Kilas Balik Kemenangan Bersejarah Timnas Indonesia atas Qatar dan Perjuangan di Piala Asia

Mengulas kembali momen kemenangan pertama Indonesia di Piala Asia 2004 melawan Qatar serta menganalisis dukungan suporter pada laga terbaru melawan Australia.

Antusiasme luar biasa terus mengalir dari para pendukung setia sepak bola tanah air yang memberikan dukungan penuh tanpa henti bagi tim nasional Indonesia. Dalam laga babak 16 besar Piala Asia 2023 yang berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad, Qatar , ribuan suporter tampak memadati tribun untuk memberikan energi positif kepada Skuad Garuda saat berhadapan dengan tim kuat Australia pada 28 Januari 2024.

Fenomena dukungan ini menjadi bukti betapa besarnya kecintaan masyarakat Indonesia terhadap olahraga sepak bola, di mana Piala Asia edisi kali ini bahkan berhasil memecahkan rekor jumlah penonton terbanyak. Semangat ini tidak hanya berhenti pada tim senior, karena tiket pertandingan timnas U23 Indonesia melawan Qatar pun dilaporkan telah habis terjual. Sekitar 4.000 penggemar fanatik dari Indonesia dipastikan siap meramaikan stadion, menciptakan atmosfer merah putih yang membakar semangat para pemain di lapangan hijau.

Kehadiran suporter dalam jumlah besar ini memberikan tekanan psikologis bagi lawan sekaligus menjadi suntikan moral yang sangat berharga bagi para pemain yang berjuang membawa nama bangsa di kancah internasional. Jika menilik kembali lembaran sejarah, Timnas Indonesia memiliki satu memori indah yang akan selalu terukir abadi sebagai tonggak kemenangan pertama mereka di ajang Piala Asia. Kenangan manis tersebut tercipta saat Indonesia berhadapan dengan Qatar.

Bagi Skuad Garuda, Qatar bukan sekadar lawan, melainkan saksi bisu dari sebuah kejutan besar yang pernah mengguncang Asia. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada tanggal 18 Juli 2004, ketika Indonesia melakoni pertandingan pembuka di Piala Asia 2004. Pada saat itu, Indonesia datang dengan status anak bawang dan dipandang sebelah mata oleh banyak pihak. Berada di Grup A bersama tuan rumah China, Bahrain, dan Qatar, Indonesia dianggap sebagai tim paling lemah yang tidak memiliki peluang besar untuk meraih poin.

Namun, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik dengan prediksi para pengamat. Timnas Indonesia yang kala itu diasuh oleh pelatih Peter Withe berhasil menciptakan kejutan luar biasa dengan menumbangkan Qatar lewat skor akhir 2-1. Kemenangan ini menjadi momen emosional yang membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pertandingan bersejarah tersebut, Indonesia tampil sangat dominan dan agresif sejak menit awal.

Skuad Garuda bahkan mampu unggul dua gol tanpa balas terlebih dahulu, yang bermula dari aksi brilian Budi Sudarsono pada menit ke-26 dan diperkuat oleh gol indah yang dicetak oleh Ponaryo Astaman pada menit ke-48. Qatar yang saat itu merasa lebih unggul secara kualitas justru tertekan oleh semangat juang pemain Indonesia. Meskipun Qatar berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan dan berhasil mencetak satu gol melalui Magid Mohamed pada menit ke-83, hal tersebut tidak mampu mengubah hasil akhir pertandingan.

Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, dan Indonesia resmi mencatatkan kemenangan perdana mereka di turnamen kasta tertinggi Asia tersebut. Dampak dari kekalahan telak ini terasa sangat berat bagi tim Qatar, bahkan menyebabkan pelatih asal Perancis, Philippe Troussier, harus kehilangan pekerjaannya dan dipecat hanya berselang dua hari setelah timnya ditaklukkan oleh Indonesia. Namun, roda waktu terus berputar dan kondisi sepak bola Asia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan.

Jika pada tahun 2004 Qatar bisa ditundukkan, saat ini Qatar telah bertransformasi menjadi kekuatan elite sepak bola Asia yang bahkan menjadi juara bertahan Piala Asia selama dua edisi beruntun. Hal ini menunjukkan betapa pesatnya perkembangan kualitas sepak bola di Qatar. Di sisi lain, perjalanan terbaru Indonesia di Piala Asia 2023 memberikan pelajaran berharga meskipun harus berakhir dengan kekecewaan.

Kekalahan 0-4 dari Australia di babak 16 besar menjadi pengingat bahwa masih ada celah besar yang harus diperbaiki dalam hal taktik dan konsistensi permainan. Para pemain tampak berusaha keras, namun dominasi Australia terlalu kuat untuk dibendung. Meskipun demikian, momen setelah pertandingan menunjukkan sisi humanis sepak bola, di mana para pemain Timnas Indonesia tetap melambaikan tangan kepada suporter sebagai bentuk apresiasi atas dukungan yang tidak pernah padam.

Kekalahan ini bukanlah akhir, melainkan sebuah batu loncatan untuk membangun mentalitas juara yang lebih kuat bagi generasi masa depan sepak bola Indonesia agar bisa mengulang kejayaan masa lalu dan melampauinya di masa yang akan datang





