Kim Jong Un menegaskan pembangunan senjata nuklir pasca mengabaikan pertemuan dengan Donald Trump. Inspeksi fasilitas uranium di Korea Utara menandai eskalasi ketegangan di Semenanjung Korea.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un secara tegas menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan lebih banyak senjata nuklir. Pernyataan keras ini diungkapkan saat ia melakukan inspeksi mendadak ke fasilitas produksi bahan nuklir yang rahasia pada Rabu, 25 November 2026. Langkah signifikan tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah Kim mengabaikan tawaran pertemuan pribadi dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump .

Inspeksi Fasilitas Produksi Senjata Nuklir

Dalam foto yang disediakan oleh pemerintah Korea Utara, Kim Jong Un terlihat meninjau fasilitas yang klaim pemerintah tersebut digunakan untuk memproduksi bahan nuklir bertingkat senjata. Lokasi spesifik fasilitas ini tetap dijaga sangat rahasia oleh pihak Pyongyang. Inspeksi ini mencakup kunjungan ke dua pabrik pengayaan uranium serta balai yang memamerkan hulu ledak nuklir secara langsung.

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Selain mengunjungi pabrik bahan nuklir baru yang baru saja diresmikan dan diperluas, pemimpin Korea Utara tersebut juga memeriksa basis produksi peralatan bertenaga nuklir. Kim juga meninjau lembaga penelitian nuklir yang berada di dalam kompleks tersebut. Langkah ini menunjukkan skala dan kedalaman dari ekspansi program persenjataan nuklir negara tersebut.

Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional, Rafael Grossi , pekan lalu telah menilai bahwa Korea Utara tengah memperluas kompleks pengayaan uranium utamanya di Yongbyon . Evaluasi ini memperkuat kekhawatiran internasional terhadap capaian teknologi nuklir Pyongyang yang terus meningkat tanpa transparansi yang memadai bagi pengawasan global.

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Alasan Kim Jong Un dan Penolakan Dialog Trump

Kim berdalih bahwa percepatan produksi nuklir ini adalah respons langsung terhadap ancaman nuklir dari Amerika Serikat. Ia juga menyebut tuduhan bahwa Washington memicu sekutu regionalnya untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir. "Keabsahan dan substansi kepemilikan senjata nuklir kami serta tren peningkatan kapabilitas nuklir secara kualitas dan kuantitas adalah realitas yang tidak dapat diubah," tegas Kim seperti dikutip dari APNews, Kamis, 26 November 2026.

Donald Trump sebelumnya sempat menyuarakan keinginannya memulihkan diplomasi dengan Kim saat menghadiri KTT APEC di China pekan lalu. Namun, dalam wawancara bersama New York Post pekan ini, Trump menepis anggapan bahwa ajakan dialognya diabaikan oleh pemimpin Korea Utara tersebut. Trump menjelaskan bahwa penundaan pertemuan bukan karena penolakan, melainkan karena waktu.

"Tidak, dia tidak mengabaikannya, hanya saja waktunya belum tepat karena periode dua hari yang sangat sibuk, dan akan ada waktunya kami bertemu," ujar Trump. Sejak diplomasi tingkat tinggi dengan Trump kolaps pada 2019, Kim terus memperluas program nuklirnya sekaligus mempererat hubungan dengan Rusia dan China sebagai langkah strategis geopolitik.

Reaksi Korea Selatan dan Syarat Perdamaian

Menanggapi ancaman yang meningkat tersebut, Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan tetap mempertahankan kesiapsiagaan militer yang kuat. Langkah ini diambil di bawah naungan aliansi pertahanan yang sudah lama terjalin dengan Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas regional. Kim Jong Un juga menekankan urgensi pengerahan senjata nuklir medan berdaya ledak rendah di berbagai lini perbatasan.

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Perbatasan dengan Korea Selatan disebutnya sebagai negara musuh paling berbahaya oleh Pyongyang. Kondisi ini menuntut kesiagaan tinggi bagi kedua belah pihak yang memiliki garis pertahanan ketat. Di sisi lain, Pyongyang berulang kali menegaskan syaratnya untuk kembali ke meja perundingan.

Korea Utara bersikeras hanya bersedia negosiasi kembali jika AS mencabut kebijakan permusuhan. Selain itu, Washington harus mengakui status Korea Utara sebagai negara nuklir demi pencabutan sanksi internasional. Posisi kaku ini menjadi hambatan utama bagi pemulihan hubungan diplomatik antara dua negara adidaya tersebut.