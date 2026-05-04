Kicau Mania Melejit, dari Hobi Burung hingga Viral di Berbagai Kalangan

Lagu 'Kicau Mania' dari Ndarboy Genk menjadi viral secara organik, berawal dari kecintaan terhadap burung kicau dan komunitas kecil hingga merambah berbagai kalangan masyarakat. Berita lain meliputi kehilangan akun Instagram Ahmad Dhani, isu siomay berbahaya, dan peluncuran ponsel OnePlus terbaru.

Lagu " Kicau Mania " dari Ndarboy Genk berhasil mencuri perhatian publik sejak pertama kali dirilis pada 22 Januari 2026. Popularitasnya bahkan terus bertahan hingga pertengahan tahun, menjadikannya salah satu karya musik yang melejit secara organik di tengah masyarakat.

Kesuksesan ini menjadi fenomena menarik, terutama karena lagu tersebut tidak awalnya ditujukan untuk khalayak luas. Di balik kesuksesan tersebut, Ndarboy Genk dalam salah satu acara talkshow di televisi mengungkap bahwa ide awal lagu ini justru lahir dari hal yang sangat personal, yaitu kecintaannya terhadap burung kicau, khususnya murai batu. Lagu ini pada mulanya tidak dirancang sebagai karya komersial berskala besar, melainkan sebagai penyemangat bagi komunitas kecil yang ia miliki, yaitu Ndarboy BC (Bird Club).

Ndarboy menjelaskan bahwa jadwal kegiatan komunitas burungnya seringkali lebih padat daripada jadwal manggungnya sendiri, menunjukkan dedikasinya terhadap hobi dan komunitasnya. Melebarnya popularitas lagu ini ke berbagai kalangan menjadi kejutan yang menyenangkan bagi Ndarboy Genk. Lagu yang awalnya dibuat untuk lingkup terbatas tersebut justru berkembang pesat dan diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Bahkan, "Kicau Mania" tidak hanya populer di kalangan pecinta burung, tetapi juga merambah komunitas lain seperti otomotif hingga menjadi inspirasi untuk tren tarian di media sosial.

Hal ini menunjukkan daya tarik universal dari lagu tersebut, yang mampu menjangkau audiens yang beragam. Ndarboy mengungkapkan keterkejutannya melihat fenomena ini, mengakui bahwa lagu tersebut menjadi viral di kalangan penggemar otomotif dan bahkan memicu munculnya gerakan tari yang populer di platform media sosial. Kesuksesan lagu ini juga tidak lepas dari peran Banditoz, sosok yang ternyata memiliki peran penting dalam proses kreatifnya.

Banditoz, yang merupakan idola Ndarboy sejak muda, menjadi pihak pertama yang menggagas lagu tersebut, memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan konsep dan aransemen musiknya. Selain kesuksesan "Kicau Mania", beberapa berita lain juga menarik perhatian publik. Ahmad Dhani mengalami kehilangan akun Instagram pribadinya (@ahmaddhaniofficial) yang tiba-tiba kosong, memicu spekulasi dan dugaan adanya pihak-pihak yang tidak senang dengan keberadaannya di media sosial. Dhani sendiri menyatakan bahwa ada pihak yang sedang "ketakutan" dan berencana untuk mengungkap fakta di jumpa pers.

Di sisi lain, isu mengenai siomay yang diduga dibuat dari bahan-bahan tidak layak, seperti sapu-sapu, menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Penting untuk mengetahui perbedaan antara siomay tenggiri asli dengan siomay yang menggunakan bahan-bahan berbahaya, dengan memperhatikan warna, aroma, tekstur, dan harga. Selain itu, pendekatan edukasi mengenai risiko bencana kini mulai dikemas dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh anak-anak, salah satunya melalui video animasi.

OnePlus juga baru saja meluncurkan dua ponsel terbaru mereka, Nord CE6 dan CE6 Lite, dengan spesifikasi yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Sementara itu, Meta (Facebook dan Instagram) sedang menghadapi tuntutan hukum di New Mexico karena dianggap sebagai 'gangguan publik' yang berdampak negatif terhadap kesehatan mental remaja. Terakhir, seorang pria bersenjatakan celurit berhasil diamankan oleh warga karena dianggap meresahkan dan membahayakan keamanan lingkungan





