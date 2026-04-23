Kiesha Alvaro Dalami Peran Pekerja Proyek dengan Observasi Langsung dan Belajar Gunakan Peralatan

Aktor Kiesha Alvaro melakukan riset mendalam untuk perannya dalam film horor thriller dengan mengamati proyek pembangunan dan belajar menggunakan perkakas tukang. Film ini mengangkat mitos tumbal manusia dalam pembangunan infrastruktur.

Aktor muda Kiesha Alvaro mendalami perannya dalam film horor thriller terbaru dengan melakukan observasi langsung ke berbagai proyek pembangunan di sekitarnya. Kiesha, putra dari Pasha Ungu, mengungkapkan bahwa proses riset untuk memerankan karakter seorang pekerja proyek membawanya untuk mencari tahu pembangunan apa saja yang sedang berlangsung di dekat rumahnya, bahkan proyek-proyek kecil seperti pembangunan rumah tinggal.

Pengalaman ini memberinya pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan dan pekerjaan para pekerja konstruksi. Lebih dari sekadar observasi, Kiesha juga memberanikan diri untuk mencoba berbagai perkakas tukang yang sebelumnya asing baginya. Ia belajar menggunakan cangkul dan berbagai alat lainnya yang belum pernah disentuhnya dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran ini menjadi bagian penting dari persiapan perannya, membantunya untuk menghidupkan karakter dengan lebih autentik dan meyakinkan.

Hasilnya, Kiesha tidak hanya mendapatkan pengalaman baru dalam berakting, tetapi juga keterampilan praktis yang bisa ia terapkan dalam memperbaiki rumahnya sendiri. Film yang dibintangi Kiesha ini merupakan garapan Dee Company dan mengangkat tema yang cukup kelam, yaitu mitos tumbal manusia yang seringkali dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur.

Kisah dalam film ini berpusat pada Yuda, karakter yang diperankan oleh Kiesha, yang berusaha mengungkap misteri di balik kematian ayahnya dan sejumlah pekerja lainnya di sebuah proyek pembangunan jembatan besar yang terhenti akibat serangkaian teror mistis dan kecelakaan yang terus berulang. Proyek jembatan tersebut menjadi simbol dari ambisi pembangunan yang terbentur oleh kekuatan gaib dan konflik kepentingan.

Film ini tidak hanya menawarkan ketegangan dan kengerian khas genre horor thriller, tetapi juga menyentuh isu-isu sosial yang relevan, seperti eksploitasi pekerja, dampak pembangunan terhadap masyarakat, dan kepercayaan mistis yang masih kuat dalam budaya Indonesia. Melalui karakter Yuda, penonton diajak untuk merenungkan tentang harga yang harus dibayar dalam mengejar kemajuan dan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan spiritual.

Kisah ini juga menjadi refleksi tentang bagaimana mitos dan legenda dapat mempengaruhi kehidupan nyata, menciptakan ketakutan dan kecurigaan yang dapat menghancurkan kehidupan banyak orang. Selain Kiesha Alvaro, film ini juga melibatkan sejumlah aktor dan aktris berbakat lainnya yang turut memberikan kontribusi dalam menghidupkan cerita yang kompleks dan penuh misteri. Dee Company sebagai rumah produksi berharap film ini dapat menjadi tontonan yang menghibur sekaligus memberikan pesan moral yang mendalam bagi para penonton.

