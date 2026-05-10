Kiandra Ramadhipa: Pembalap muda potensial AHRT tampil di JuniorGP World Championship

Pembalap muda potensial Astra Honda Racing Team (AHRT), Muhammad Kiandra Ramadhipa, siap tampil di JuniorGP World Championship seri Spanyol yang berlangsung di Circuito de Jerez, Spanyol pada 31 Mei - 1 Juni 2025. Pembalap berusia 16 tahun ini telah menunjukkan performa yang menjanjikan, namun harus bekerja keras untuk meraih poin di Le Mans.

Pembalap muda potensial Astra Honda Racing Team (AHRT), Muhammad Kiandra Ramadhipa , siap tampil di JuniorGP World Championship seri Spanyol yang berlangsung di Circuito de Jerez, Spanyol pada 31 Mei - 1 Juni 2025.

Setelah naik podium tertinggi di Jerez, pembalap asal Sleman itu berhasil membawa pulang 16 poin dari Circuit de la Sarthe, Kiandra Ramadhipa menjalani rangkaian seri kedua Red Bull Rookies Cup 2026 di Le Mans dengan kurang meyakinkan. Pada sesi kualifikasi yang berlangsung pada Jumat (8/5), dia hanya mampu menempati posisi ke-14. Urutan itu membuat dirinya harus memulai balapan dari barisan tengah ke belakang dalam dua balapan di Le Mans.

Artinya Kiandra Ramadhipa mesti bekerja keras untuk merangsek ke barisan depan dan meraih poin semaksimal mungkin. Tapi pada race 1 di Le Mans, Sabtu (9/5), Kiandra Ramadhipa mendapatkan durian runtuh. Dia memperoleh start start dari posisi 12 dalam akibat beberapa rider dihukum mundur posisi start. Sayang Ramadhipa belum mampu berbicara banyak di Race 1 Le Mans.

Dia mengakhiri balapan di posisi sepuluh, berselisih 6,283 detik dari pemenang Benat Fernandez. Kiandra Ramadhipa saat balapan pada ajang FIM JuniorGP Barcelona yang diselenggarakan di Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanyol (2/11). (PT Astra Honda Motor) Namun Kiandra Ramadhipa langsung memperbaiki performanya di race 2 pada Minggu (10/5). Pembalap berusia 16 tahun ini seolah menjadikan balapan kedua sebagai momentum balas dendam setelah hasil kurang meyakinkan di hari sebelumnya.

Memulai Race 2 dari grid ke-14, Ramadhipa secara perlahan menancapkan gasnya untuk merangsek ke barisan depan. Terutama dalam tiga lap terakhir, di mana ia mampu menembus sepuluh besar. Kiandra Ramadhipa semakin melesat menjelang garis finish. Hingga akhirnya dia menjadi pembalap keenam tercepat dalam Race 2 di Le Mans.

Meski gagal podium di dua balapan, Kiandra Ramadhipa tetap menorehkan pencapaian penting. Ia tetap berhak mendapatkan 16 poin dari Race 1 dan 2 di Le Mans. Enam poin diraih Ramadhipa dari Race 1 karena finish di posisi ke-10. Sementara sepuluh angka tambahan diperoleh berkat keberhasilannya finis di urutan keenam pada Race 2.

Tambahan 16 angka sangat berharga untuk Kiandra Ramadhipa. Dirinya pun cukup konsisten dalam meraih poin dalam rangkaian Red Bull Rookies Cup 2026. Sebelumnya Ramadhipa mendapatkan 34 angka dari seri Jerez. Dengan demikian, Kiandra Ramadhipa kini sudah mengoleksi total 50 poin dalam empat balapan.

Perolehan itu menempatkan dirinya semakin kukuh di posisi ketiga dalam klasemen sementara Red Bull Rookies Cup 2026. Kiandra Ramadhipa ada di bawah duo Spanyol, Benat Fernandez (74 poin) dan Fernando Bujosa (64 poin). Dia mengungguli pembalap Jepang, Ryota Ogiwara (43 poin) dan David Gonzales (38 poin), pemenang Race 2 di Le Mans. Klasemen Red Bull Rookies Cup 2026 1.

Benat Fernandez - Spanyol: 74 poin 2. Fernando Bujosa - Spanyol: 64 poin 3. Kiandra Ramadhipa - Indonesia: 50 poin 4. Ryota Ogiwara - Jepang: 43 poin 5.

David Gonzalez - Spanyol: 38 poin 6. Kiattisak Singhapong - Thailand: 34 poin 7. Mateo Marulanda - Kolombia: 34 poin 8. Kristian Daniel jr - Amerika Serikat: 31 poin 9.

Travis Borg - Malta: 30 poin 10. Sullivan Mounsey - Inggris: 29 poi





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Juniorgp World Championship Circuito De Jerez Red Bull Rookies Cup Kiandra Ramadhipa Astra Honda Racing Team Muhammad Kiandra Ramadhipa Benat Fernandez Fernando Bujosa Ryota Ogiwara David Gonzales Kiattisak Singhapong Mateo Marulanda Kristian Daniel Jr Travis Borg Sullivan Mounsey

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kiandra Ramadhipa tuntaskan GP Prancis MotoGP Rookies di posisi 10Pembalap Indonesia Muhammad Kiandra Ramadhipa menuntaskan balapan pertama GP Prancis Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026, Sirkuit Le Mans, Sabtu, di posisi ...

Read more »

Kiandra Ramadhipa Finish 6th, Immelman Kurangupdate, Fernandez HRLMuhammad Kiandra Ramadhipa meraih posisi enam dalam Race 2 Red Bull Rookies Cup Prancis 2026. Pembalap Indonesia terkena hukuman long lap penalty.

Read more »

Kiandra Ramadhipa Raih Poin Penting di Red Bull Rookies Cup Prancis 2026, Duduki Peringkat 3 KlasemenKiandra Ramadhipa menyabet poin krusial dalam Red Bull Rookies Cup Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans pada 8-10 Mei 2026.

Read more »

Kiandra rebut peringkat keenam balapan kedua MotoGP Rookies di Le MansPembalap Indonesia Muhammad Kiandra Ramadhipa merebut peringkat keenam pada balapan kedua GP Prancis Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 di Sirkuit Le Mans, ...

Read more »