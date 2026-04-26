Kiandra Ramadhipa Raih Kemenangan Perdana di Red Bull Rookies Cup Spanyol 2026

Kiandra Ramadhipa , pembalap muda Indonesia yang penuh potensi, telah mengukir sejarah manis dalam ajang Red Bull Rookies Cup Spanyol 2026. Setelah memulai balapan dari posisi ke-17, sebuah pencapaian yang luar biasa, Kiandra berhasil meraih kemenangan perdana yang sangat membanggakan.

Kemenangan ini tidak hanya menjadi bukti kerja keras dan dedikasinya, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi Indonesia di kancah balap motor internasional. Performa Kiandra sepanjang akhir pekan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada Race 1 sebelumnya, ia berhasil finis di posisi ketujuh, sebuah hasil yang sudah cukup menjanjikan. Namun, di Race 2 inilah, Kiandra benar-benar menunjukkan kemampuannya yang sesungguhnya, dengan menyajikan aksi balap yang mendebarkan dan penuh strategi.

Balapan berlangsung sangat kompetitif, dengan Kiandra menunjukkan ketenangan dan kecerdasan dalam membaca situasi. Sejak Lap 1, ia langsung menunjukkan ambisinya dengan berhasil naik ke posisi ke-10. Dari sana, ia terus berjuang untuk memperbaiki posisinya, lap demi lap, dengan fokus utama pada pengelolaan ban dan mencari celah untuk menyalip lawan-lawannya. Pada akhir Lap 7, Kiandra sudah berhasil masuk ke dalam jajaran tiga besar, menunjukkan bahwa ia adalah salah satu pembalap yang patut diperhitungkan.

Bahkan, ia sempat memimpin balapan pada Lap 8 dan 9, sebuah momen yang sangat menegangkan dan membuktikan bahwa ia memiliki kecepatan dan kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan ke posisi ketujuh, Kiandra tidak menyerah dan terus berjuang hingga lap-lap terakhir. Ia kembali naik ke posisi keempat pada Lap 12, dan kemudian memanfaatkan kesalahan lawan pada Lap 14 untuk naik ke posisi kedua. Lap terakhir menjadi momen yang paling dramatis dalam balapan ini.

Kiandra dengan berani mengejar Fernandez yang berada di depannya, namun kemudian disalip oleh Bujosa dan terpaksa turun ke posisi ketiga. Namun, Kiandra tidak kehilangan harapan. Di tikungan terakhir, ia melakukan manuver berani dan spektakuler dengan menyalip Fernandez dan Bujosa sekaligus melalui jalur dalam. Aksi ini menunjukkan keberanian, ketepatan, dan kemampuan Kiandra dalam mengambil keputusan di bawah tekanan.

Ia melaju dengan bebas menuju garis finis dan meraih kemenangan perdananya di ajang 'Road to MotoGP' ini. Kiandra mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan ini dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya, termasuk keluarga, sponsor, dan para penggemar di Indonesia. Kemenangan ini semakin memantapkan posisinya di klasemen pembalap, dengan kini berada di peringkat kedua dengan koleksi 34 poin. Kiandra dan para pembalap Red Bull Rookies Cup akan kembali beraksi di Le Mans, Prancis, pada 8-10 Mei 2026.

Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk menghadapi tantangan berikutnya dan terus mengukir prestasi di dunia balap motor





Bolanet / 🏆 20. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kiandra Ramadhipa Red Bull Rookies Cup Balap Motor Spanyol Motogp Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

