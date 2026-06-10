Kieran McKenna Tutup Jalanya Sebagai Pelatih Ipswich Town

Pelatih Kieran McKenna mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai pelatih klub yang promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris musim depan Ipswich Town. McKenna mengatakan jika keberhasilan promosi kedua kalinya ke Liga Inggris merupakan sesuatu yang tidak terlupakan selama dirinya menjadi pelatih Ipswich Townen.

Jakarta (ANTARA) - Kieran McKenna mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai pelatih klub yang promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris musim depan Ipswich Town . Dikutip dari laman resmi klub, Kamis, McKenna mengatakan saat ini perasaannya campur aduk karena harus mengambil keputusan yang berat ini.

"Dengan ikatan yang telah kita bangun di klub ini, tidak pernah ada waktu yang tepat untuk mengucapkan selamat tinggal," ungkap McKenna. McKenna mengatakan jika keberhasilan promosi kedua kalinya ke Liga Inggris merupakan sesuatu yang tidak terlupakan selama dirinya menjadi pelatih Ipswich Townen. Pelatih kelahiran Irlandia Utara itu melanjutkan jika keputusan mundur ini sudah ia pikirkan selama berminggu-minggu dan dirinya yakin sekarang adalah waktu yang tepat.

McKenna menjelaskan jika sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengambil rehat sejenak dari sepak bola dan meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga.

"Saya melakukannya dengan penuh kebanggaan atas kemajuan luar biasa yang telah kita raih dan dengan harapan serta optimisme yang besar untuk masa depan klub," jelas McKenna. "Mengelola klub ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa. Selama lima musim terakhir, kami telah menjalani perjalanan yang luar biasa yang telah memberikan begitu banyak pengalaman terbaik dalam kehidupan profesional dan pribadi saya," sambungnya.

Pelatih berusia 40 tahun tersebut sudah menangani Ipswich Town sejak Desember 2021 dan sudah melalui 222 pertandingan dan berhasil mendapatkan tiga kali promosi yang dua di antaranya ke Liga Premier Inggris





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ipswich Town Liga Inggris Kieran Mckenna Pelatih Mundur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Erick Thohir: Makin Banyak Pelatih Bagus di Liga IndonesiaErick Thohir optimistis kehadiran Shin Tae-yong di Persija Jakarta mampu mendongkrak kualitas Liga 1.

Read more »

Tinggalkan Newcastle, Kieran Trippier Resmi Perkuat Wolves Musim DepanKieran Trippier resmi perkuat Wolves musim depan usai tinggalkan Newcastle. Bek Inggris itu bawa pengalaman dan kepemimpinan penting untuk tim

Read more »

Laga Persahabatan Batal, Pelatih Timnas Norwegia Stale Solbakken Kritik Keputusan SkotlandiaLaga persahabatan Timnas Norwegia batal karena keputusan Skotlandia. Pelatih Solbakken kritik keputusan tersebut sebagai tidak profesional jelang piala dunia

Read more »

Kieran McKenna mundur dari jabatan manajer setelah Ipswich mengonfirmasi pengunduran diri yang mengejutkan itu sebulan setelah memastikan kembalinya mereka ke Liga PremierKieran McKenna meninggalkan Ipswich Town setelah tim tersebut promosi ke Liga Premier, sementara Fulham mempertimbangkan pelatih tersebut untuk menggantikan Marco Silva di Craven Cottage.

Read more »