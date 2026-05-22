Kiandra Ramadhipa Menerima Antusiasme Merek untuk Debu brokerage Lewat Moto3 Junior 2026

Pembalap Indonesia, Kiandra Ramadhipa, begitu antusias untuk memulai debu pertamanya dalam ajang Moto3 Junior 2026 yang akan berlangsung akhir pekan ini di Spanyol. Kompetisi ini merupakan babak baru dalam karier Kiandra, selain menjalani Red Bull Rookies Cup, dimana ia juga akan bersaing di Moto3 Junior World Championship 2026. Ajang ini akan berlangsung selama tujuh putaran di berbagai sirkuit Eropa. Totalnya akan ada 12 balapan sepanjang musim, dengan sebagian besar seri menghadirkan dua balapan dalam satu akhir pekan. Musim lalu, ajang yang bertajuk JuniorGP tersaji di mana Veda Ega Pratama juga ikut serta. Disamping itu, sekarang memasuki kelas yang lebih kompetitif di Moto3 Junior. Optimisme yang tinggi tersaji semenjak pembalap asal Sleman ini berkompetisi di kelas ETC (European Talent Cup) lalu, sekarang ia akan memamerkan apa yang dapat diyakini sebagai potensi kelimanya untuk MotoGP.

Salah satu venue yang akan dikunjungi adalah Barcelona, Estoril, Jerez, Magny-Cours, Valencia, MotorLand Aragon, dan Misano.

