normal sekaligus merangkul negara-negara sahabat. Yang menilai momentum tersebut menandakan kewaspadaan Pyongyang terhadap potensi kolusi di antara negara-negara besar.

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Menurut Yang Moo-jin, kritik Kim soal "pandangan nilai yang sempit" diarahkan pada komitmen pengurangan risiko nuklir dan perundingan nonproliferasi dari KTT trilateral pertama antara pemimpin AS, China, dan Rusia tiga hari sebelumnya. Penentangan Kim terhadap upaya membatasi atau menekan hak melekat negara-negara berdaulat merupakan peringatan bagi China dan Rusia bahwa Korea Utara tidak akan tinggal diam dan menerima kompromi apa pun dengan AS yang melemahkan kepemilikan nuklir serta kepentingan keamanannya.

Identitas Perwakilan Diplomatik Internasional

Daftar lengkap 10 duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Kim Jong Un pada Minggu, 23 November 2026, meliputi nama-nama yang telah lama dikenal maupun perwakilan baru. Selain Duta Besar RI Gina Yoginda, hadir pula Duta Besar Rusia Andrei Podelyshev, Duta Besar Swedia Josef Ahlberg, Duta Besar Brasil Ricardo Primo Portugal, Duta Besar Republik Ceko Karel Šrol, Duta Besar India Sanjeev Jain, dan Duta Besar Vietnam Doan Khanh Tam.

Tiga duta besar lainnya, yaitu Jaime FlorCruz dari Filipina, Chatchai Viriyavejakul dari Thailand, dan Nazmul Islam dari Bangladesh, merupakan utusan yang berbasis di Beijing. Mereka merangkap akreditasi ke Pyongyang dari Tiongkok, sama seperti praktik yang dilakukan oleh Duta Besar Filipina Jaime FlorCruz, sebagaimana diidentifikasi oleh NK News.

Indonesia bersama Rusia, Swedia, Vietnam, Brasil, Republik Ceko, India, dan Filipina telah mengumumkan duta besar baru mereka untuk Korut. Sementara Thailand dan Bangladesh belum mengidentifikasi utusan mereka secara publik maupun merilis informasi misi diplomatiknya sebelum pertemuan bersejarah ini berlangsung.