Kidung Bhuwana Winasa Resmi Diakui UNESCO sebagai Warisan Memori Dunia

UNESCO mengakui Kidung Bhuwana Winasa dalam pertemuan MoWCAP di Jakarta. Naskah kuno Bali ini masuk daftar memori dunia bersama Bo Sangaji Kai.

Jakarta dan Ubud, 8 November 2026 - Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO secara resmi menetapkan Kidung Bhuwana Winasa sebagai bagian dari daftar Memory of the World Committee for Asia and the Pacific (MoWCAP). Pengakuan prestisius ini diresmikan pada Pertemuan Umum Ke-11 MoWCAP yang berlangsung di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta, pada Kamis, 5 November 2026.

Penetapan tersebut menjadikan naskah kuno karya kawi-wiku Ida Pedanda Ngurah ini sebagai salah satu dari dua naskah Nusantara yang mendapatkan pengakuan internasional dalam pertemuan tersebut. Bersama Kidung Bhuwana Winasa, catatan sejarah Kerajaan Bima berjudul Bo' Sangaji Kai juga入选 sebagai bagian dari warisan memori dunia yang merekam peristiwa penting seperti erupsi Gunung Tambora tahun 1815.

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Mekanisme Pengakuan UNESCO dan Proses Nomination

Proses pengakuan ini merupakan hasil dari upaya panjang yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mendokumentasikan dan mempromosikan nilai historis naskah-kaskah kuno Indonesia. Meeting tersebut di presidui oleh perwakilan dari negara-negara Asia Pasifik yang sepakat untuk menjaga warisan dokumenter yang memiliki nilai universal bagi kemanusiaan.

Unesco menekankan bahwa kriteria pemilihan tidak hanya berdasarkan usia naskah, tetapi juga kedalaman konten, kelangkaan fisik, dan signifikansi kulturalnya bagi sejarah kawasan Asia dan Pasifik. Kidung Bhuwana Winasa memenuhi semua kriteria tersebut dengan menyajikan rekaman sejarah yang unik dan tidak biasa.

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Posisi Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud

Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, menyampaikan apresiasi mendalam atas ditetapkannya Kidung Bhuwana Winasa sebagai warisan memori dunia. Ia menekankan bahwa pengakuan ini bukan sekadar gelar, melainkan validasi dunia terhadap ingatan sejarah dan kejujuran leluhur dalam mencatat peradaban.

Ari Dwipayana menyebut bahwa Yayasan Puri Kauhan Ubud telah memberikan penghormatan khusus kepada pengarang naskah tersebut melalui penganugerahan Sastra Saraswati Sewana Nugraha pada tahun 2024. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk persiapan dan pengakuan awal terhadap kontribusi intelektual Ida Pedanda Ngurah sebelum mendapatkan pengakuan global.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung, serta Grya Agung Mandara Pemaron dan Grya Gede Belayu. Seluruh institusi dan pihak tersebut telah bekerja keras dalam proses administratif dan akademis untuk memperjuangkan pengakuan internasional.

Dampak Nyata terhadap Pelestarian Budaya Bali

Pengakuan ini diharapkan dapat mendorong revitalisasi Kidung Bhuwana Winasa melalui penelitian mendalam, transliterasi, dan penerjemahan ke dalam bahasa modern. Ari Dwipayana berharap naskah ini tidak hanya menjadi objek koleksi museum, tetapi juga hidup melalui pendidikan sejarah dan pengembangan karya seni.

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Naskah ini menyajikan kenyataan pahit dari perjalanan kerajaan Bali dan Lombok yang sering kali diabaikan dalam narasi kepahlawanan. Keberanian Ida Pedanda Ngurah mencatat kehancuran dan penderitaan memberikan pelajaran berharga tentang keterbatasan manusia dan akibat dari pilihan politik yang diambil oleh para penguasa masa lalu.

Pesan kemanusiaan dari naskah ini melampaui batas-batas lokal Bali. Perang yang melibatkan kerajaan-kerajaan di Bali, Lombok, dan kekuatan kolonial Belanda meninggalkan jejak penderitaan yang harus dikenang untuk menumbuhkan kesadaran perdamaian, bukan kebencian.

Langkah Selanjutnya dan Masa Depan Naskah

Ari Dwipayana mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan momentum ini membangun kesadaran baru bahwa menjaga keindahan alam dan budaya saja tidak cukup. Perlunya merawat ingatan sejarah menjadi kunci agar bangsa tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan.

Dari Bhuwana Winasa, kita belajar tentang pentingnya persatuan dan kemanusiaan. Warisan kebijaksanaan ini harus diteruskan kepada generasi mendatang sebagai fondasi untuk membangun peradaban yang lebih baik dan lebih sadar akan nilai-nilai perdamaian global.